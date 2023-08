Norišnica v Ljudskem vrtu, Celjani po loteriji do velike senzacije

Ta teden se v Evropi niso igrali le kvalifikacijski dvoboji lige prvakov, ampak se je odločalo tudi o potnikih v tretji krog kvalifikacij konferenčne lige. Oba slovenska predstavnika tako Maribor kot Celje sta bila uspešna. Maribor je na prvi tekmi remiziral proti luksemburškemu Differdangeu (1:1), na drugem obračunu v Ljudskem vrtu pa je po podaljšku in uspešno izvedeni enajstmetrovki v 121. minuti srečanja prišel do zmage s 4:3 (3:3, 1:2) in napredovanja. Izbranci Alberta Riere so po domačem porazu (3:4) proti Vitorii, na zahtevnem gostovanju na Portugalskem po rednem delu izsilili podaljšek (1:0), nato pa po izvajanju enajstmetrovk s skupnim izidom 5:2 prišli do ene najodmevnejših zmag slovenskega kluba v evropskih tekmovanjih. Nastopili so še številni slovenski nogometni legionarji.

Maribor po golu v 121. minuti do napredovanja

Mariborčani so se na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij pomerili proti luksemburškemu Differdangeju. Čeprav je Maribor po Transfermarktu skoraj desetkrat bolj vredna ekipa od luksemburške in čeprav je veljal za velikega favorita za napredovanje, pa je moral za 3. krog odigrati 120 minut povratne tekme. Mariborčani so bili na tekmi že v težkem položaju, saj so zaostajali z 1:3, a se rešili v podaljšek, ob koncu tega pa je Josip Iličić z bele pike Mariboru priigral zmago.

Ekipi sta se na prvem obračunu razšli z remijem (1:1), tako da so Štajerci pred domačimi navijači lovili nujno zmago. Glede na začetno enajsterico v Luksemburgu je trener Damir Krznar opravil eno spremembo, vrnil se je Uskoković, medtem ko se je na klop preselil Šoštarič Karič. Na seznamu poškodovanih so Soudani, Vrhovec in Guerrico, po neprijetnem udarcu v glavo med nedeljsko tekmo z Aluminijem pa je premor dobil tudi Antolin.

Na prvi val navdušenja pa v Ljudskem vrtu niso čakali dolgo. V peti minuti je Jakupović podal predložek iz kota, Lorber je bil najvišji v skoku in podal z glavo proti vratom, pred vratarjem pa je Marko Kolar s spretnim odzivom preusmeril žogo v mrežo in dosegel svoj prvenec v vijoličnem dresu.

Veselje Maribora v peti minuti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

A veselje domače ekipe ni trajalo dolgo. Ob dvoboju Uskokovića in Erica Castra v kazenskem prostoru gostov in padcu angolskega napadalca je poljski sodnik Jakubik pokazal na najstrožjo kazen v korist Differdangeja. Odgovornost je v 27. minuti prevzel kar Castro in z natančnim strelom v levi spodnji kot izenačil na 1:1. Tu pa se gostje niso ustavili, v 43. minuti je za preobrat in vodstvo zadel še Guillaume Trani. Ta je že takoj na uvodu v drugi polčas dosegel še svoj drugi zadetek in v 46. minuti povišal vodstvo gostov na 3:1, s tem pa Mariborčane spravil v hude težave.

Differdange je po prejetem zadetku silovito odgovoril. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kljub zaostanku dveh zadetkov pa se gostitelji niso predali. V 62. minuti je tako na 2:3 po asistenci Martina Milca znižal Jan Repas. Maribor pa je znova med žive na navdušenje šest tisoč navijačev v Ljudskem vrtu v 82. minuti popeljal Ivan Brnić, ki je poskrbel za izenačenje na 3:3. Ekipi do konca rednega dela nista več uspeli zadetki, tekma pa se je prevesila v podaljšek.

Ko je v Ljudskem vrtu že dišalo po izvajanju enajstmetrovk, pa je glavni sodnik srečanja Jakubik v kazenskem prostoru gostov pokazal na najstrožjo kazen v korist Maribora, potem ko je v kazenskem prostoru padel Xhiulanu Skuki. V 121. je odgovornost prevzel Josip Iličić in iz bele pike Maribor popeljal do zmage s 4:3 in v naslednji krog kvalifikacij.

