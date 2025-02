Z najboljšo popotnico na prvo dirko Mercedes

Charles Leclerc je bil zadnji dan zimskih testiranj v Bahrajnu najhitrejši dopoldne. Foto: Reuters Najboljši čas tridnevnih zimskih testiranj novih dirkalnikov za sezono 2025 prvenstva formule 1 je drugi dan dosegel Carlos Sainz (1:29,348), ki pa s svojo novo ekipo Williams ne sodi v ožji krog favoritov. Konstruktorski prvak McLaren bi to moral biti, a Oscar Piastri in Lando Norris drugi in tretji dan testiranj v Bahrajnu nista izstopala, nista vozila kvalifikacijskih krogov. Avstralec je bil zadnji dan testiranj četrti, Britanec pa 11 z več kot sekundo zaostanka. S časom 1:29,545 je bil v petek najhitrejši George Russell (Mercedes). Sledila sta mu Max Verstappen (Red Bull) in Alex Albon (Williams).

Bahrajn, testiranja, tretji dan:



1. George Russell (Mercedes) 1:29,545

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,021

3. Alex Albon (Williams) +0,105

4. Oscar Piastri (McLaren) +0,395

5. Pierre Gasly (Alpine) +0,495

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,800

7. Juki Cunoda (Racing Bulls) +0,952

8. Esteban Ocon (Alpine) +1,183

9. Charles Leclerc (Ferrari) +1,266

10. Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) +1,343

11. Lando Norris (McLaren) +1,398

12. Jack Doohan (Alpine) +1,694

13. Nico Hülkenberg (Sauber) +2,181

14. Isack Hadjar (Racing Bulls) +2,216

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +2,539

16. Gabriel Bartoleto (Sauber) +2,602

17. Oliver Bearman (Haas) +2,816

Lando Norris velja za prvega favorita sezone, a je bil McLaren najhitrejši samo prvi dan testiranj. Foto: Reuters

Čez dva tedna že VN Avstralije v Melbournu

Osemnajstletni Andrea Kimi Antonelli je zadovoljen s testiranji in komaj čaka svoj debi v formuli 1 v Melbournu. Foto: Reuters Pričakovati je, da bo konkurenca precej zgoščena, v boju za najvišja mesta več kot štiri ekipe, kot je bilo lani. Za zdaj se zdi, da sta korak ali dva zadaj le Sauber in Haas. Novinec v Haasovi ekipi Oliver Bearman je priznal, da imajo jasno, a zelo nepričakovano težavo na dirkalniku in tako inženirje čaka kar nekaj dela.

Bolj optimističen je novinec iz Italije Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), ki je sicer stopil v velike čevlje. V srebrni puščici je nasledil sedemkratnega prvaka Lewisa Hamiltona (Ferrari). "V dirkalniku sem se počutil precej dobro. Čaka nas še nekaj dela, a smo že dobro spoznali dirkalnik in pnevmatike. Odpeljal sem celotno dolžino dirke, opravil postanke in tako naprej. Mislim, da je bilo testiranje zelo pozitivno. Dober začetek in zato komaj čakam Melbourne. To bo res poseben trenutek. Se mi zdi, da neresnično, da bom naslednjič na stezi že na dirki v Melbournu." Prvi dirkaški konec tedna v sezoni 2025 se začne čez dva tedna.