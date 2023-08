Senzacija, kot je Evropa še ni videla

Lani so se krstnih nastopov v skupinskem delu evropskih tekmovanj veselili klubi iz Kosova, Litve in Liechtensteina, letos pa je omenjeno čast in privilegij, ki jo bo to jesen prvič v klubski zgodovini uživala tudi Olimpija, dočakal še predstavnik Ferskih otokov. Čeprav prihaja iz dežele, ki se ne more pohvaliti z večjimi nogometnimi uspehi, tako reprezentančnimi kot tudi klubskimi, tako je v vse dvoboje vstopal kot avtsajder, je v kvalifikacijah za ligo prvakov najprej izločil prvaka Madžarske. Ferencvaroš je v Budimpešti premagal kar s 3:0! S tem pa podvigov še ni bilo konec. Presenečenja so se nadaljevala in v drugem krogu kvalifikacij so jo nepričakovano zagodli še švedskemu prvaku BK Häcken.

Klaksvik je drugo največje mestece na Ferskih otokih. Za KI nastopajo pretežno nogometaši iz severnih, nordijskih evropskih držav, v udarni enajsterici na zadnji tekmi proti švedskim prvakom pa sta bila tudi nogometaša iz Srbije (Dani Pavlović) in Slonokoščene obale (Aketchi Luc-Martin Kassi). Foto: Guliverimage

KI Klaksvik, 20-kratni prvak Ferskih otokov, prihaja iz kraja z zgolj pet tisoč prebivalci. Prejšnji teden je doma remiziral z najboljšim švedskim klubom. Bilo je 0:0. Na povratni tekmi je BK Häcken, ki je v rednem tekmovalnem pogonu, nameraval potrditi vlogo favorita, a doživel bridko razočaranje. Dramatični dvoboj, v katerem so Švedi dvakrat vodili (2:1 in 3:2), a jim tudi to ni pomagalo do načrtovane zmage, se je končal v prid gostov. Po podaljšku (3:3) je napočil čas za izvajanje kazenskih strelov, kjer so več natančnosti in zbranosti pokazali gostje iz dežele z zgolj 50 tisoč prebivalci. Ferski klub je v Göteborgu po strelih z bele točke zmagal s 4:3, Evropa pa je lahko zaploskala največji senzaciji, kar jih je porodila sezona 2023/24.

"Solze. Solze sreče. Kakšna ekipa. Kakšen klub. Kakšno mesto. Kakšna zgodba. Izjemna podpora, to je nekaj neverjetnega," je klub, ki bo podobno kot Olimpija prvič v Evropi vztrajal vsaj do začetka zime, s čimer je poskrbel za ogromno presenečenje, zapisal na družbenih omrežjih.

Izenačenje KI Klaksvika na gostovanju na Švedskem v 108. minuti (3:3):

Vilken rysare! Klaksvik kvitterar till 3–3 i förlängningen



Se matchen exklusivt på https://t.co/1SsSmTpcDT pic.twitter.com/5AVojnRzn0 — Sportbladet (@sportbladet) August 2, 2023

O tem, kako neverjeten podvig predstavlja preboj prvaka Ferskih otokov v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov, priča že vrednost ekipe. Po oceni Transfermarkta so igralci KI Klaksvika skupaj vredni 2,68 milijona evrov, v ekipi pa ni nogometaša, ki bi bil vreden več kot 300 tisoč evrov. Za primerjavo, vrednost Olimpije znaša dobrih 12 milijonov evrov, švedski prvak BC Häcken presega 21 milijonov evrov, kar je osemkrat večja vrednost od tekmeca, ki mu je v sredo uničil sanje o ligi prvakov, vrednost Ferencvaroša, serijskega madžarskega prvaka, ki je proti Fercem nenačrtovano klonil v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov (0:0 in 3:0), pa znaša skoraj 50 milijonov evrov!

Moštvo, vredno manj kot tri milijone evrov, bo v tej sezoni v Evropi zaradi preboja v skupinski del evropskega tekmovanja zaslužilo najmanj tri milijone evrov. V tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov se bo pomerilo z norveškim prvakom Moldejem. Foto: Guliverimage

Kvalifikacije za ligo prvakov, pari 3. kroga: Olimpija (Slo) – Galatasaray (Tur)

KI Klaksvik (Fer) – Molde (Nor)

Rakow Czestochowa (Pol) – Aris Limassol (Cip)

Slovan Bratislava (Slk) – Maccabi Haifa (Izr)

AEK Atene (Grč) – Dinamo Zagreb (Hrv)

Köbenhavn (Dan) – Sparta Praga (Češ)

Braga (Por) – TSC Bačka Topola (Srb)

Glasgow Rangers (Ško) – Servette (Švi)

Panathinaikos (Grč) – Marseille (Fra)

PSV Eindhoven (Niz) – Sturm Gradec (Avt)