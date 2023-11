Šef razočaran, ker Verstappnu niso najljubše Spice Girls

Šef svetovnega prvaka formule 1 Maxa Verstappna Christian Horner je malo razočaran, da Nizozemec precej raje kot Spice Girls posluša Toma Jonesa. Tega so mu zavrteli po radijski zvezi ob prečkanju ciljne črte v Interlagosu, ko je dosegel 17. zmago sezone in bo tako letos podrl kar 71 let star rekord Alberta Ascarija.

Tretjič je svetovni prvak. Foto: Reuters Televizijski prenos velike nagrade Brazilije se je končal s precej bizarnim posnetkom radijske zveze med zmagovalcem Maxom Verstappnom in njegovo ekipo. Za 17. zmago v sezoni in 52. v formuli 1, s čimer samo še za eno zaostaja za tretjim vseh časov Sebastianom Vettlom, so mu zavrteli legendarni hit Toma Jonesa iz leta 1966 Green, green grass of home. "Zelo lepo," se je smejalo svetovnem prvaku. Še sam je poskušal malo zapeti, a je hitro postalo jasno, da pevskega talenta pa res nima. "Nikar ne pusti svoje službe," mu je v šali dejal inženir Gianpiero Lambiase.

Max Verstappen celebrated winning the Brazilian Grand Prix by singing 'Green Green Grass Of Home' by Tom Jones 😅🎶 pic.twitter.com/3pmUt6Iij1 — ESPN F1 (@ESPNF1) November 5, 2023

Največ zmag v formuli 1:



103 – Lewis Hamilton

91 – Michael Schumacher

53 – Sebastian Vettel

52 – Max Verstappen

51 – Alain Prost

Christian Horner bi seveda najraje videl, da bi Max poslušal Spice Girls. Foto: Guliverimage Vodja Red Bullove ekipe Christian Horner je po dirki dejal, da gre za eno Maxovih najljubših pesmi, da sta si jo Max in njegov oče Jos Verstappen predvajala že v časih, ko je kot mali deček vozil gokart. "Danes smo izvedeli nekaj novega o Maxu. Ko se je vračal z dirk v kartingu, mu je oče vrtel Toma Jonesa. Še in še. Zato smo mu zavrteli Green, green grass of home. To je bil radio Red Bull." Tudi Horner je bil presenečen, da 26-letnik posluša skoraj 60 let staro glasbo. "Nikoli ne bi pomislil na to pesem. Sem mislil, da poleg, jasno, Spice Girls, posluša še Eda Sheerana ali kaj podobno modernega, ampak ne, Toma Jonesa!" Zakaj "jasno, Spice Girls"? Horner je poročen z Geri Halliwell.

Največ zmag v eni sezoni:



17 – Max Verstappen (2022)*

15 – Max Verstappen (2022)

13 – Michael Schumacher (2004), Sebastian Vettel (2013)

11 – Michael Schumacher (2002), Sebastian Vettel (2011, 2014), Lewis Hamilton (2018, 2019, 2020)

10 – Lewis Hamilton (2015, 2016), Max Verstappen (2021)



*sezona še poteka

Če zmaga preostali dirki, jih bo letos dobil 86,4 odstotka

Zmaga lahko 19 dirk. Foto: Guliverimage Z "glasbeno željo" pa mu niso čestitali zgolj zaradi 17. zmage sezone, kar je seveda še podaljšan rekord po številu zmag v enem prvenstvu, temveč ker je oziroma bo podrl še en mnogo starejši rekord – največji odstotek dobljenih dirk v enem letu. Zdaj ima 17 zmag z 20 dirk, kar pomeni 85-odstotno uspešnost. Če zadnjih dveh ne zmaga, bo letos 77,2-odstotno uspešen. Če zmaga še eno, bo 81,8-odstotno uspešen, če pa zmaga obe preostali, pa kar 86,4-odstotno. Dosedanji rekord je bil 75 odstotkov dobljenih dirk v enem letu, kar je uspelo leta 1952 Albertu Ascariju. Takrat je bilo seveda dirk veliko manj: Ascari jih je dobil šest od osmih. Italijan je bil tisto sezono tako uspešen predvsem zato, ker je manjkal poškodovani Juan Manuel Fangio.

Čeprav podobno dominantne sezone v formuli 1 niso nič neobičajnega, pa Ascarijevega rekorda ni nikoli dosegel niti Michael Schumacher. Legendarni Nemec, sedemkratni svetovni prvak, je bil še najbližje leta 2004, ko je dobil 13 od 18 dirk (72,22-odstotna uspešnost). Drugi sedemkratni prvak Lewis Hamilton je imel najbolj dominantno sezono leta 2020, ko je zmagal na 11 od 17 dirk (64,71 odstotka).

Najboljši odstotki zmag v eni sezoni:



2023* – Max Verstappen 17/20 (85-odstotno)

1952 – Alberto Ascari 6/8 (75-odstotno)

2004 – Michael Schumacher 13/18 (72,22-odstotno)

1963 – Jim Clark 7/10 (70-odstotno)

2013 – Sebastian Vettel 13/19 (68,42-odstotno)

2022 – Max Verstappen 15/22 (68,18-odstotno)

1954 – Juan Manuel Fangio 6/9 (66,67-odstotno)

2020 in 2002 – Lewis Hamilton in Michael Schumacher 11/17 (64,71-odstotno)



*sezona še poteka

Red Bull je v Interlagosu izenačil rekord po številu zmag ene ekipe v eni sezoni. Ima jih 19, tako kot leta 2016 Mercedes. Ob 17-ih Maxa Verstappna je dve na začetku leta dosegel še Sergio Perez. Preostalo dirko je dobil Carlos Sainz s Ferrarijem. Red Bull torej lahko sezono konča s kar 21 zmagami. V soboto, 19. novembra, zvečer (v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času) sledi še VN Las Vegasa, prvenstvo 2023 pa se bo 28. novembra končalo z VN Abu Dabija.