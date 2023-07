Drugi krog slovenskega nogometnega prvenstva je bil sklenjen s prepričljivo zmago Celja, ki je pozdravil prvo zmago pod vodstvom Alberta Riere in kar s 5:0 ugnalo Muro. Maribor je v Ljudskem vrtu premagal Aluminij in skočil na vrh. Od 55. minute je igral z igralcem manj, a nato osvojil tri točke po zaslugi zadetka Arnela Jakupovića, najboljšega strelca 1. SNL. Dvoboj med Domžalami in Bravom se je končal brez zmagovalca (1:1). Koper je v soboto ugnal Radomlje (1:0), branilec naslova Olimpija pa se je na krilih trikratnega strelca Saarja Fadide znesel nad Rogaško (5:0).

1. SNL, 2. krog:

Sobota, 29. julij:

Nedelja, 30. julij:

Celjani so dočakali prvo zmago pod taktirko novega trenerja Alberta Riere. In to kakšno! V zadnji tekmi 2. kroga 1. SNL so nadigrali Muro in jo kljub temu, da je Španec zaradi četrtkovega gostovanja na Portugalskem v kvalifikacijah za konferenčno ligo v začetni enajsterici zamenjal kar devet igralcev, premagali s prepričljivih 5:0.

V knežjem mestu je v mreži Mure odjeknila celjska petarda. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vratar črno-belih Klemen Mihelak je moral kar petkrat po žogo v svojo mrežo. V prvem polčasu sta ga premagala Nino Kouter, ki jo je tako zagodel nekdanjemu klubu, ter Brazilec Edmilson de Paula Santos Filho, v nadaljevanju pa so se na seznam strelcev vpisali še Karlo Špeljak, Lovro Bizjak in Denis Popović, ki je končni rezultat postavil v 87. minuti.

Mura, ki večji del drugega polčasa ni igrala slabo, saj je kar nekajkrat zelo resno ogrozila domača vrata, je popustila v zaključku srečanja in doživela najhujši poraz, odkar jo vodi Dejan Grabić. Gostje so večkrat zatresli okvir domačih vrat, a tokrat sreča ni bila njihova zaveznica, tako da so knežje mesto zapuščali brez častnega zadetka. V naslednjem krogu čaka črno-bele zahteven izpit, v Fazanerijo prihaja Maribor, Celjane pa po napornem gostovanju pri Vitorii čaka dvoboj v Ljubljani proti Bravu.

Vroči Jakupović popeljal Maribor do nove zmage

V Ljudskem vrtu dobrih tri tisoč gledalcev v prvem polčasu ni videlo zadetkov. Pri gostiteljih je bil najbližje zadetku Xhuliano Skuka. Albanski napadalec, ki ga je vijolicam posodil francoski Metz, je skušal v 40. minuti s spretnim in atraktivnim udarcem premagati Tiborja Banića, a se je hrvaški čuvaj mreže Aluminija izkazal. Tik pred koncem prvega dela je na drugi strani nevarno zapretil Sandro Jovanović, a je žoga švignila mimo vratnice.

Mariborčani so od 55. minute igrali z igralcem manj, saj je moral Marcel Lorber po drugem rumenem kartonu zapustiti igro. Mladi zvezni igralec je prvi rumeni karton prejel v 4. minuti zaradi prekrška, drugega pa zaradi simuliranja padca v kazenskem prostoru, s katerim je po mnenju glavnega sodnika Radeta Obrenovića skušal preslepiti delivce pravice. Zaradi žolčnih protestov je rdeči karton prejel tudi Aleš Mertelj, član strokovnega vodstva NK Maribor.

V 65. minuti sta navijače Maribora navdušila kapetan Martin Milec in najbolj vroči napadalec na začetku sezone Arnel Jakupović. Izkušeni branilec je z izvrstnim predložkom z desne strani zaposlil nekdanjega napadalca Domžal, ki je v slogu Žana Vipotnika, v prejšnji sezoni prvega strelca 1. SNL, spretno zatresel mrežo Aluminija in popeljal vijolice v vodstvo. Čeprav so imeli Mariborčani igralca manj na igrišču, so tako povedli proti sosedom iz Kidričevega. Do konca srečanja so zadržali prednost, prvič v tej sezoni je priložnost dočakal še Josip Iličić, Maribor pa je z drugo zaporedno zmago brez prejetega zadetka skočil na prvo mesto.

Trdin razveselil Bravo, Đapo pa Domžale

V Domžalah se je po prvem polčasu smejalo Bravu. V 44. minuti je Gašper Trdin z izjemnim udarcem z roba kazenskega prostora v desni zgornji rob vrat, ob katerem je bil vratar Domžal Gašper Tratnik nemočen. Kapetan Šiškarjev je tako popeljal mladi ljubljanski klub do vodstva, trener Simon Rožman pa je po nepričakovano zgodnjem izpadu iz Evrope, kjer je rumena družina po hudem boju izpadla proti malteškemu Balzanu, prejel nove razloge za skrb.

Veselje nogometašev Brava po zadetku Gašperja Trdina. Foto: Nik Moder/Sportida

V nadaljevanju je sledil "delni" preobrat. Domžalčani so pritisnili na vrata Brava, premoč pa je že v 48. minuti kronal mladi branilec Jan Đapo. 20-letni Slovenec je na drugem nastopu v 1. SNL dočakal strelski prvenec v članskem prvenstvu. Rezultat se ni več spreminjal, srečanje v mestu ob Kamniški Bistrici se je tako končalo brez zmagovalca.

