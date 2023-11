Pred dobrimi 40 leti popoln polom, kako pa bo letos?

Naslednji konec tedna bo predzadnji dirko svetovnega prvenstva v formuli ena gostila ameriška igralniška meka, "mesto greha", Las Vegas. Američani pričakujejo imeniten spektakel, a se tudi bojijo, da bi se ponovila izkušnja iz let 1981 in 82, ko je formula ena prvič gostovala v metropoli sredi nevadske puščave. In kaj vse je šlo narobe pred dobrimi 40 leti?

Las Vegas, ameriška igralniška in stavniška meka, gosti številne velike športne dogodke, s katerimi želijo igralnice svojim gostom ponuditi zabavno popestritev med zapravljanjem v igralnicah, predvsem pa tudi še dodatno priložnost, da se ločijo od zasluženega denarja. Dirka formule ena je športni spektakel, ki kot ukrojen paše v ta sistem zabave in pregrehe, so lastniki znamenitega kazina Caesars Palace pomislili že konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja in šli v akcijo.

Namesto blišča puščobna kulisa hotelskega parkirišča

Vodstvo formule ena – pomemben glas je tedaj že imel sloviti Britanec Bernie Ecclestone kot predsednik Združenja konstruktorjev formule ena – se je nad idejo dirke v Las Vegasu nemudoma navdušilo. V koledarju svetovnega prvenstva F1 leta 1981 so se tako že znašle kar tri dirke v Združenih državah Amerike, poleg uveljavljenega Watkins Glena na vzhodni obali ZDA še kalifornijski Long Beach in Las Vegas. Prav z dirka za VN Caesars Palacea se je tudi zaključila sezona 1981.

Dirkališče na parkirišču hotela in kazinoja Caesars Palace. Foto: Guliverimage

Ljubitelji formule ena so pričakovali velik spektakel, dočakali pa "precej nezanimivo" dirko. Namesto blišča neonskih luči razkošnih igralnic, puščobno kuliso na hotelsko parkirišče zatlačenega zasilnega dirkališča. Takratno lasvegaško stezo formule ena še danes mnogi uvrščajo med najslabše v zgodovini tega športa. "Malce nepošteno je reči, da je bilo dirkališče na parkirišču," se je v pogovoru za ameriški medij The Athletic posmehljivim oznakam lasvegaške steze uprl Chris Pook, oče dirke v Long Beachu, ki so ga za organizacijo dirke angažirali tudi v Las Vegasu.

"V resnici ni bila na parkirišču. Le del steze je bil tam, večina pa v puščavi, na pesku, prek katerega so potegnili asfalt. Hotel Caesars Palace je zapravil ogromno denarja za izgradnjo steze," je še pojasnil Pook. Razložil je še, da je bil zanj in ekipo velik izziv na zelo omejenem zemljišču speljati 3,2 kilometra dolgo stezo, kar je bila tedaj minimalna zahteva vodstva tekmovanja. "To je bil izziv, težko je bilo. Ti dirkalniki, že v tistih dneh, potrebujejo prostor, da zares 'zadihajo', na naši stezi pa so bili precej omejeni," je priznal Pook.

Dirkači najprej navdušeni, ko pa so videli stezo ...

Steza resnično ni navdušila. To je za Athletic potrdil tudi slavni ameriški dirkač Mario Andretti, ki je v formuli ena tedaj vozil za moštvo Alfa Romeo. "Sprva smo bili vsi navdušeni nad idejo, zelo smo se veselili dirke. Ko pa smo videli, kje se bo odvila, pa nam je bilo vsem hitro jasno, da VN v Las Vegasu nima prihodnosti," se je spominjal svetovni prvak formule ena iz leta 1978.

Primerjava steze iz leta 1981 in današnje:

1982 was the last time F1 raced in Las Vegas (track on the left). On the right we have a very different layout for 2023. #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/jsi9m2wxJf — F1 Images (@F1_Images) November 8, 2023

Dirka na "parkirišču" leta 1981 je bila relativno nezanimiva, se spominjajo udeleženci, za dirkače pa vsekakor ni bila nezahtevna. Vozili so v nasprotni smeri kot običajno, proti urinemu kazalcu, zaradi česar so trpele mišice v vratovih dirkačev. Uveljavil se je celo izraz "lasvegaški vrat", za nameček so bile v puščavi konec septembra še visoke temperature. Leta 1981 se je dirkačev vročina še usmilila, čeprav je imel brazilski šampion Nelson Piquet težave z dehidriranostjo in izčrpanostjo. Potolažil se je lahko z naslovom svetovnega prvaka, ko je s petim mestom – zmagal je sicer Avstralec Alan Jones, pred Francozom Alainom Prostom in Italijanom Brunom Giacomellijem – osvojil ravno dovolj točk, da je Argentinca Carlosa Reutemanna (ta je bil osmi) v svetovnem prvenstvu dirkačev premagal za pičlo točko.

