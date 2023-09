Kradel denar, nato zakuhal še zloglasno zabavo

Norveški nogometaš Vegard Forren dobro ve, kako je štrleti iz povprečja. Na njegovo žalost pa v karieri ni polnil naslovnic le zaradi vrhunskih predstav, ampak tudi škandalov. Zaradi njih je izgubil stik z elitnimi klubi in reprezentanco, a je sledil neverjeten zasuk. Pri 35 letih, ko so mnogi nanj že pozabili, je šokiral celotno Evropo. Kmalu prihaja v Ljubljano!

O tem, kako lahko nešportno obnašanje, kontroverznosti in incidenti pokvarijo nogometne načrte, lahko dosti pove Vegard Forren. Spada med boljše norveške branilce, kar jih je bilo v zadnjem desetletju. Nenazadnje je zbral tudi 33 nastopov za reprezentanco. Tistega preskoka, ki so ga vajeni najboljši norveški nogometaši na čelu z Erlingom Haalandom in Martinom Odegaardom, to pa je igranje v Angliji, kjer se norveški nogometaši ponavadi počutijo kot ribe v vodi, pa vseeno ni dosegel. Čeprav je imel dve lepi priložnosti, je obe zapravil.

Barve Moldeja je branil v dveh različnih obdobjih. Večino lovorik je osvojil med letoma 2007 in 2013, nato je šel dvakrat za kratek čas v Anglijo, dres modrih pa pozneje nosil vse do leta 2020. Foto: Guliverimage

V njegovi karieri se je dogajalo marsikaj. Ko je vstopil v četrto desetletje, si je privoščil nekaj incidentov, ki so na Norveškem dvignili nemalo prahu. A ni bilo vse slabo. Še zdaleč ne. Najlepšo zgodbo je vendarle prihranil za konec. Ko ga je že marsikdo izbrisal z evropskega nogometnega zemljevida in pozabil, da je nekoč spadal med najboljše norveške branilce, je poskrbel za čudež, ki je odmeval po vsej Evropi.

Pochettino mu ni namenil niti minute

Pri Southamptonu je zaman čakal na priložnost za nastop na elitnem angleškem prvenstvu. Foto: Guliverimage Kakšna je bila nogometna pot Vegarda Forrena? Rodil se je v majhnem kraju Kyrksaeterora, nato pa se kot najstnik pridružil Moldeju. Za člansko ekipo je prvič nastopil leta 2017. Ravno takrat, ko je omenjeni norveški klub zapustil nekdanji slovenski reprezentant Matej Mavrič Rožič. Forren je našel klub, v katerem je lahko izživel sanje. Z Moldejem je osvojil kar šest lovorik. Štirikrat je postal norveški prvak, dvakrat je osvojil še pokal. Polovico lovorik je osvojil pod vodstvom Ole Gunnarja Solksjaerja, ki ga je zelo spoštoval in mu napovedal veliko kariero. Javno ga je ponujal celo Manchester Unitedu. Bil je prepričan, da bi se lahko Forren izkazal na Otoku.

Za Forrena se je v mlajših letih zanimalo kar nekaj resnih tujih snubcev, omenjali so se celo takšni velikani, kot so Liverpool, Milan in Lazio, a je ostal zvest Moldeju vse do leta 2013. Takrat pa ga je prvič premamil vonj tujine. Pri 25 letih se je odpravil v Anglijo. Southampton je zanj plačal dobre štiri milijone evrov. "Uresničile so se mi sanje. Tu sem vedno želel igrati nogomet. Southampton je velik klub," je povedal po prihodu na jug Anglije. Vseeno pa se mu sanje niso uresničile.

Svetnike je takrat vodil Argentinec Mauricio Pochettino, zdajšnji strateg Chelseaja, ki pa Forrenu ni ponudil niti ene možnosti za nastop na elitnem prvenstvu. V dresu Southamptona se je predstavil le z ekipo do 23 let, drugače pa zaman čakal na priložnost. Razočaranje je bilo veliko.

