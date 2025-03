Zdaj ni več dvoma, od naslednje sezone formule 1 bo na štartni vrsti 11 ekip. Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) in vodstvo tekmovanja formule 1 sta potrdila vstop ameriške ekipe Cadillac F1 Team, ki sta ga ustanovila TWG Motorsports in General Motors.

"Predanost koncerna General Motors, da pripelje znamko Cadillac v formulo 1, je pomemben in pozitiven znak za razvoj našega športa," je ob potrditvi novice, da se prvenstvo formule 1 v sezoni 2026 širi na 11 ekip, sporočil direktor tekmovanja Stefano Domenicali. "Rad bi se zahvalil GM in TWG Motorsports za njihovo konstruktivno sodelovanje v zadnjih mesecih in jih pozdravil kot novo ekipo od sezone 2026 naprej." Vstop General Motors in Cadillaca v formulo 1 z navdušenjem je pozdravil tudi predsednik Fie Mohammed Ben Sulayem.

A new chapter begins as the Cadillac Formula 1™ Team officially joins the FIA Formula One World Championship for the 2026 season.@F1 | @Cadillac | @GM pic.twitter.com/i2V4Qy4wZA — CadillacFormulaOne (@Cadillac_F1) March 7, 2025

V formulo 1 si je več kot dve leti prizadevala priti ameriška ekipa Andretti nekdanjega dirkača Michaela Andrettija, a ni dobila zelene luči. A pravzaprav je v ozadju Cadillaca vsaj delno tudi družina Andretti. Andretti Global je namreč v lastništvu podjetja TWG Motorsports. Ta pa je del TWG Global v lastništvu Marka Walterja in Thomasa Tulla, ki ima solastništvo tudi v Los Angeles Dodgersih, londonskem Chelseaju in Los Angeles Lakersih.

Vodja ekipe Cadillac bo nekdanji športni direktor propadle ekipe formule 1 Marussia Graeme Lowdon. Izkušeni inženir Russ O’Blenes bo direktor podjetja, ki bo za ekipo formule 1 izdelovalo pogonski sklop pod znamko Cadillac. Ta sicer za sezono 2026 še ne bo nared, zavezali so se, da bodo polna tovarniška ekipa s svojimi motorji postali do konca desetletja. Imajo že več kot 200 zaposlenih, ki so že začeli načrtovati dirkalnik za sezono 2026, ko bodo uporabljali Ferrarijev pogonski sklop in menjalnik.

V formuli ena je 11 ekip nazadnje tekmovalo v sezoni 2014. Novost leta 2026 bo tudi vključitev nemškega Audija, ki je prevzel ekipo Sauber.