Sicer nedokazane obtožbe o nadlegovanju sodelavke ga na začetku lanskega leta niso odnesle, povprečni rezultati v letošnji sezoni pa ja. Christian Horner ni več direktor in vodja Red Bullove ekipe formule 1. Avstrijski lastnik ekipe koncern Red Bull ga je odpustil po 20 letih, ko so osvojili osem naslovov prvaka med dirkači in šest med konstruktorji.

V prejšnjih štirih sezonah so dirkaško lovoriko osvojili z Maxom Verstappnom. Foto: Guliverimage Uradnega razloga za prekinitev pogodbe niso navedli. Christian Horner je imel pogodbo sklenjeno do leta 2030. Na čelu ekipe pa je bil danes 51-letni Horner vse od njihove prve sezone leta 2005. Britanca bo v vlogi vodje Red Bullove ekipe formule 1 zamenjal Laurent Mekies, ki je bil letos šef druge Red Bullove ekipe, Racing Bulls. Novi vodja ekipe Racing Bulls je postal Alan Permane.

"Christianu Hornerju se zahvaljujemo za izjemno delo v zadnjih 20 letih. Z neutrudno energijo, izkušnjami, strokovnim znanjem ter inovativnim pristopom ima veliko zaslug, da se je Red Bull uveljavil kot ena najbolj uspešnih in atraktivnih ekip v formuli 1," so zapisali v sporočilu za javnost v ekipi Red Bull Racing, ki letos v konstruktorskem seštevku za vodilnim McLarnom zaostaja za 288 točk (so le četrti), Max Verstappen pa je v dirkaškem na tretjem mestu, 69 točk za vodilnim Oscarjem Piastrijem.

Skupni seštevek (12/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 234 točk

2. Lando Norris (McLaren) 226

3. Max Verstappen (Red Bull) 165

…

17. Juki Cunoda (Red Bull) 10



1. McLaren Mercedes 460 točk

2. Ferrari 222

3. Mercedes 210

4. Red Bull Racing Honda 172

Red Bull je v zadnjem letu in pol izgubil vse ključne može šampionskih sezon: pred Hornerjem so sami odšli glavni dizajner Adrian Newey (Aston Martin), dizajner Rob Marshall (McLaren) in športni direktor Jonathan Wheatley (Sauber/Audi). Govorice, da bo kljub pogodbi do leta 2028, po letošnjem prvenstvu odšel še Verstappen, pa so v zadnjih tednih vse glasnejše.

Red Bull Racing je v 20 letih pod vodstvom Christiana Hornerja osvojil osem naslovov prvaka med dirkači (štiri Sebastian Vettel in štiri Max Verstappen) in šest med konstruktorji. Za primerjavo: Ferrari je imel v tem obdobju šest šefov ekipe, osvojil pa je dva dirkaška naslova in enega konstruktorskega.