Ne pije več alkohola, ima pa svojo znamko tekile, ki pa je ...

Lewis Hamilton Foto: Reuters Lewis Hamilton, rekorder po številu naslovov prvaka formule 1 in številu zmag, na svojo 104. čaka že dve leti oziroma 43 dirk. Do konca te sezone sta še dve veliki nagradi in vse bolj kaže, da bo še drugo leto zapored ostal brez ene same zmage. Potem ko je v prvih 15 v kraljici avtomotošporta vselej zmagal vsaj enkrat. Nedeljska VN Brazilije je bila za Mercedes najslabša letos, samo teden dni prej je tretjič v sezoni osvojil drugo mesto. Dirkalnik W14 enostavno ni dovolj hiter, pa še premalo konstanten. Obenem pa Max Verstappen (Red Bull), ki je dobil 17 od 20 dirk, ne naredi prav nobene napake. Vseeno ima zdaj že 38-letni Hamilton še nekaj možnosti, da osvoji končno drugo mesto v seštevku. Ima 226 točk, drugouvrščeni Sergio Perez (Red Bull) pa 258.

Seveda je v formuli 1 dirkalnik zelo pomemben, a dirkači morajo biti tudi izvrstni športniki, saj je ta šport tako fizično kot mentalno zelo naporen, denimo zaradi nepredstavljivih sil G, pa visokih temperatur v kokpitu (izjema naj bi bila prihajajoča nočna dirka v Las Vegasu, ko bodo dirkali tudi ob polnoči in jih precej skrbi mraz). Hamilton je kljub številnim uspehom še naprej povsem predan temu tekmovanju in tudi sam skuša narediti prav vse, da bi bil še boljši na stezi. In zato se je pred štirimi meseci odločil, da ne bo več pil alkohola.

Letos ima Lewis Hamilton šest uvrstitev na zmagovalni balkon, skupaj pa v formuli a 197. Foto: Guliverimage Ker pa je ljubitelj tekile, se je pred časom povezal z mehiško destilarno iz Jalisca Casa Lumbre in Ivan Saldana je na njegovo pobudo skuhal prvo nealkoholno tekilo. Pred dnevi so jo začeli tudi prodajati, Hamilton jo že promovira. Imenuje se Almave. "Almave je za ljudi, kot sem jaz, ki vedno premikamo meje mogočega, ki si želimo okusa tekile, a želimo kljub temu živeti polno življenje," je zapisal na svojih družabnih omrežjih. Te besede je pojasnil v intervjuju za revijo Vogue. "Ko sem pil alkohol, sem nato še več dni trpel, včasih še tri, štiri dni." In zato zdaj že štiri mesece alkohola ne pije več: "Vedno iščem, kako bi bil še odstotek boljši. Vsak športnik to počne. Ne vem, če bom še kdaj pil. Odkar sem nehal piti, se počutim mnogo bolje. Bolj sem zbran, bolje spim, lahko se zbudim ob petih zjutraj."

Vsaj v Braziliji mu ta tekila ni pomagala, sledita še dirki v Las Vegasu in Abu Dabiju.