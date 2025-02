Šov F1: huronski aplavz Hamiltonu, žvižgi za Red Bull

Prvo dejanje nove sezone formule 1. To bo že 75. svetovno prvenstvo s 24 dirkami od marca do decembra. V londonski O2 Areni je potekala prva skupinska predstavitev ekip, dirkačev in novih dirkalnikov. Bil je pravi šov! Največji aplavz je dobil Lewis Hamilton, novi dirkač Ferrarija. Žvižge pa je poslušal Christian Horner in njegova Red Bullova ekipa. Dirkalniki bodo prvič na stezi prihodnji teden na testiranjih v Bahrajnu (med 26. in 28. februarjem), uvodna dirka v Melbournu pa sledi tretji marčevski konec tedna.

Tukaj lahko pogledate posnetek spektakularne predstavitve iz Londona:

Vstopnice za prvi tovrstni dogodek formule 1, ki so ga poimenovali F1 75 Live at The O2, so davno pošle kljub zasoljenim cenam. Glavni del prireditve si je bilo mogoče ogledati v spletnem prenosu. Spremljalo jo je več deset milijonov gledalcev z vsega sveta. Vseh 20 dirkačev in 10 šefov ekip je že pred tem na novinarski konferenci strnilo prve vtise pred 75. prvenstvom. Kadrovskih sprememb je veliko, saj je le deset dirkačev ostalo v isti ekipi, nespremenjeno zasedbo imata samo McLaren in Aston Martin.

V galeriji poglejte prve fotografije dirkalnikov ekip formule 1 za sezono 2025:

Med zadnjimi je na predstavitev po rdeči preprogi prišel britanski zvezdnik Lewis Hamilton. Foto: Reuters Celoten dogodek (vključno s prihodi na prizorišče in medijskimi obveznostmi) je trajal kar pet ur. Osrednji del pa dve uri. Na velikem odru sredi O2 Arene so vsaki ekipi namenili sedem minut za predstavitev. Vrstni red je bil od zadnjega v lanskem prvenstvu Sauberja pa do konstruktorskega prvaka McLarna. Vmes so se vrstile glasbene točke (Kane Brown, mgk, Take That …). Voditelj prireditve je bil britanski komik Jack Whitehall, ki je večer odprl s šalo na račun Maxa Verstappna, ki se prireditve ni želel udeležiti. Aktualnemu prvaku ni bilo smešno. Vrhunec večera pa, ko bo na oder stopil novi dirkač Ferrarija, sedemkratni svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton. Prejel je najglasnejši aplavz. "Zdaj, ko ste videli najlepši dirkalnik večera, pa uživajte v preostanku večera," se je pošalil Fernando Alonso (Aston Martin) in prav tako požel aplavz. Medtem so izžvižgali šefa ekipe Red Bulla, Christiana Hornerja. Ko je govoril, kaj so dosegli v zadnjih letih, so si žvižgi sledili.

"Počutim se poln življenja, z veliko energije. Zame je vse novo. Povsem sem osredotočen na to, kar sledi. Ponosen sem, da sem del te ekipe. Zame je to nekaj novega, kar me zelo navdušuje," je na odru povedal Hamilton. Zanimivo: edina dva dirkača, ki na odru nista spregovorila, sta bila Red Bullova, Verstappen in Liam Lawson.

Poglejte prvi Ferrarijev dirkalnik za sedemkratnega prvaka Lewisa Hamiltona:

Here from the beginning. Please welcome the SF-25! pic.twitter.com/oEB2b4Yjit — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 18, 2025

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Liam Lawson

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Jack Doohan

Williams: Alex Albon in Carlos Sainz

RB: Juki Cunoda in Isack Hadjar

Haas: Oliver Bearman in Esteban Ocon

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto

Russell: Favorit je McLaren

Andrea Kimi Antonelli in George Russell Foto: Reuters "Ko pogledate, kako močan je bil McLaren ob koncu lanske sezone, je favorit tudi na začetku letošnje. Tudi ko smo imeli ostali dobre konce tedna, je bil McLaren še vedno v vrhu. Mislim, da je imel v celi sezoni eno samo slabo dirko," vlogo favorita v sezoni 2025 na McLaren prelaga novi prvi adut Mercedesa George Russell, ki je lani dobil dve dirki in bil šesti v dirkaškem seštevku, in izpostavlja: "Prvak bo tisti, ki bo razvijal dirkalnik do konca sezone, a bo zato na slabšem za sezono 2026." Ko bodo dirkalniki povsem novi, po novih pravilih. Britančev novi ekipni kolega je komaj 18-letni italijanski up Andrea Kimi Antonelli.

Norris: Nimamo več izgovorov

Lando Norris Foto: Reuters Prvi McLarnov adut in aktualni podprvak Lando Norris je priznal, da letos zanje štejeta samo obe lovoriki, dirkaška in konstruktorska. "Nimamo več izgovorov. Lani smo dokazali, da imamo vse, kar je potrebno, da se borimo za sam vrh in smo mi najboljši. Oba sva lani dokazala, česa sva sposobna. Ko imava dirkalnika za zmage in naslov prvaka, lahko to maksimalno izkoristiva." Precej manj samozavesten je za zdaj v napovedih štirikratni zaporedni prvak Max Verstappen (Red Bull): "Po pravici povem, da upam, da bomo spet konkurenčni. Smo močna ekipa. Imamo izkušnje in to smo lani pokazali. Znamo potegniti maksimum iz dirkalnika. Kako konkurenčen bo kdo letos, za zdaj ne ve še nihče."