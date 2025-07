Mick Schumacher ima upanje, da se lahko vrne v F1

Svetovno prvenstvo formule 1 2026 ne bo dodatno zanimivo le zaradi dirkalnikov nove generacije, temveč tudi zaradi vstopa nove, 11. ekipe. Cadillac v lasti ameriškega koncerna General Motors in podjetja TWG Global, katerega del je dirkaška družina Andretti, še kar ni izbral dirkačev za premierno sezono. Po prvih pogovorih z lastniki in bodočim šefom ekipe ima upanje za sedež tudi Mick Schumacher.

Izkušena Valtteri Bottas in Sergio Perez sta glavna kandidata za sedež pri Cadillacu. Finec je nastopil na 246 dirkah (10 zmag), Mehičan na 281 (šest zmag). Govori se še o dveh kandidatih za ameriško ekipo, ki sta že dirkala v kraljici avtomotošporta, a manj uspešno. Mick Schumacher je odpeljal 43 dirk in s Haasom točke osvojil samo dvakrat, Guanju Džov pa je bil tri sezone član Alfe Romeo oziroma Sauberja.

Mick Schumacher je s Haasom le dvakrat osvojil točke. Dvakrat pa je ekipi naredil tudi milijonske stroške in takrat je padel v nemilost takratnega šefa ekipe Güntherja Steinerja. Foto: Reuters Sin Michaela Schumacherja je po izgubi sedeža po sezoni 2022 opravljal vlogo rezervnega dirkača pri Mercedesu in z Alpinom dirkal na vztrajnostnih dirkah. V pogovoru za brazilski motosport.com je proznal, da pogovori s Cadillacom res potekajo. "Komunikacija je za zdaj zelo pozitivna. V čast mi je, da se pogovarjam z njimi."

Omenjeni štirje so v podobnem položaju: želijo dokazati, da so prehitro ostali brez sedeža. Kariere v formuli 1 še niso dokončno prečrtali. Bodoči šef ekipe Cadillac Graeme Lowdon sicer pravi, da to ni nujno najboljši motiv za dirkača. Je pa Lowdon dejal, da jih zanimajo še trije mladi talenti: Brazilec Felipe Drugovich, Danec Frederik Vesti in Šved Arvid Lindblad.