Nesreča, ki je Michaela Schumacherja z dirkališč oddaljila za 98 dni. Foto: Guliver/Getty Images

… leta 1999 si je na dirki formule 1 v Silverstonu nemški dirkač Michael Schumacher v nesreči zlomil nogo.

Še preden se je dirka začela, je za najbolj vroč dogodek poskrbel takratni voznik Ferrarija Schumacher, ki je ob težavah z zavorami pri veliki hitrosti trčil med zaščitne gume in z zlomljeno nogo končal dirko ter tako izpadel tudi iz boja na naslov prvaka.

Schumacher je moral izpustiti šest dirk, v tem času pa ga je nadomestil finski dirkač Mika Salo.

Nemec se je v dirkalnik vrnil na dirki v Maleziji in na zadnjih dveh dirkah osvojil pomembne točke ter pomagal Ferrariju do konstruktorskega naslova, svetovni prvak pa je postal Mika Häkkinen z McLarnom.

V naslednji petih letih je Schumacher osvojil prav toliko svetovnih naslovov v formuli 1.

Kaj vse se je še zgodilo?

Leta 1982 je Italija v finalu svetovnega prvenstva v Španiji premagala Nemčijo s 3:1 in osvojila tretji naslov svetovnega prvaka.

Leta 1966 je bila na štadionu Wembley v Londonu tekma ob odprtju svetovnega prvenstva v Angliji. Domača reprezentanca in Urugvaj sta se razšli z remijem 0:0.

Leta 2006 je Gorica na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostovala pri Linfieldu v Belfasu in zmagala s 3:1. Gole za Goričane sta prispevala Jani Šturm in Enes Demirović, ki je zadel dvakrat. Na povratni tekmi je bilo 2:2 in napredovali so Primorci.

Leta 2010 so španski nogometaši osvojili svoj prvi in do zdaj edini naslov svetovnega prvaka. V finalu so v največjem južnoafriškem mestu Johannesburg ugnali Nizozemce z 1:0. Redni del se je končal brez zadetkov, španski junak pa je v 116. minuti postal Andres Iniesta.

Leta 2019 je hrvaška nogometna reprezentanca postala druga finalistka svetovnega prvenstva v Rusiji. V polfinalu v Moskvi je po podaljšku premagala Anglijo z 2:1 (0:1, 1:1).

Rodili so se …

…1953 nekdanji ameriški boksar Leon Spinks

…1955 nekdanji ruski hokejist Sergey Babinov

…1958 nekdanji mehiški nogometaš Hugo Sanchez

…1964 nekdanji ameriški atlet Earl Jones

…1965 nekdanji angleški nogometaš Tony Cottee

…1966 nekdanji ameriški košarkar Rod Strickland

…1974 nekdanji nizozemski nogometaš Andre Ooyer

…1974 nekdanji nizozemski nogometaš Andre Ooijer

…1975 nekdanji španski nogometaš Ruben Baraja

…1976 nekdanji ameriški košarkar Eduardo Najera

…1977 rokometni vratar Gorazd Škof

…1981 nekdanja rokometašica Nadiža Pleško

…1981 nekdanja ameriška gimnastičarka Mary Beth Arnold

…1982 odbojkarica Špela Križ

…1986 francoski nogometaš Yoann Gourcuff

…1990 danska tenisačica Caroline Wozniacki

...1994 argentinski nogometaš Lucas Ocampos