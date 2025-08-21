Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Loterija Slovenije dobitnik občina Kranj igre na srečo Eurojackpot

Četrtek, 21. 8. 2025, 14.31

49 minut

Kranj prejel davek od igre na srečo: Eurojackpot je občini prinesel 5,6 milijona evrov

Eurojackpot listek, milijoni | Srečni dobitnik Eurojackpota ima stalno prebivališče v Kranju, zato je mestna občina prejela 5,6 milijona evrov. | Foto Loterija Slovenije

Srečni dobitnik Eurojackpota ima stalno prebivališče v Kranju, zato je mestna občina prejela 5,6 milijona evrov.

Foto: Loterija Slovenije

Potem ko so z Loterije Slovenije javnosti včeraj sporočili, da je bil zmagovalni dobitek igre na srečo Eurojackpot, ki je bil vplačan 23. maja v Kranju, prevzet tik pred zdajci, je zdaj znano tudi, katera občina je prejela 15-odstotni davek na dobitek od iger na srečo. Ta gre v proračun občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče in znaša 5,6 milijona evrov. Gre za mestno občino Kranj, kjer ima srečni dobitnik stalno prebivališče.

Z Mestne občine Kranj so sporočili, da je občina v četrtek že prejela nakazilo tega davka. 5,6 milijona evrov predstavlja približno 4,9 odstotka njihovega letošnjega proračuna.

"Konkretno ta hip ne moremo povedati, kako bo MOK porabila prejeta sredstva. Dejstvo je, da smo sredi zelo intenzivnega investicijskega cikla, čakajo nas številne za Kranj, za Kranjčanke in Kranjčane zelo pomembne naložbe. Odločitev, na kakšen način porabiti prejeta sredstva, terja temeljit premislek. V Kranju živi skoraj 60 tisoč ljudi in naša naloga je, da denar porabimo tako, da bodo korist imeli prav vsi, tako da razmišljamo v smeri, da bi prejeta sredstva namenili za izobraževanje, šport ali kulturo," je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Srečni dobitnik je v sredo tik pred iztekom roka za izplačilo dobitka (ki bi se iztekel v četrtek ob polnoči) vendarle prevzel milijone, ki mu jih je prinesla kombinacija, vplačana 23. maja letos. Po plačilu 15-odstotnega davka je dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra, medtem ko je občina stalnega prebivališča dobitnika bogatejša za 5.601.670,81 evra.

Eurojackpot listek, milijoni
Novice Srečnež Eurojackpota tik pred iztekom roka vendarle prevzel 37 milijonov

Loterija Slovenije dobitnik občina Kranj igre na srečo Eurojackpot
