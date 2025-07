Oscar Piastri je letos zmagal na petih dirkah. Foto: Reuters Pred prvo dirko letošnjega svetovnega prvenstva formule 1 smo pričakovali dvoboj za prvaka med Landom Norrisom (McLaren) in branilcem lovorike Maxom Verstappnom (Red Bull) ter se spraševali, ali se lahko s Charlesom Leclercom in sedemkratnim prvakom Lewisom Hamiltonom vendarle v bitko spet vključi tudi Ferrari. A je v prvi polovici sezone četverico ta hip največjih zvezdnikov kraljice avtomotošporta zasenčil Oscar Piastri (McLaren). Štiriindvajsetletni Avstralec je na prvih šestih dirkah zmagal štirikrat in ima po polovici sezone (12 dirk od 24) na prvem mestu skupnega seštevka osem točk prednosti pred ekipnim kolegom in zdaj tudi tekmecem za lovoriko Norrisom. Njegova prednost se je nekoliko stopila, saj je na zadnjih šestih dirkah samo enkrat zmagal.

Prost: Malo me spominja name

Če je koga s svojimi dosežki presenetil, pa to zagotovo ni štirikratni svetovni prvak iz konca 80 in začetka 90 let Alain Prost. Francoz je ob robu Festivala hitrosti Goodwood razkril, da je bil on tisti, ki je leta 2020 vodstvo Renaulta prepričal, naj obetavnega Avstralca vključijo v Alpinovo akademijo. "Oscarja poznam mnogo bolje kot drugi, saj sem bil jaz tisti, ki je pritisnil na Renault, naj ga pripelje v svojo akademijo. Oni tega niso želeli. Jaz pa sem postal pozoren nanj že, ko je še dirkal v formuli 4 in formuli 3." Pred sezono 2023 je Piastri sicer ušel Alpinu in se dogovoril za večletno pogodbo z McLarnom.

Oscar Piastri ima v McLarnovem dvoboju za naslov svetovnega prvaka osem točk prednosti pred Landom Norrisom. Foto: Reuters

"Všeč mi je, kako dirka. Malo me spominja name. Razmišlja, kako izbrati pravi manever za prehitevanje. Dirka pametno," je razlagal danes 70-letni Prost, ki je imel pred leti tudi svojo ekipo formule 1, leta 2020 pa je bil neizvršni direktor Alpinove ekipe. "Je tip dirkača, ki lahko napreduje. Nekateri imajo samo talent in so ves čas enaki." Prost dodaja, da Norrisa ne pozna tako dobro, a daje letos vseeno več možnosti Piastriju. "Naj zmaga najboljši." Podpira, da McLaren nima ekipnih ukazov, da direktor Zak Brown dopušča notranji dvoboj za naslov prvaka. "Prepričan sem, da si bosta na koncu segla v roke in čestitala drug drugemu. Seveda si oba želita naslov prvaka, a glede na njun karakter lahko ostaneta dobra ekipna kolega."

Po dveh prostih koncih tedna se svetovno prvenstvo formule 1 nadaljuje zadnji julijski z veliko nagrado Belgije v Spaju.