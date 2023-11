"Noč je!" Črni oblaki pokvarili noro izenačene kvalifikacije.

Prvi in drugi del kvalifikacij je obetal neverjetno tesno bitko za pole position v Interlagosu, a so tik pred začetkom odločilnega dela prišli črni oblaki, močan veter in prve dežne kaplje. In kot prvi na stezi je Max Verstappen odpeljal najbolj soliden krog in osvojil svoj 11. najboljši štartni položaj v letošnji sezoni.

Charles Leclerc Foto: Reuters "Noč je," je po radijski zvezi dejal Fernando Alonso (Aston Martin). "Se strinjam," mu je odvrnil dirkaški inženir. Oblaki, kakršnih ne vidite vsak dan, so tik pred začetkom tretjega dela kvalifikacij dosegli dirkališče v Interlagosu. Dežnih kapelj ni bilo veliko, je pa pihal močan veter, močno je padla tudi temperatura. In tako je Max Verstappen (Red Bull) kot prvi na stezi odpeljal najhitrejši krog. Ob njem bo v prvi štartni vrsti še Charles Leclerc (Ferrari). Že Lance Stroll (Aston Martin) in Alonso na tretjem in četrtem mestu sta zaostala več kot pol sekunde. V tretji vrsti bosta Lewis Hamilton in George Russell (Mercedes). Lando Norris in Oscar Piastri (oba McLaren), ki bi bila v normalnih pogojih konkurenčna za prvi štartni položaj, sta končala na sedmem in desetem mestu. Piastri je zapeljal s steze. Po enem samem hitrem krogu so se tako vsi vrnili v garaže, nekaj minut pozneje pa je vodstvo dirke kvalifikacije prekinilo in končalo z rdečo zastavo. Res škoda, saj je začetek obetal zelo dramatičen boj za pole position.

Verstappen sets the early pace



How long will it stay dry?! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/k32AIuSega — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Lewis Hamilton Foto: Reuters Zelo zanimiv pa je bil prvi del kvalifikacij, ko so prihajali dežni oblaki in smo zato videli veliko dirkanja. Številni so odpeljali tri hitre kroge, ne samo dva kot običajno. Razlike pa so bile res neverjetno majhne: prvega in 15. je ločilo manj kot pol sekunde. Izpadla sta denimo oba dirkača ekipe Alpha Tauri, pa je bil pred tednom dni Daniel Ricciardo na kvalifikacijah v Mehiki odličen četrti, zdaj samo 17. (+0,503 zaostanka).

Podobno je bilo v drugem delu: vse bolj temni oblaki, po trije hitri krogi in majhne razlike. S časom 1:10,021 je bil najhitrejši Norris in imel je 0,141 prednosti pred drugim Verstappnom. Za njim so bile razlike še manjše, saj je 10. Stroll za njim zaostal le dve desetinki. A kljub tako izenačenim dosežkom ni bilo presenečenj: izven deseterice so končali dirkači Alpina, Haasa in 15. Alex Albon (Williams).

VN Brazilije, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:10,727

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,294

3. Lance Stroll (Aston Martin) +0,617

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,660

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,742

6. George Russell (Mercedes) +0,863

7. Lando Norris (McLaren) +1,260

8. Carlos Sainz (Ferrari) +1,262

9. Sergio Perez (Red Bull) +1,594

10. Oscar Piastri (McLaren) brez časa



11. Nico Hülkenberg (Haas)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Alex Albon (Williams)



16. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

17. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Guanju Džov (Alfa Romeo)

Veter podrl streho nad tribuno, Norris besen

Za izjave so morali prižgati luči. Sredi popoldneva je namreč nastala popolna tema. Foto: Reuters "Dirkalnik je bil vrhunski. Bil je dovolj hiter za prvi štartni položaj. Zato sem res besen," je bil nad vremenskim zapletom, ki mu je pokvaril načrte, razočaran Norris. Le nekaj minut po prekinitvi kvalifikacij so se razmere še zaostrile. Močan veter je podrl streho nad glavno tribuno. "Noro vreme," je komentiral Verstappen. Leclerc pa: "V vsej svoji kariere česa takega še nisem doživel. Od četrtega zavoja naprej ni deževalo, pa vseeno ni bilo nobenega oprijema." Dežne kaplje je od drugod prinesel veter. Tema nad dirkališčem pa je bila kot sredi noči, za intervjuje s prvimi tremi so tako morali celo prižgati luči.

Skrivalnice na edinem treningu

Dirkališče v Interlagosu je pogodbo za organizacijo dirke podaljšalo do leta 2030. Foto: Reuters Edini prosti trening na VN Brazilije ni dal odgovora, kdo bo ta konec tedna najbližje in morda celo konkurenčen svetovnemu prvaku Verstappnu. Šprinterski konec tedna namreč pomeni, da morajo v edini uri treninga preizkušati tako nastavitve za dirko s polno posodo goriva in s tem najbolj vzdržljive, a počasnejše trde pnevmatike (bele) kot nastavitve za kvalifikacije z najmehkejšimi gumami (rdečimi). Pa vmes morda še srednjetrde gume (rumene). Tokrat so nekateri dirkali zgolj s trdimi gumami ali pa z najmehkejšimi naredili le krog ali dva in zato je rezultat treninga na koncu povsem neverodostojen.

Oscar Piastri je prekinil krog na rdečih gumah, ki bi bil z naskokom najhitrejši. Foto: Reuters Oba voznika ekipe Red Bull denimo nista odpeljala niti enega kroga na rumenih ali rdečih gumah, McLarnova dirkača pa sta vsak svoj hiter krog na rdečih oziroma rumenih gumah predčasno prekinila. Pa bi lahko dosegla vsaj sekundo hitrejši krog, kot pa sta ga Sainz in Leclerc, ki sta ob koncu treninga odpeljala prvi in drugi čas (na rdečih gumah). Na kvalifikacijah lahko pričakujemo čase pod 1:10,000. Tretji Russell, lanski dvojni zmagovalec Brazilije, je za njima zaostal le nekaj tisočink, pa je ta krog odpeljal z rumenimi gumami. Tudi Hamilton je dirkal samo z belimi.

VN Brazilije, prosti trening:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:11,732

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,108

3. George Russell (Mercedes) +0,133

4. Nico Hülkenberg (Haas) +0,196

5. Alex Albon (Williams) +0,312

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,404

7. Pierre Gasly (Alpine) +0,452

8. Guanju Džov (Alfa Romeo) +0,749

9. Logan Sargeant (Williams) +0,847

10. Kevin Magnussen (Haas) +0,860

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,883

12. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,996

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,982

14. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +1,046

15. Esteban Ocon (Alpine) +1,047

16. Max Verstappen (Red Bull) +1,061

17. Valttari Bottas (Alfa Romeo) +1,280

18. Sergio Perez (Red Bull) +1,324

19. Lando Norris (McLaren) +1,897

20. Oscar Piastri (McLaren) +2,106