Krog po "parkirišču" z Alainom Prostom:

Na zadnji izvedbi pa peklenska vročina

Bolj peklensko je bilo leta 1982 na drugi in do letos zadnji VN Las Vegasa. Takrat je temperatura zraka na dirkališču dosegla kar 37 stopinj Celzija. "Vročina je bila ekstremna. Prvič in zadnjič se mi je kot dirkaču zgodilo, da sem pri zaviranju zaradi vročine postajal omotičen. Tri kroge pred koncem sem bil popolnoma dehidriran, steza pa je bila tako neravna, da ni bilo niti trenutka počitka," se je za Athletic spominjal irski dirkač Derek Daly. Ta je bil na VN v Las Vegasu leta 1982 14., v cilj je prišel dobri dve sekundi za zmagovalcem Prostom, naslov svetovnega prvaka pa je tisto leto osvojil Finec Keke Rosberg, ki je v Las Vegasu zasedel šesto mesto.

Na prvi dirki F1 v Las Vegasu je zmagal Avstralec Alan Jones. Foto: Guliverimage

"Nihče ni poznal dirkačev formule ena"

Veliki nagradi hotela Caesars Palace sta bili tudi finančni polom. Američani tedaj večinoma niso vedeli, kaj formula ena sploh je, za obiskovalce igralniške meke pa je bil dogodek bolj nadloga kot atrakcija. So pa vsi dirkači lahko stanovali kar v hotelu ob stezi, kar je bila ena od pozitivnih reči sicer neuspešnega projekta, se še spominja Daly. "Vsi dirkači smo prebivali v Caesars Palace. V hotelu smo se lahko oblekli za dirko in smo tudi se. Takšni smo šli lahko tudi na zajtrk in tudi to smo naredili. Pa nihče ni nič opazil. Nihče ni razumel formule ena. Nihče ni poznal dirkačev formule ena."

Zdaj je drugače

Prvo dirko formule ena v Las Vegasu naj bi si ogledalo okoli 20 tisoč gledalcev, je ocenil Pooke. Združene države Amerike so bile dolgo tržišče, na katerem formula ena ni zaživela v polnem sijaju. A to se je spremenilo v zadnjih letih po zaslugi priljubljene dokumentarne serije "Drive to Survive" na platformi Netflix. Zdaj je formula ena hit v ZDA in tudi letos tam gostijo tri dirke svetovnega prvenstva. Že uveljavljeni dirki v Austinu v Teksasu se je letos pridružila še VN Miamija na Floridi, naslednji konec tedna pa bo še lasvegaški "spektakel". Dirka v igralniški metropoli bo zdaj ponoči, steza je speljana po središču mesta, kulisa bo tako res imenitna.

Throwing it back to when Checo and Red Bull Racing took over Las Vegas in style! 🎰✨



We can't wait for next weekend's inaugural race! 🤩



🎥 x @redbullracing #LasVegasGP #F1 @SChecoPerez pic.twitter.com/8qE8fNx3nx — Formula 1 (@F1) November 9, 2023

A začetno navdušenje nad formulo ena v sodobnem Las Vegasu je v zadnjih tednih skoraj povsem splahnelo. Zapiranje in asfaltiranje ulic ter postavljanje orjaških tribun so prebivalcem in obiskovalcem mesta otežili vsakodnevno življenje, hoteli, ki so v pričakovanju navala ljubiteljev formule ena in predvsem Netflixove serije, pohlepno dvignili cene prenočitev v nebo, so zdaj že panični, saj navala ni. Vseeno naslednji konec tedna pričakujejo okoli 100 tisoč gledalcev.

Dirkači pa lahko namesto vročine tokrat pričakujejo mraz, po zadnjih napovedih meteorologov naj bi na večer dirke temperatura zraka v puščavi padla pod deset stopinj Celzija.

Preberite še: