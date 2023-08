"Če bi bil navijač, bi se ga danes napil kot budala"

To je noro pozitivno leto za Timija Maxa Elšnika. Z Olimpijo je letos osvojil in dostojno proslavil dvojno krono, postal je reden slovenski reprezentant, v tej sezoni pa popeljal zmaje še do zgodovinskega uspeha, krstnega preboja v skupinski del evropskega tekmovanja! Po sladki in še kako dramatični zmagi nad Ludogorcem je v Stožicah užival, kot že dolgo ne.

Ko se bodo bolgarski ljubitelji nogometa spraševali, kako je lahko Ludogorec, čeprav sta ga obe strani proglasili za trdnega favorita, izpadel proti Olimpiji, se bodo najprej spomnili dveh slovenskih reprezentantov. V mislih se jim bosta izrisali podobi Timija Maxa Elšnika, ki je mrežo bogatega serijskega bolgarskega prvaka na obeh tekmah zatresel kar trikrat, in vratarja Matevža Vidovška, ki jim je paral živce tako v Razgradu kot tudi Ljubljani, za nameček pa v skoraj zadnji sekundi povratnega srečanja preprečil izenačenje, s tem pa tudi podaljšek.

Elšnik: Glavno mesto Slovenije to potrebuje

Kapetan Olimpije je proti Ludogorcu na dveh tekmah dosegel kar tri zadetke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Le nekaj sekund po tem, ko je Korošec ubranil 11-metrovko kapetanu Ludogorca Kirilu Despodovu, je sodnik označil konec maratonskega povratnega dvoboja 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, po katerem so navijači Olimpije tako noreli od sreče, da so ponovili scenarij iz sklepnih dejanj državnega prvenstva in pokala ter jo skupinsko ucvrli na zelenico. Veselje je bilo nepopisno, vsi so želeli čestitati junakom v zeleno-belih dresih, ki so že po štirih nastopih uresničili evropske sanje. In to po veliki zaslugi ljubljanske "desetice", samozavestnega kapetana, na katerega se lahko privrženci zanesejo.

"Ne vem, kaj naj rečem. To je bil zgodovinski večer v Stožicah. Odkar sem v Olimpiji, še niso bile tako polne. Izjemno sem užival. Glavno mesto Slovenije to potrebuje, tako v klubskem kot reprezentančnem nogometu. Nogomet moramo dvigniti na višjo raven, uspe pa nam lahko le z rezultati. S klubom in reprezentanco nam zdaj dobro uspeva. Na igrišču vlada dober občutek, v Ljubljani bo evropska jesen. Moram pa poudariti, da kvalifikacij še ni konec. Pred nami sta še dva kroga. Naš cilj je liga Europa, če pa nam bi uspelo zaigrati v ligi prvakov, bi bilo to izjemno,'' je prepričan, da Olimpija v Evropi še ni rekla zadnje.

Fotogalerija s tekme Olimpija : Ludogorec, foto Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 64 2 / 64 3 / 64 4 / 64 5 / 64 6 / 64 7 / 64 8 / 64 9 / 64 10 / 64 11 / 64 12 / 64 13 / 64 14 / 64 15 / 64 16 / 64 17 / 64 18 / 64 19 / 64 20 / 64 21 / 64 22 / 64 23 / 64 24 / 64 25 / 64 26 / 64 27 / 64 28 / 64 29 / 64 30 / 64 31 / 64 32 / 64 33 / 64 34 / 64 35 / 64 36 / 64 37 / 64 38 / 64 39 / 64 40 / 64 41 / 64 42 / 64 43 / 64 44 / 64 45 / 64 46 / 64 47 / 64 48 / 64 49 / 64 50 / 64 51 / 64 52 / 64 53 / 64 54 / 64 55 / 64 56 / 64 57 / 64 58 / 64 59 / 64 60 / 64 61 / 64 62 / 64 63 / 64 64 / 64

Naslednji tekmec bo najverjetneje Galatasaray. Če bo upravičil vlogo favorita proti Žalgirisu. ''V nogometu nikoli ne veš. Če bo Žalgiris presenetil, se moramo v svojih glavah proti njemu postaviti kot favoriti, če pa bo naš tekmec Galatasaray, pa bo to praznik v Ljubljani. Stadion bo v torek poln. Potem bi gostovali še v Istanbulu. Tako bi bilo, kot da bi bili v ligi prvakov. To so tekme, na katerih lahko samo uživaš. Moramo pa ostati realni, a tudi zadržati upanje in se boriti do zadnjega. Pa kar bo, pač bo.''