Prvak Olimpija do prve zmage sezone

V Stožicah je aktualni prvak 1. SNL Olimpija uresničil cilj in osvojil prve točke v tej sezoni. Navijači Olimpije so prvič skočili od sreče na noge že v 8. minuti, ko je mrežo gostov zatresel Mateo Karamatić. Avstrijski branilec je v 23. nastopu v 1. SNL dočakal strelski prvenec, z izjemno asistenco pa se je izkazal desni bočni branilec Jorge Silva. Karamatić je premagal nekdanjega vratarja zmajev Roka Vodiška, ki se je pred začetkom sezone pridružil novopečenemu prvoligašu iz Rogaške Slatine.

Rogaška je po prejetem zadetku nekajkrat zapretila slovenskemu prvaku in iskala pot do izenačenja, a je vratar Matevž Vidovšek zadržal mrežo nedotaknjeno. Ko se je že zdelo, da bodo zmaji odšli na počitek s tesno prednostjo 1:0, pa je Izraelec Saar Fadida poskrbel za podvojitev prednosti. V igro je vstopil v 17. minuti, ko je zamenjal poškodovanega Raula Florucza, nato pa izkoristil natančno podajo Svita Sešlarja in s strelom z glavo, zadetek je spominjal na tistega, ki ga je dosegel Karamatić, premagal Vodiška. Tudi Izraelec, ki ima tudi francoski potni list, je podobno kot Avstrijec dočakal strelski prvenec v 1. SNL. Zeleno-beli so bili nevarnejši tekmec. Po prvem polčasu je znašalo razmerje strelov na gol 11:2, v okvir vrat pa 4:0.

Saar Fadida je vstopil v igro v 17. minuti in nato kar trikrat zatresel mrežo Rogaške. Foto: Nik Moder/Sportida

Olimpija je bila boljša tudi v drugem polčasu. Gostje so imeli sprva nekaj sreče, saj se je po strelu Admirja Bristrića in posredovanju Roka Vodiška zatresla vratnica, v zadnjih desetih minutah pa je sledil popoln potop novopečenega prvoligaša. V mreži Štajercev je odjeknila petarda. Najprej je v 80. minuti zadel v polno Rui Pedro, ki je izvedel imenitno akcijo z rojakom Pedrom Lucasom, nato pa se je še dvakrat na seznam strelcev vpisal Izraelec Saar Fadida. Prvič po podaji Pedra Lucasa, drugič pa Agustina Doffa, ki je spretno ukradel žogo pred kazenskim prostorom gostov.

Olimpija je tako osvojila prve točke v državnem prvenstvu v tej sezoni, že v torek pa jo čaka še kako pomemben izziv, saj se bo na povratni tekmi 2. kroga kvaifikacij za ligo prvakov v Stožicah, tribune bi znale biti še kako polne, pomerila z Ludogorcem. Prva tekma v Bolgariji se je končala z 1:1. Če bi Olimpija izločila serijskega prvaka Bolgarije, bi si že zagotovila dolgo evropsko jesen, najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige.

Ruedl popeljal Koper na prvo mesto

V uvodnem obračunu drugega kroga 1. SNL so imeli razlog za zadovoljstvo Koprčani. Kanarčki so na Bonifiki nadaljevali zmagoviti niz in po Olimpiji premagali še Radomlje, s tem pa vsaj do nedelje skočili na vodilni položaj lestvice. V 38. minuti je Koprčane v vodstvo popeljal Andraž Ruedl. 19-letni nogometaš, ki je še v prejšnji sezoni igral v drugi ligi (Krško), je izkoristil izjemno asistenco Bedeja Osujija in zatresel mrežo Radomljanov. Nigerijec je prodrl po desni strani, nato pa z idealno podajo pred vrata gostov odprl pot mlademu soigralcu do prvega zadetka v 1. SNL. Ruedl je tako v drugem nastopu v prvi ligi dočakal strelski prvenec, Koper pa bi lahko do konca prvega dela še povečali prednost, a sta Nardin Mulahusejnović in Osuji zapravila priložnosti za podvojitev vodstva.

Trener kanarčkov Zoran Zeljković je s Koprom imenitno začel sezono, od katere pričakuje veliko. Foto: Vid Ponikvar

Tudi v nadaljevanju so bili Koprčani nevarnejši tekmec, goste pa je spremljalo kar nekaj sreče, saj sta rezervista Gabriel Groznica in Timothee Nkada zadela okvir vrat. Na koncu so Primorci zadržali tesno, a dragoceno prednost (1:0), in se razveselili še druge zaporedne zmage v tej sezoni. Razmerje strelov na tekmi je znašalo 15:9 v korist gostiteljev, pri strelih, ki si romali v okvir vrat, pa je bila premoč Kopra še bolj očitna (6:1). Radomljani so še na drugi tekmi, na kateri jih ni mogel voditi kaznovani trener Oliver Bogatinov, ostali brez točk. Po Mariboru so ostali praznih rok še proti Kopru.

Lestvica:

Najboljša strelca:



4 - Arnel Jakupović (Maribor)

3 – Saar Fadida (Olimpija)

...