Javno zbodel Rooneyja

Ko je junija 2013 Southampton odprl vrata Hrvatu Dejanu Lovrenu, je Forren hitro spoznal, da v tej ekipi nima prihodnosti. Čeprav je z angleškim klubom sklenil triinpolletno pogodbo, je iskal rešitev, kako se čim hitreje vrniti v domovino. In res, le šest mesecev po tem, ko je prišel v Anglijo, ga je Molde odkupil za dva milijona evrov. Forren je še največ pozornosti v Southamptonu pritegnil s prometnim prekrškom. Zgodil se je v začetku leta 2014, že pol leta po tem, ko se je vrnil na Norveško. S hitrim mercedesom je divjal po središču Southamptona. Na ulici West Quay Road je vozil prehitro in bil, ker policiji ni potrdil identitete voznika, pozneje oglobljen s 600 funti.

Leta 2014 je pred srečanjem "zbodel" Wayna Rooneyja, zvezdnik Manchester Uniteda pa se mu je maščeval z zadetkom. Foto: Guliverimage

Še istega leta je poskrbel za drzen citat, ki so se ga najbolj razveselili otoški mediji. Pred prijateljsko tekmo med Norveško in Anglijo je takratnega kapetana treh levov Wayna Rooneyja opisal kot milo rečeno "nekoliko debelega" igralca. Zvezdnik Manchester Uniteda si je to zapomnil in še z večjim zadoščenjem 3. septembra 2014 na Wembleyju dosegel odločilni zadetek za zmago z 1:0. V polno je zadel z bele točke.

Pred devetimi leti je gostoval v Novi Gorici in z Moldejem izločil vrtnice. Foto: Guliverimage Forren je še naprej vztrajal v dresu Moldeja. Leta 2017 je zavrnil ponudbo takratnega norveškega prvaka Rosenborga, pri katerem bi lahko združil moči tudi z danskim posebnežem Nicklasom Bendtnerjem. To je storil zaradi želje, da bi se vendarle dokazal v Angliji. Odločil se je znova za Otok.

Sprejel je ponudbo Brightona, takratnega člana championshipa, ki se je potegoval za napredovanje v premierleague. A angleški urok se je nadaljeval. Kmalu po prihodu so ga zdravstvene težave spravile na stranski tir, za galebe ni zbral niti enega nastopa. Anglija mu ni prinesla sreče, zato je upošteval že preverjeni recept, ki mu je v karieri prinašal več zadovoljstva, in se znova vrnil k Moldeju.

Odvisnost od iger na srečo ga je stala pogodbe s klubom

Večkrat je pretiraval pri proslavljanju klubskih lovorik z Moldejem. Tako ga je leta 2014 "slačil" soigralec Etzaz Hussain. Foto: Guliverimage Nato pa so se začeli dogajati incidenti, v katerih je utrpel veliko škodo zlasti njegov ugled. Začelo se je s tem, da so ga v klubu obtožili kraje denarja. Kaj se je zgodilo? V klubu je bila posebna škatla, v kateri je celotno moštvo zbiralo kazni, posledice zamujanja in drugih nespoštovanj klubske discipline. Vse z namenom, da bi si po koncu sezone s tem denarjem privoščili kakšno razvedrilo, "team building" in krepili moštveni duh, nekaj sredstev pa namenili tudi dobrodelnim ustanovam. Oseba, ki je bila zadolžena za omenjeno zbiranje sredstev, je bil prav Forren. Eden najizkušenejših nogometašev.

Ko pa je napočil uraden trenutek, da se preveri, koliko denarja so tako zbrali, je sledilo neljubo presenečenje. Škatla je bila prazna. Forren je bil obtožen kraje, pozneje pa je priznal, da je že dalj časa odvisen od iger na srečo. Ker v njih ni bil pretirano uspešen, je ostal dolžan številnim prijateljem. In če ni imel denarja pri sebi, si ga je sposojal v klubski škatli. Pozneje, ko je prišel do denarja, ga je spet vrnil vanjo. S tem je želel zakriti svoja dejanja. "Nikoli nisem imel namena ukrasti denarja. Vedno sem imel namen vse poplačati. A mi to žal ni uspelo," je pred leti pojasnil v pogovoru za norveško televizijo TV2.

V klubu so mu zaupali odgovorno vlogo skrbnika škatle, v katero so igralci dajali kazni in prispevke, a je nato zlorabil njihovo zaupanje. Foto: Guliverimage

Novinarji Athletica so v zvezi s tem večkrat poskušali stopiti v stik z njim, da bi opravili intervju, a se ni odzval. Podobno velja za njegov klub. Se je pa Molde hitro odzval glede klubskega statusa Forrena. Konec maja 2020 so z njim prekinili sodelovanje, pred tem pa ga zaprosili, naj poravna vse zneske, ki si jih je "sposodil" iz škatle.

