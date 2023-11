Šprint številnih prehitevanj, a z znanim zmagovalcem

Na zadnjem, šestem šprintu sezone je Max Verstappen (Red Bull) še četrtič zmagal. V nedeljo ob na 20. dirki sezone skušal doseči rekordno 17. zmago. Delo bi moralo biti še lažje, saj bo na prvem štartnem mestu. Na sobotni 24 krogov dolgi dšprinterski dirki je bil na drugem, a je Landa Norrisa (McLaren) prehitel že v prvem zavoju in vodstva ni več izgubil. Norrisa je v prvem krogu prehitel George Russell (Mercedes). V nadaljevanju smo spremljali številna prehitevanja dirkačev med drugim in šestim mestom, Russell je moral priznati premoč Norrisu in nato še Sergiu Perezu (Red Bull).

Max Verstappen Foto: Reuters Ferrarija sta bila tokrat kos samo dirkačema ekipa Alpha Tauri, šele v zaključku je Charles Leclerc ujel Lewisa Hamiltona (Mercedes) in ga tudi prehitel. Na Mercedesu so gume (večina je dirkala z rdečimi) v zadnjih štirih krogih povsem odpovedale in sedemkratnega svetovnega prvaka je za končno šesto mesto prehitel še Juki Cunoda (Alpha Tauri). Zadnjo točko je osvojil Carlos Sainz (Ferrari). Na nedeljski dirki bosta iz druge štartne vrste nevarna voznika Aston Martina, ki sta se na šprintu iz ozadja prebila na 11. in 12. mesto.

VN Brazilije, šprinterska dirka:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +4,2

3. Sergio Perez (Red Bull) +13,6

4. George Russell (Mercedes) +25,8

5. Charles Leclerc (Ferrari) +28,5

6. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +29,2

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +34,7

8. Carlos Sainz (Ferrari) +35,1

9. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +35,3

10. Oscar Piastri (McLaren) +38,2

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +39,0

12. Lance Stroll (Aston Martin) +39,4

13. Pierre Gasly (Alpine) +40,6

14. Esteban Ocon (Alpine) +42,8

15. Alex Albon (Williams) +43,3

16. Kevin Magnussen (Haas) +56,5

17. Guanju Džov (Alfa Romeo) +58,7

18. Nico Hülkenberg (Haas) +60,3

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +60,7

20. Logan Sargeant (Williams) +60.9



Skupni seštevek po šprintu v Interlagosu:



1. Max Verstappen (Red Bull) 499 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 246

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 222

4. Carlos Sainz (Ferrari) 184

5. Fernando Alonso (Aston Martin) 183

6. Lando Norris (McLaren) 176

7. Charles Leclerc (Ferrari) 170

8. George Russell (Mercedes) 156

9. Oscar Paistri (McLaren) 87

10. Pierre Gasly (Alpine) 56



1. Red Bull Honda 745 točk

2. Mercedes 378

3. Ferrari 354

4. McLaren Mercedes 263

5. Aston Martin Mercedes 236

6. Alpine Renault 101

Dokaz, da je Norris blizu prvi zmagi

Lando Norris je ta konec tedna zelo hiter. Lahko prvič zmaga. Vsaj na šprintu. Na nedeljski dirki bo šele na sedmem štartnem mestu. Foto: Reuters Več dirkačem je za zadnji del šprinterskih kvalifikacij (zaradi veliko dirkanja v petek)zmanjkalo novih kompletov pnevmatik, in zato je bil razplet nekoliko premešan. S časom 1:10,622 je prvi štartni položaj za šprint dosegel Lando Norris (McLaren). Bil je šest desetink hitrejši od Maxa Verstappna (Red Bull). "To je bil eden mojih slabših krogov, zato lepo presenečenje. Vsaj malo tolažbe za včerajšnje razočaranje," je v prvi izjavi povedal Norris, ki mu je petkove kvalifikacije za nedeljsko dirko pokvarilo vreme. Dve oziroma tri desetinki sta zaostala George Russell in Lewis Hamilton (oba Mercedes) na četrtem in petem mestu. S šestim in osmim mestom sta prijetno presenetila Juki Cunoda in Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), več pa smo pričakovali od Charlesa Leclerca na sedmem in Carlosa Sainza na devetem mestu (Ferrari). Tudi Oscar Piastri (McLaren), ki je letos dobil en šprint, je bil samo 10.

Razlike med dirkači so bile zelo majhne tudi na kvalifikacijah za šprint. Foto: Reuters V prvem delu kvalifikacij za šprint je bilo vsega osem desetink med prvim Sainzom in zadnjim Loganom Sargeantom (Williams). Izpadel je denimo Lance Stroll (Aston Martin) na 17. mestu, pa je bil na petkovih kvalifikacijah tretji. Prvi del se je sklenil z daljšo prekinitvijo, saj je bilo po nesreči 16. Estebana Ocona (Alpine) potrebno popraviti zaščitne gume. Pred prvim zavojem sta trčila s Fernandom Alonsom (Aston Martin). Slednji se je sicer prebil v drugi del kvalifikacij, a ga zaradi poškodovanega dirkalnika ni mogel odpeljati. Končal je torej na 15. mestu. Še naprej smo spremljali neverjetno majhne razlike: med prvim Norrisom in 11. Kevinom Magnussenom (Haas) je bilo vsega 0,506 sekunde.

Replays show Ocon making contact with Alonso



Alonso subsequently picks up a puncture, but is able to return to the pits #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/yl7IyDDbsU — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

VN Brazilije, kvalifikacije za šprint



1. Lando Norris (McLaren) 1:10,622

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,061

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,134

4. George Russell (Mercedes) +0,235

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,318

6. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,397

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0,455

8. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +0,500

9. Carlos Sainz (Ferrari) +0,504

10. Oscar Piastri (McLaren) +0,567



11. Kevin Magnussen (Haas)

12. Nico Hülkenberg (Haas)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)



16. Esteban Ocon (Alpine)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Guanju Džov (Alfa Romeo)

19. Alex Albon (Williams)

20. Logan Sargeant (Williams)

Osrednja dirka dirkaškega konca tedna v Braziliji bo v nedeljo ob 18. uri po srednjeevropskem času. V prvi štartni vrsti na 305 kilometrov dolgi dirki bosta Verstappen in Leclerc. To bo 20. od 22-ih dirk letošnje sezone.