Mariborčani se bodo v naslednjem krogu pomerili z zelo zahtevnim tekmecem - turškim Fenerbahčejem.

Maribor : Differdange 4:3 (3:3, 1:2) /1:1/ Stadion Ljudski vrt, gledalcev 6000, sodniki: Jakubik, Wojcik, Niemirowski (vsi Poljska).

Strelci: 1:0 Kolar (5.), 1:1 Castro (28./11 m), 1:2 Trani (42.), 1:3 Trani (46.), 2:3 Repas (62.), 3:3 Brnić (82.), 4:3 Iličić (121./11 m). Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskoković (od 46. Šoštarič Karič), Urata, Lorber (od 53. Iličić), Repas, Laušić (od 46. Pihler), Brnić, Kolar (od 64. Božić), Jakupović (od 106. Skuka).

Differdange: Ruffier, D'Anzico, Brusco, Bedouret, Franzoni, Pruzzo, Ulisses (od 54. Rauch), Monge (od 46. Costa), Naifi (od 73. Bei), Castro (od 73. Lamas), Trani (od 80. Comachi).

Rumeni kartoni: Uskoković, Pihler, Repas, Božić, Skuka; Pruzzo, D'Anzico, Bei, Costa, Bedouret, Rauch.

Rdeči karton: /.

Celjani na Portugalskem do velike senzacije

Celjani pa so se mudili na gostovanju proti Vitorii Guimaraes, ki je prvo tekmo dobila s 4:3, in bila velik favorit. Če bi upoštevali le vrednost klubov na Transfermarktu, bi Celjanom (6,95 milijona) proti Vitorii (44,5 milijona evrov) le malokdo dal kakšno možnost v dvoboju s portugalskim. Toda izbranci Alberta Riere so na gostovanju favoriziranim tekmecem, ki so imeli žogo precej več v posesti in sprožili tudi več strelov, predstavljali zahtevno oviro. Že prejšnji četrtek so se hrabro in drzno zoperstavili uveljavljenemu portugalskemu prvoligašu, ki ga je pred leti vodil zdajšnji trener Olimpije Joao Henriques, še v prejšnjem stoletju pa je njegov dres nosil Zlatko Zahović, tokrat pa so storili še korak dlje.

Po prvem polčasu, ki je minil brez zadetkov, so celjski nogometaši v drugem našli pot do gola Portugalcev. Po kotu Luke Bobičanca ter podaji Klemna Nemaniča je z glavo v 65. minuti zadel Gregor Bajde.Slabih 15 minut pozneje so bili slovenski podprvaki blizu drugemu zadetku, ko je Denis Popović zadel vratnico.

Gregor Bajde je zadel za vodstvo Celja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Portugalci bi sicer lahko v tretji minuti sodniškega dodatka prišli do odločilnega zadetka, ko je streljal Jose Carlos, izkazal pa se je Rozman ter ekipi poslal v podaljšek. V tem sta imela v 102. minuti pri Celju priložnosti Lovro Bizjak in Nemanič, a ju nista izkoristila, podobno velja za Andreja Amara na drugi strani v 114. minuti.

O potniku v tretji krog kvalifikacij so tako odločili streli z bele pike. Za Celjane je bil najprej uspešen Popović, nato je bil neuspešen Kouter, zatem pa so v polno merili še Bizjak, Vrbanec in Zec. Vitoria pa je na drugi strani zapravila prvi dve enajstmetrovki, nato bila dvakrat uspešna, a je bilo to na koncu premalo za razpoložene Celjane.

Veselje Celjanov po veliki zmagi. Foto: Reuters

Celjane po veliki zmagi nad Vitorio zdaj čaka vsaj na papirju bistveno lažji tekmec. Slovenski podprvaki se bodo v tretjem krogu pomerili z beloruskim Nemanom, ki je izločil malteški Balzan, letošnjega evropskega krvnika Domžal. Neman je dobil prvo tekmo z 2:0, druga se je končala z izidom 0:0.