Forren je tako ostal brez kluba. Norveškim medijem je zaupal, kako je postal odvisen od iger na srečo že leta 2015. "To je postal izziv, odkar sem začel služiti denar. Najbolj mi je to jemalo energijo takrat, ko sem prišel domov in se bal, da bi to izvedela žena."

Zabava, ki je dvignila ogromno prahu

Z Brannom ni sodeloval dolgo. Foto: Guliverimage Kot prosti igralec je hitro našel nov klub. Star je bil 32 let, v najboljših "zrelih" letih, še vedno obrambni steber. Izbral je ponudbo Branna. Preselil se je v Bergen, a tudi tam ni šlo vse po načrtih. Pogodbe ni opravil do konca. Klub je z njim prekinil sodelovanje takoj po spornem dogodku, ko se je Forren udeležil kontroverzne zabave.

Bilo je 10. avgusta 2021, ravno sredi obdobja pandemije koronavirusa, ko so veljala stroga protikovidna pravila. Forren in še nekaj soigralcev se je nanje požvižgalo. Pripravili so zabavo in to kar na stadionu Branna. Na njej je bilo 12 nogometašev in sedem deklet. Kmalu zatem so enega izmed nogometašev, ki se je udeležil zabave, obtožili posilstva in fizičnega nasilja nad dekletom. Policija mu je zasegla telefon, ga dvakrat zaslišala, a je zanikal obtožbe. Štiri mesece pozneje je bila zadeva zaradi pomanjkanja dokazov zavržena.

Z Norveško ni nikoli nastopil na velikem tekmovanju. Vikingi so se nazadnje družili z elito leta 2000, ko so na Euru nastopili prav v skupini s Slovenijo. Foto: Guliverimage

Ta incident je na Norveškem dvignil veliko prahu, klub Brann v svoji zgodovini še ni imel opravka s tako odmevnim. Sprožil je veliko moralnih vprašanj o primernosti tega, da so nogometaši priredili zabavo, na kateri so sredi obdobja pandemije covid-19 vrteli glasbo, plesali in pili alkohol. Zabavali so se do poznih jutranjih ur. Navijači Branna so bili jezni, zahtevali so odgovore. Na prvi tekmi po kontroverzni zabavi so izobesili transparent z napisom "izmeček" (scum) in se odločili za tihi protest. To je zelo bolelo nogometaše, saj so takrat, ko je Brann dosegel zadetek, ostali povsem tiho. Takrat navijači še vedno niso vedeli, kateri igralec je bil obtožen posilstva.

Šest mesecev pozneje je Forren, ki je kmalu po tisti zabavi prekinil sodelovanje s klubom, Brann je vse skupaj opravičeval z družinskimi razlogi, javno priznal, da je bil to on. Trdil je tudi, da ni nič od tega res, ter vse zanikal. Potarnal je še, da je zaradi tega veliko trpel in mu je to uničevalo spanec. Vse skupaj je označil za brutalno izkušnjo, hkrati pa se opravičil za zabavo in dal vedeti, da si tega ne bi smeli privoščiti. Forren je znova izgubil klub.

Pridružil se je amaterjem, nato je sledil klic legende Moldeja

Takrat je že pomislil, da je njegove kariere konec. Ves čas so se ga oprijemali različni incidenti, klubov, ki bi ga hoteli povabiti pod svojo streho, ni bilo več na razpolago. Ostala mu je le še ena možnost. Da se za nekaj časa pridruži amaterjem. To je tudi storil, saj ni želel prekiniti vezi z nogometom. Še je želel okušati tekmovalni adrenalin.

Dres reprezentance je oblekel 33-krat, kar trikrat pa se je pomeril s Slovenijo. Dvakrat jo je premagal (2012 in 2018 v Oslu), leta 2013 pa je bil povsem nemočen proti Milivoju Novakoviću, ki je sanjsko predstavo v Ljudskem vrtu kronal s tremi zadetki. Takrat so Katančevi izbranci zmagali s 3:0 in sploh prvič v zgodovini premagali predstavnika skandinavskega nogometa. Foto: Guliverimage

A sledil je hud padec. Če se je prej boril z najboljšimi na Norveškem, je po novem nastopal v četrti ligi. Ko pa so umaknili vse obtožbe glede morebitnega posilstva, je nad Vegardom le posijal žarek novega upanja za lepšo prihodnost. Kariero je nadaljeval pri tretjeligašu SL Traeff, v začetku leta, bilo je februarja, pa je sklenil, da bo odšel na Ferske otoke. Pridružil se je KI Klaksviku, katerega trener je Magne Hoseth, eden izmed legendarnih nogometašev Moldeja.