Po zadnjem sodnikovem pisku je Matevž Vidovpek, ki je ubranil 11-metrovko v zadnji minuti srečanja, odtekel proti navijačem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Pomaga nam, da je jedro ekipe že dolgo časa skupaj"

Navijači Olimpije bodo lahko spremljali evropske spektakle v Stožicah vsaj do začetka zime. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Čeprav so na začetku dvoboja prevladovali gostje iz Bolgarije in že v 15. minuti povedli z 1:0, se v vrste Olimpije ni naselil strah. "Važno je, da takrat nismo razpadli, ampak še naprej verjeli v sebe. Vedeli smo, da imamo dovolj kakovosti, da se lahko kosamo z njimi in preobrnemo rezultat. Še na vseh tekmah v tej sezoni smo dali vsaj zadetek. Hitro smo se vrnili, bili kompaktni, igrali drug za drugega, se borili za ta grb in skupaj trpeli," je v nadaljevanju razkril še največji razlog za tako uspešne predstave Olimpije v Evropi, ki so v štirih nastopih pod vodstvom Joaa Henriquesa vknjižili tri zmage in remi.

"Pomaga nam, da je jedro ekipe že dolgo časa skupaj. Tega prej ni bilo pri Olimpiji, zato tudi ni bilo uspehov v Evropi," se je spominjal številnih prigod, ko se je kader zmajev po koncu sezone prevetril in je nastopilo obdobje korenitih sprememb. Tokrat so najboljši ostali skupaj v klubu, namesto trofejnega trenerja Alberta Riere pa je odgovorni položaj prevzel devet let starejši Portugalec, ki se je izjemno uspešno ujel z nogometaši najboljšega slovenskega kluba. "Na krilih tega, ker smo ostali skupaj, lahko dosegamo dobre rezultate tudi proti večjim klubom," je dodal srčni Štajerec z zeleno-belim srcem.

Verjel je, da bo Vidovšek ubranil 11-metrovko

Bolgarski prvak je imel imenitno priložnost, da bi izsilil podaljšek, a se je med vratnicama izkazal slovenski reprezentančni vratar Matevž Vidovšek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V 18. minuti je ekspresno vrnil udarec Ludogorcu, s spretnim strelom izenačil na 1:1, nato pa v stresni končnici, gostje iz Bolgarije so le nekaj minut pred tem z igralcem manj zatresli okvir vrat, po uigrani akciji, ko mu je s kota podal Svit Sešlar, popeljal zmaje v vodstvo z 2:1. "To akcijo smo poizkušali trikrat, štirikrat na tekmi. Tekmec je bil naiven. Če večkrat narediš isto, a še vedno ne zna na to reagirati, mu potem ne morem pomagati. Žoga je po zadnjem strelu, hvala bogu, šla notri," je žarel od sreče, ko se je spominjal zmagovitega zadetka, doseženega na začetku sodnikovega podaljška.

Slednji se je zavlekel kar v 103 minute, gostom pa se je tik pred zaključnim sodnikovim piskom ponudila prvovrstna priložnost za izenačenje. Imeli so 11-metrovko, a se je takrat izkazal Matevž Vidovšek.

Lani je proti Sepsiju z Olimpijo izpadel prav po izvajanju 11-metrovk, pred tem je na tekmi v Romuniji branil kar dva kazenskega strela, letos pa je z ubranjeno najstrožjo kaznijo strl srca Bolgarom. "Ko je sodnik pokazal na belo točko, sem imel vseeno pozitivne občutke. Verjel sem, da bo Vida (vzdevek Vidovška, op, p.) branil. Morda zaradi tekme v Celju (zadnji finale pokala proti Mariboru, op. p.), ko je branil odločilno 11-metrovko (nepozabno "panenko" Marka Tolića, op. p.). A tudi, če ne bi branil, bi imeli v podaljšku 30 minut igralca več. Ne bi bilo konec sveta za nas, oni pa bi trpeli," bi ostal miren tudi v primeru, če bi Ludogorec takrat izenačil na 2:2.

Navijači so po koncu dramatičnega srečanja preskočili ograde in preplavili igrišče. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Navijači bodo o tem razlagali svojim otrokom

Navijači Olimpije se bodo radi spominjali srečanja z Ludogorcem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Navijači so po koncu dvoboja v transu preplavili zelenico, na stadionu in okrog njega se je še dolgo po tekmi pelo in proslavljalo. "Razumem navijače, a ni še konec. Veselili se bomo, ko se dokončno uvrstimo. Najprej v ligo Europa, potem pa napadamo ligo prvakov. Tako gledamo na to. Ampak ja, zgodilo se je prvič v zgodovini," ni mogel mimo dejstva, da si je Olimpija prav na tej tekmi zagotovila še najmanj deset evropskih dvobojev in dolgo jesen.

"Če bi bil navijač, bi se ga danes napil kot budala. Verjamem, da se ga marsikdo tudi bo, čeprav gre jutri v službo. To bo večer, tekma, ki se jih bodo vsi navijači spominjali do konca življenja in razlagali o tem svojim otrokom. Zelo sem ponosen, da sem del te zgodbe," je v svojem slogu, polnem iskrenosti, a tudi šale, povedal kapetan slovenskih prvakov, ki ga že dalj časa mika prestop v boljše klube in lige, a bo z veseljem glede tega še malce počakal. In se pripravljal že na sobotno tekmo z Radomljami, nato pa nov spektakel, ko bo v torek v Stožicah najverjetneje gostoval Galatasaray. Morda pa tudi Žalgiris. Dokončno bo naslednji tekmec zmajev znan v sredo.