Vitoria Guimaraes : Celje 2:5* (0:1, 0:0) /4:3/ *po izvajanju 11-m Stadion D. Afonso Henriques, sodniki: Kopijevski, Šlončak in Berkut (vsi Ukrajina).

Strelec: 0:1 Bajde (65.).

Vitoria: Bruno Varela, Villanueva, Andre Amaro, Mamadou (od 66. Jorge Fernandes), Afonso Freitas, Miguel (od 106. Gaspar), Händel (od 81. Jose Carlos), Saraiva (od 60. Tiago Silva), Daniel Silva, Andre Silva (od 60. Butzke), Joao Silva (od 66. Nelson Da Luz).

Celje: Rozman, Vuklišević, Nemanič, Zec, Karničnik, Bajde (od 85. Bizjak), Bobičanec (od 85. Edmilson), Zabukovnik (od 111. Vrbanec), Matko (od 116. Špeljak), Lamy (od 76. Popović), Ikwuemesi (od 76. Kouter).

Rumeni kartoni: Andre Silva, Joao Silva, Mamadou, Jorge Fernandes; Bobičanec, Zec, Vuklišević, Zabukovnik, Edmilson, Bizjak, Rozman.

Rdeči karton: /.

Fenerbahče brez Zajca gladko napredoval

Foto: Guliverimage Ta teden je v kvalifikacijah za konferenčno ligo nastopilo še ogromno klubov, pri katerih si služijo nogometni kruh slovenski legionarji. Napredovanje si je že v torek zagotovil Fenerbahče, ki bo naslednji nasprotnik Maribora. Ta je brez Mihe Zajca že na prvi tekmi s kar 5:0 napolnil mrežo Zimbruja, v gosteh pa je turški klub zmagal s 4:0 in se zanesljivo prebil v nadaljevanje tekmovanja.

Uspešen je bil tudi Pogon Szczecin, ki je s pomočjo Luke Zahovića tudi v drugo premagal Linfield (3:2), Lech Poznan pa je s poletnim novincem Miho Blažičem v postavi tudi v drugo odpravil sosede iz Litve, Kauno Žalgiris. Blažič je ob zmagi z 2:1 asistiral ob prvem zadetku svojega kluba. Do druge gladke zmage pa je prišel tudi Bodo/Glimt, ki je bil brez Nina Žuglja preprečljivo boljši od češkega Bohemiansa.

Pa preostali? Apoel iz Nikozije, za katerega je Vid Belec tudi tokrat branil celo tekmo, je tudi v Novem Sadu na gostovanju pri Vojvodini slavil z enakim izidom kot na prvi tekmi (2:1), Rijeka, njen član je občasni slovenski reprezentant Dejan Petrović, ki pa na povratni tekmi ni bil v kadru, je po zmagi na prvi v tekmi v drugo s kar 6:1 nadigral Dukagjini.

Varšavska Legia je na prvi tekmi na oddaljenem gostovanju v Kazahstanu remizirala z Ordabasyjem (2:2), končni rezultat pa je v 86. minuti postavil prav slovenski napadalec Blaž Kramer, ki je v igro vstopil šele štiri minute pred tem. Kramer je kot rezervist priložnost dobil tudi na drugem srečanju, ki je poljska ekipa dobila s 3:2 in se uvrstila v naslednji krog.

Blaž Kramer (drugi z leve) je z Legio izločil tekmeca iz Kazahstana. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Spartak Trnava, za katero igrata donedavni nogometaš Tabora Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik, je po remiju v Latviji (1:1) na domačih tleh s 4:1 nadigrala Audo. Tekmovanje pa se je končalo za Rigas FS Žige Lipuščka, ki je tudi v drugo klonil proti Sabahu (1:2). Borac iz Banjaluke pa doma ni uspel nadoknaditi zaostanek z gostovanja pri dunajski Austrii, saj je bil prekratek tudi na drugi tekmi (1:2). Nekdanji nogometaš Domžal Janez Pišek je tudi tokrat sedel na klopi predstavnika BiH.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 2. krog (povratne tekme):

Torek, 1. avgust:

Sreda, 2. avgust:

Četrtek, 3. avgust: