Veleum formule 1 nastopil novo službo

"Se vidimo jutri, Adrian," je v nedeljo na družabnih omrežjih zapisala ekipa formule 1 Aston Martin. Britanski inženir Adrian Newey je postal izvršni tehnični partner britanske ekipe, potem ko je lani maja nepričakovano odstopil z mesta prvega tehničnega moža šampionske Red Bullove ekipe. Do marca letos še ni smel delati za Aston Martin, zdaj lahko začne načrtovati zeleni dirkalnik za sezono 2026, ko se bodo spremenila tudi številna tehnična pravila.

See you tomorrow, Adrian. pic.twitter.com/uulhMEQNAl — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 2, 2025

Letos njegovega znanja na dirkalniku še ne bo zaznati. Glede na zimska testiranja prejšnji teden Aston Martin letos ne bo posebej konkurenčen. Fernando Alonso je sicer dejal, da je AMR25 korak naprej v primerjavi z lanskim dirkalnikom, s katerim so bili peti v konstruktorskem seštevku.

"Prvi cilj je, da vse spoznam, da ugotovim, kdo in kako kaj dela, da se vklopim v ekipo," je svoje načrte za prve dneve v Aston Martinovi ekipi formule 1 pojasnil Newey. "Pogovarjam se že z dirkačema, z inženirji. Rad bi slišal njihove ideje, da se začne pretok kreativnosti." Ob Neweyju prihodnje leto k ekipi prihaja še japonski motorni partner Honda, ki zdaj sodeluje z Red Bullom.

Newey ima sloves najboljšega dizajnerja dirkalnikov formule 1 vseh časov, saj so njegovi osvojili 13 dirkaških naslovov in 13 konstruktorskih lovorik (z Williamsom, McLarnom in Red Bullom). Nazadnje je z njim zmagoval Max Verstappen.