Marsikdo je pomislil, da bo na Ferskih otokih, stran od družine, ki je ostala v Moldeju, pozabljen od javnosti. A so nato sledili dogodki, o katerih je poročala vsa Evropa. Forren je pri 35 letih postal velik junak. Kaj se je zgodilo?

Največja letošnja evropska senzacija

KI Klaksvik se je kvalifikacij za ligo prvakov udeležil kot velik avtsajder. V prvem krogu se je nameril na serijskega prvaka Madžarske Ferencvaroša, a se tekmeca ni ustrašil. V Budimpešti so Ferci senzacionalno zmagali kar s 3:0. Doma so brez večjih težav zadržali prednost (0:0) in napredovali v drugi krog, kjer jih je čakal švedski prvak Häcken.

Tako se je v kvalifikacijah za ligo prvakov boril proti Ferencvarošu. Foto: Guliverimage

Prva tekma na Ferskih otokih se je končala brez zadetkov (0:0), obramba Klaksvika je znova zdržala do konca, nato pa je sledila drama na Švedskem. Gostitelji so trikrat vodili, a so Ferci vselej izenačili. Po 3:3 je sledila loterija 11-metrovk, v kateri je več zbranosti pokazal KI Klaksvik. Zmagoviti zadetek za napredovanje Fercev je dosegel kdo drug kot Forren! Norveški veteran je tako dočakal enega najlepših trenutkov kariere, saj si je KI Klaksvik po njegovem zadetku prvič v zgodovini zagotovil dolgo evropsko jesen. Klub s Ferskih otokov, kar je bilo še pred kratkim nekaj nepredstavljivega, si je zagotovil najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige. To je bila prvovrstna evropska senzacija, pravcati nogometni čudež.

Ples kroglic mu je namenil prav posebnega tekmeca

Nato se je usoda neverjetno poigrala s Forrenom in njegovim trenerjem, saj je KI Klaksvik v tretjem krogu zaigral proti Moldeju! Vegard je bil poln motivacije in mešanih občutkov, ferska pravljica pa se je nadaljevala, saj je Klaksvik doma zmagal z 2:1! Pri prvem golu je podajo prispeval prav Forren. Sledilo je povratno srečanje v Moldeju. Tri leta po tem, ko je klub z njim prekinil sodelovanje zaradi odtujitve denarja, se je vrnil na stadion, kjer je v karieri proslavljal kar šest lovorik. Forren se je znašel pred nenavadno preizkušnjo. Vrnil se je v mesto, kjer živi njegova družina, obiskal prijatelje, nato pa poskušal še izločiti Molde. Norveški prvak se je nato le izkazal za previsoko oviro, čeprav je bilo znova tesno. Do potrebne zmage z 2:0 so prišli gostitelji šele po podaljšku.

V skupinskem delu konferenčne lige se bo ferski prvak KI Klaksvik dvakrat pomeril tudi proti ljubljanski Olimpiji. Forren bo tako v Stožicah gostoval 9. novembra. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Klaksvik je častno izpadel, nato pa v play-offu kvalifikacij za ligo Europa namučil še moldavski Šerif. Po 0:0 in 1:2 je postalo dokončno, da bo zgodovinski uspeh kronal z nastopom v skupinskem delu konferenčne lige, kjer pa se bo za točke meril proti francoskemu velikanu Lillu, Slovanu iz Bratislave in … slovenskemu prvaku Olimpiji!

Nogometni svet je resnično zelo majhen, tako da bo po slabem desetletju znova v Evropi (pred tem je z Moldejem leta 2014 izločil Gorico) gostoval v Sloveniji. Klaksvik se bo v Stožicah predstavil 9. novembra, napadalci Olimpije pa bodo imeli opravka tudi s prekaljenim Norvežanom. S Skandinavcem, ki se ga radi oprijemajo škandali.