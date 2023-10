Ko so se mu uresničile sanje #video

Novak Đoković je imel že kot majhen deček zelo jasne cilje. Že takrat je v eni izmed oddaj na srbski televiziji dejal, da si enkrat želi postati najboljši igralec na svetu. Da je dejansko postal najboljši igralec sveta, se mu je uresničilo leta 2011, ko se je na lestvici ATP prebil na prvo mesto.

Velikokrat je sanjal o tem

A veliki met mu je uspel že tri leta prej, ko je prvič zmagal na turnirju za grand slam. To je dosegel na "domačem" turnirju v Melbournu, ko je zmagal na OP Avstralije. Na turnirju, kjer ima danes že deset zmag. Takrat je v velikem finalu po štirih nizih premagal Francoza Joa Wilfrieda Tsongo s 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (2). S to zmago so se srbskemu teniškemu zvezdniku uresničile sanje.

"Velikokrat sem sanjal o tem. Gledal sem veliko legend tega športa, ki dvigujejo lovorike na turnirjih za grand slam. Želel sem si, da bi bil tudi sam v tem položaju. Uresničile so se mi sanje," je leta 2008 po veliki zmagi razlagal Đoković.

Foto: Guliverimage

Beograjčan je bil že leto pred tem blizu tega, da bi osvojil lovoriko za grand slam, ko se je prebil v polfinale turnirja OP Francije in Wimbledona. Nato pa je na OP ZDA v finalu izgubil proti legendarnemu Rogerju Federerju.

V Avstraliji se je leta 2008 kot tretji igralec sveta do velikega finala prebil brez izgubljenega niza. V polfinalu se je Rogerju Federerju maščeval za poraz v finalu OP ZDA, potem ko ga je pod avstralskim soncem premagal z izidom 7:5, 6:3, 7:6 (5), nato pa je doživel pravljični konec v finalu, ko je po treh urah in petih minutah premagal francoskega predstavnika.

"Za nekoga je bilo to nerealno, za nekoga je bilo realno." Foto: Guliverimage

Na trenutke je bilo nemogoče, a je vedno verjel

Po veliki zmagi so Noleta vprašali, če je kot otrok verjel, da bodo njegove sanje nekoč postale resničnost. Odgovor je bil značilen zanj. "Veste, vedno sem verjel, vedno. Nisem želel negativno razmišljati. Vedno sem imel veliko podporo staršev, očeta. Veste, on je vedno bolj verjel vame, kot sem jaz vase."

Že v mladinskih letih je s svojo igro dobil na samozavesti in imel dovolj motivacije, da je verjel, da lahko postane profesionalni teniški igralec in zmagovalec turnirja za grand slam. "Za nekoga je bilo to nerealno, za nekoga je bilo realno. In takrat je bilo težko soditi, saj Srbija nima teniške tradicije. Glede na vse slabe trenutke, ki smo jih imeli, torej v času, ko sem odraščal in treniral, je bilo to pravzaprav nemogoče, ampak sem vedno verjel."

Ni mogel verjeti, da so prišli zaradi njega

Nekaj dni pozneje je Đoković v domačem Beogradu doživel velik sprejem, potem ko ga je pričakala velika množica domačih navijačev. "Ne morem verjeti, da ste vsi prišli zaradi mene. Zares sem hvaležen vsem, ki so vstajali zgodaj zjutraj, odhajali iz službe, šole … Nikomur ni bilo lahko zaradi časovne razlike, ampak res vam hvala. S to gesto ste pokazali, kako spoštujete, kar smo napravili. Ne le jaz. Še enkrat vam hvala," je zbrano množico nagovoril Đoković.

Zadnji turnir, ki ga je zmagal, je bilo letošnje OP ZDA. Foto: Reuters

Od tistega leta je potem še 23-krat zmagal na turnirjih za grand slam, kar pomeni, da ima danes skupno 24 zmag na turnirjih za grand slam. Največkrat, desetkrat, je zmagal na OP Avstralije, trikrat je slavil na pariškem pesku, sedemkrat v Wimbledonu, štirikrat pa še na OP ZDA.

Kje se bo ustavil, ne ve nihče. Nedavno je izjavil, da bo v vrhunskem tenisu vztrajal vse do takrat, ko bo še konkurenčen in ko bo lahko še vedno zmagoval na največjih turnirjih.

