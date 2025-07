Enake denarne nagrade se mogoče danes zdijo samoumevne in logične, vendar je trajalo skoraj 40 let, da so ženske dobile enako denarno pogačo. Venus Williams je bila ena tistih, ki so vztrajali, da morajo igralke na najprestižnejšem turnirju v Wimbledonu dobiti enako plačilo kot moški.

V tem tednu se je veliko govorilo o 45-letni teniški igralki Venus Williams, ki je po letu 2004 postala najstarejša zmagovalka dvoboja na turnirju serije WTA v Washingtonu. A njena zapuščina je veliko večja. Ne samo na teniških igriščih, ampak tudi zunaj teh. Z znamenitim zapisom je namreč organizatorje Wimbledona prepričala, da so ženske upravičene do enakih nagrad kot moški.

Bila je vztrajna

Venus je leta 2005, dan pred velikim finalom v Wimbledonu, v katerem je premagala rojakinjo Lindsay Davenport, spregovorila pred odborom za grand slam in predstavila svoje argumente za enako plačilo igralk. Odgovorni so se branili s tem, da moški igrajo na tri dobljene nize, medtem ko ženske na dva in da je gledanost moških dvobojev večja.

Ker se leta 2006 ni nič spremenilo, je Venus v britanskem časopisu The Times objavila kolumno. V zgodovinskem zapisu je izrazila razočaranje nad organizatorji Wimbledona, ki so vztrajali, da si igralke ne zaslužijo enako visoke denarne nagrade. Williams je zapisala, da so igralke pripravljene igrati dvoboje tudi na tri dobljene nize, in ob tem opozorila, da imata tako OP ZDA kot tudi OP Avstralije že nekaj časa poenotene nagrade. Poudarila je, da ženske prav tako prispevajo k privlačnosti in zanimivosti turnirja za gledalce, sponzorje in tudi medije ter da si zato zaslužijo enako obravnavo.

Njen zapis je takoj padel na plodna tla. Javno so jo podprli takratni britanski premier Tony Blair ter številne ženske organizacije in športne legende, med njimi Billie Jean King. Očitno so pozneje tudi organizatorji spoznali, da bo treba nekaj narediti v tej smeri.

"Čas je, da odpravimo razliko. Verjamemo, da naša odločitev o enakem denarnem skladu spodbuja igro in priznava ogromen prispevek igralk k turnirju v Wimbledonu," je ob napovedi spremembe povedal takratni predsednik All England Cluba Tim Phillips.

"Največji turnir na svetu je danes dosegel še en vrhunec. Pozdravljam odločitev, ki priznava vrednost ženskega tenisa," pa je po objavi odločitve dejala Venus Williams, med drugim prva temnopolta teniška igralka, ki se je zavihtela povsem na vrh svetovne teniške lestvice (WTA).

Mesec dni pozneje so pokleknili še v Franciji oziroma organizatorji OP Francije.

Le nekaj mesecev za tem

Kot da bi usoda hotela poudariti pomen tega mejnika, je Venus Williams le nekaj mesecev pozneje, julija 2007, osvojila svoj peti naslov v Wimbledonu in postala prva ženska v zgodovini turnirja, ki je za zmago prejela enako nagrado kot zmagovalec med moškimi.

