… leta 1922 je ameriški plavalec nemškega rodu Johny Weissmuller 100 metrov v prostem slogu preplaval v 58,6 sekunde in postavil nov svetovni rekord. Bil je prvi plavalec, ki se je spustil pod magično mejo ene minute.

Plavalec, ki se je rodil 2. junija leta 1904 v Freidorfu, takrat mestecu v Avstro-Ogrski, danes pa je to romunski Temišvar, je znan predvsem kot Tarzan, lik, ki ga je upodobil v dvanajstih hollywoodskih filmih, a je bila njegova plavalska kariera še mnogo bolj bleščeča.

Osvojil je pet zlatih olimpijskih odličij v plavanju in eno bronasto v vaterpolu, zmagal je kar na 52 državnih prvenstvih ZDA, postavil 28 svetovnih rekordov in na uradnih tekmah nikoli ni doživel poraza. Umrl je 20. januarja leta 1984.

Zgodilo se je še …

Leta 1877 se je začel prvi turnir v Wimbledonu. To je bil sploh prvi uradni teniški turnir na travi, na krstni izvedbi pa so tekmovali le moški v konkurenci posameznikov.

Leta 1904 je bila ustanovljen nogometni klub Nica, štirikratni francoski prvak, v dresu katerega je igral tudi Slovenec Marko Elsner.

Leta 1916 je bila ustanovljena Južnoameriška nogometna zveza (CONMEBOL).

Leta 1991 je bila Južnoafriška republika ponovno sprejeta v olimpijsko družino. Zaradi apartheida je bila iz Mednarodnega olimpijskega komiteja izločena med letoma 1964 in 1988.

Leta 1997 je bil ameriški boksar Mike Tyson suspendiran, potem ko je med dvobojem 28. junija 1997 Evanderju Holyfieldu odgriznil del uhlja.

Leta 2000 je na tribunah štadiona v Harareju umrlo 12 ljudi, potem ko so zimbabvejski policisti med navijače izstrelili solzivec, ker je na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo med Zimbabvejem in JAR prišlo do neredov.

Leta 2006 je Italija v finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Nemčiji po streljanju enajstmetrovk s 5:3 (po rednem delu igre in podaljških je bilo 1:1) premagala Francijo in osvojila četrti naslov svetovnih prvakov. Na olimpijskem štadionu v Berlinu je odločilni strel z bele točke pred 69 tisoč navijači zgrešil David Trezeguet.

Leta 2009 se je po 21 sezonah igranja v ligi NHL upokojil kanadski hokejist Joe Sakic. Igral je za moštvi Quebec Nordiques in Colorado Avalanche, v karieri pa je zabil 625 golov in zbral 1.641 točk.

Leta 2018 je španski košarkarski velikan Real Madrid na svoji spletni strani potrdil prihod slovenskega košarkarskega reprezentanta Klemna Prepeliča. Petindvajsetletnik je po podatkih kluba podpisal dveletno pogodbo.

Rodili so se …

1927 – Red Kelly, kanadski hokejist, igral je v ligi NHL

1928 – Federico Bahemontes, španski kolesar

1947 – OJ Simpson, ameriški igralec iz lige NFL

1950 – Adriano Panatta, italijanski teniški igralec

1958 – Drago Horvat, slovenski hokejist

1968 – Paolo Di Canio, italijanski nogometaš

1964 – Gianluca Vialli, italijanski nogometaš

1969 – Jason Kearton, avstralski nogometaš

1970 – Steve Dubinsky, kanadski hokejist, igral je v ligi NHL

1972 – Derek Mills, ameriški atlet

1976 – Jochem Uytdehaage, nizozemski hitrostni drsalec

1978 – Jaka Lakovič, slovenski košarkar

1981 – Lee Chun–soo, južnokorejski nogometaš

1982 – Boštjan Cesar, slovenski nogometaš

1982 – Sakon Jamamoto, japonski dirkač

1984 – Ave Pajo, estonski nogometaš

1985 – Mirza Begić, slovenski košarkar

1985 – Pawel Korzeniowski, poljski plavalec

1985 – Ashley Young, angleški nogometaš

1986 – Sebastien Bassong, kamerunski nogometaš

1988 – Vito Plut, slovenski nogometaš

1990 – Fabio in Rafael da Silva, brazilska nogometaša