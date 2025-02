Lewisa Hamiltona se bomo morali navaditi v novih barvah. Foto: Reuters Torek, 18. februarja, prinaša prvo uradno dejanje nove sezone formule ena že 75. svetovnega prvenstva. V londonski O2 Areni bo vodstvo tekmovanja sploh prvič pripravilo skupinsko predstavitev dirkačev, ekip in njihovih novih dirkalnikov. Ekipe sicer tovrstni predstavitvi niso najbolj naklonjene. Pokazale bodo novo barvno podobo dirkalnikov, nove aerodinamične elemente na njih pa utegnejo še skrivati do testiranj, ki bodo konec meseca v Bahrajnu. Konstruktorski prvak McLaren in nekdanji šampion Williams sta prejšnji teden sicer v javnost že poslala nekaj posnetkov svojega novega dirkalnika. Že januarja pa smo v starem Ferrarijevem dirkalniku prvič videli sedemkratnega svetovnega prvaka in zmagovalca 105 dirk Lewisa Hamiltona.

Piastri: Letos lahko postanem svetovni prvak

Oscar Piastri Foto: Reuters Lani je za svoj četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka Max Verstappen (Red Bull) dobil devet dirk, a samo dve v drugi polovici sezone. McLaren je imel najhitrejši dirkalnik ob koncu sezone in je tako osvojil konstruktorsko lovoriko prvič po 26 letih. Lando Norris je bil s štirimi zmagami drugi v seštevku dirkačev, Oscar Piastri je dobil dve dirki. Iz McLarna sporočajo, da znova ne bodo imeli ekipnih ukazov, da imata oba dirkača enake možnosti za osvojitev dirkaške lovorike. Morda je prav to lani Norrisa stalo prvega naslova prvaka. Precej točk je zapravil tudi zaradi slabih štartov. Petindvajsetletni Britanec priznava, da mora biti boljši in tako kot Verstappen dirkati agresivnejše. "Pokazal mu bom komolce. Moram mu pokazati, da ne bom kar tako prepustil mesta na stezi." A njegova prva naloga bo, da premaga ekipnega kolega. Dve leti mlajši Avstralec ni nič manj ambiciozen: "Mislim, da lahko letos postanem svetovni prvak."

Verstappen: Upam, da bo letos več stabilnosti

Max Verstappen je decembra četrtič postal svetovni prvak. Foto: Reuters Sedemindvajsetletni Verstappen, ki ima v formuli ena že 63 zmag, se kljub četrti osvojeni lovoriki zaveda, da bo moral biti Red Bull v sezoni 2025 precej boljši kot lani, da bi niz lovorik podaljšal na pet. Začetek lanskega leta je bil v znamenju afere Horner, zagotovo pa jih je udarila tudi napoved odhoda tehničnega veleuma Adriana Neweyja. Dirkalniki za sezono 2025 so sicer samo evolucija lanskih, a že McLaren je pokazal, da so našli številne nove rešitve, da bodo še hitrejši. Vprašanje je, ali bo še boljši tudi prvi Red Bullov dirkalnik, ki ga ni zrisal Newey. "Lanska sezona je imela kar nekaj izzivov. Bili so lepi trenutki, pa tudi težki. Upam, da bo letos več stabilnosti in bodo celotno sezono enako dobri."

Verstappen ima novega ekipnega tekmeca

"Moja miselnost ostaja enaka, čeprav sem osvojil že štiri naslove prvaka, kar je več, kot sem si upal sanjati. Sem sproščen, zanima pa me, kako konkurenčen bo dirkalnik," pred torkovim dogodkom v Londonu pravi Verstappen. "Šele ko vidiš, kako dober je dirkalnik, si lahko postaviš cilje. Zdaj je zanje še prezgodaj." Prve odgovore bodo dala tridnevna testiranja med 26. in 28. februarjem, prva dirka nato sledi tretji marčevski konec tedna v Melbournu. Nizozemca letos čaka še en dodaten izziv – ambiciozni mladi novi ekipni tekmec. Mehičana Sergia Pereza, ki je zaradi zelo slabe sezone izgubil službo, je zamenjal Novozelandec Liam Lawson. Triindvajsetletnik je z drugo Red Bullovo ekipo v prejšnjih dveh sezonah odpeljal 11 dirk, tako da ne gre za popolnega novinca.