Letošnja sezona formule 1 je nekaj posebnega, spremljamo ekipni dvoboj za naslov prvaka. Iz McLarna sporočajo, da tudi v drugi polovici prvenstva, ki se naslednji konec tedna začenja z VN Belgije, ne bo ekipnih ukazov. Oscar Piastri in Lando Norris lahko kolo ob kolesu dirkata za najbolj želeno lovoriko v svetu avto-moto športa. "To ni težava, v tem uživamo. Želita si samo enakovreden material, enako obravnavo in to dobivata."

Si predstavljate, da bi imel Michael Schumacher enakovrednega tekmeca za prvaka znotraj ekipe? Foto: Guliverimage Ko so v zadnjih 25 letih Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso in Michael Schumacher osvajali naslove svetovnega prvaka formule 1, so bili v večini šampionskih sezon izrazite številke 1 v svojih ekipah. Redke so bile sezone, ko so se za lovoriko borili z ekipnim kolegom. Nazadnje je bilo tako leta 2016, ko je Hamilton izgubil bitko z Nicom Rosbergom. V sezoni 2007 sta se samo za točko takrat favorizirani Alonso in mladi Hamilton, dirkača McLarna, obrisala pod nosom, saj jima jo je vzel Kimi Räikkönen s Ferrarijem. V Ferrariju in Red Bullu pa je bilo vedno tako, da je bil ekipni kolega Schumacherja, Vettla in Verstappna že v osnovi zgolj pomočnik.

V Kanadi in Avstriji na robu incidenta

V Montrealu je Norris zadel v Piastrijev dirkalnik na štartni ravnini in nato trčil v zid in odstopil. Foto: Guliverimage Letošnje prvenstvo je zato toliko večja osvežitev. Glavna tekmeca za naslov sta dirkača McLarna Lando Norris in Oscar Piastri. Imata proste roke, da dirkata kolo ob kolesu. Edino pravilo je, da ne trčita, da ne odstopita. In tako je ostalo tudi po dirkah v Montrealu in na Red Bull Ringu, ko bi do kratkega stika med Britancem in Avstralcem lahko prišlo. V Kanadi se je Norris ob poskusu prehitevanja precenil, zadel v Piastrija, a odstopil samo on. V Avstriji sta dirkala agresivno, se borila več krogov, Piastri pa je v enem od zavojev v zadnjem hipu rešil trčenje v Norrisa. Po polovici sezone ju loči osem točk. Avstralec je dobil pet dirk, Anglež pa štiri.

Skupni seštevek (12/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 234 točk

2. Lando Norris (McLaren) 226

3. Max Verstappen (Red Bull) 165

4. George Russell (Mercedes) 147

5. Charles Leclerc (Ferrari) 119

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 103



1. McLaren Mercedes 460 točk

2. Ferrari 222

3. Mercedes 210

4. Red Bull Racing Honda 172

Brown: Veselim se, da bo še več takih dirk

Zak Brown uživa v dvoboju svojih dveh dirkačev. Foto: Reuters Mislili bi si, da bo vodstvo ekipe zaradi tako napetega dvoboja zaskrbljeno, a direktor McLarna Zak Brown za zdaj uživa. "Vrhunsko! Mislim, da je bila dirka v Avstriji epska. Vsi so nekako čakali, da bosta dirkala med sabo. In sta se spopadla, bila sta hitra, agresivna, a sta si dala dovolj prostora. Bilo je zelo zanimivo. Veselim se, da bo še več takih dirk," je razlagal Brown. "To ni težava, v tem uživamo. Tudi sama bi rada dirkala pošteno. Želita si samo enakovreden material, enako obravnavo in to tudi dobivata." Ekipnih ukazov torej ne bo. Je pa res, da ima McLaren v konstruktorskem seštevku 460 točk, torej več kot 230 točk prednosti pred Ferrarijem in Mercedesom ter že skoraj 300 več od Red Bulla. Konstruktorska lovorika pa ekipam šteje še več.

Brown ne bi imel proti, če bi se do zadnje dirke borila za lovoriko. "Spoštujeta drug drugega. V ekipi smo zgradili dobro kemijo. Ni razloga, da ne bi bilo tako do Abu Dabija in res upam, da se bosta za naslov borila do zadnje dirke. Ko bo konec, pa si bosta segla v roke in si rekla: Dobro opravljeno, naslednjo leto se gremo še enkrat."

Sezona se zadnji julijski konec tedna nadaljuje z veliko nagrado Belgije.