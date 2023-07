Z evrogolom kapetana Timija Maxa Elšnika je Olimpija v 14. minuti presenetljivo povedla in imela vse vajeti v svojih rokah, dokler se povsem ob koncu prvega polčasa ni zgodila napaka. Spodrsnilo je Marcelu Ratniku, kar so domači izkoristili in izenačili na 1:1.

"V prvem polčasu smo prvi zadeli in zaslužili bi si prednost ob odmoru. Izenačenje je malce pokvarilo soliden vtis. S prejetim zadetkom seveda ne moremo biti zadovoljni. V drugem delu je Ludogorec imel posest, iskal preobrat, vendar smo dobro stali in uspešno preprečili njihove napade. Sami smo izvedli nekaj lepih protinapadov, imeli tudi določene zrele priložnosti za gol. Neodločen izid je po mojem mnenju na koncu najbolj realen,” je po koncu dvoboja povedal glavni trener Olimpije Joao Henriques.

Timi Max Elšnik Foto: Nik Moder/Sportida "Težak nasprotnik, ki redno v Evropi, tudi finančno je na visoki ravni, a mislim, da smo se pokazali v dobri luči. Na tem lahko gradimo za povratno tekmo," je razplet opisal kapetan Elšnik. Najbolj je bil vesel, da se je tako evropsko neizkušena ekipa enakopravno kosala z Ludogorcem. "Prvi polčas smo bili malo v krču, a smo dosegli ta zadetek in smo imeli prednost. V drugem polčasu pa smo prišli v tekmo in smo si ustvarjali priložnosti, imeli posest in tudi njih malo nadzorovali na njihovi polovici, kar mislim, da je naša značilna igra. Ja, glave gor in samo pozitivno naprej. Komaj čakam povratno tekmo v Ljubljani."

Kako je Elšnik dosegel evrogol: Njihova žoga leti kot raketa

Elšnikov gol z velike razdalje je bil res nekaj posebnega. Že pred tekmo je vedel, da mu lahko uspe kaj takega. Razlog pa v žogi. "Oni imajo res specifične žoge. Adidasove so povsem drugačne kot Nikeove, s katerimi igramo v Sloveniji. In je žoga zelo lahka. Ne udariš je na polno, pa leti kot raketa. Smo se pogovarjali pred tekmo, da moramo streljati z razdalje, ker žoga res leti in je nepredvidljiva za vratarje. Ko sem videl, da gre odbita žoga do mene, sem vedel, da bom udaril. Hvala bogu je bila dovolj natančna in vratar ni uspel reagirati. Škoda le, da te prednosti nismo zadržali."

V drugem polčasu je zmaje z izjemnimi obrambami reševal vratar Matevž Vidovšek, a Ljubljančani upajo, da bo na domači zelenici nekoliko drugačno razmerje na terenu: "Odigrali smo zelo dobro tekmo in s tem presenetili mnoge. Ogrožali smo vrata tekmeca, hitro dosegli lep gol. Vztrajali smo tudi po izenačenju. Nismo se predali in v povratno tekmo gremo s pozitivnim rezultatom. Zagotavljam vam, da bomo doma poskušali biti boljši kot v gosteh," je še dejal glavni trener.

"Če se mene vpraša, morajo Stožice pokati"

Navijači, Elšnik vas je izzval! Povratna tekma bo v torek prvega avgusta. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov bo na sporedu v torek, 1. avgusta, ob 20. uri v Stožicah, kjer upajo na podporo navijačev: "V Ljubljani bomo spremljali drugi polčas tega para. Ludogorec ostaja favorit, a povratna tekma bo odigrana na domačih tleh, kar pomeni, da bodo z nami naši zvesti navijači. Skupaj z njimi bomo napadali zmago. Želimo napredovati v naslednji krog evropskih kvalifikacij in samo s tem se bomo zadovoljili."

Če na povratni tekmi v Stožicah zmagajo, imajo zagotovljeno najmanj konferenčno ligo. "To bo največja tekma v zgodovini Olimpije, prvič v zgodovini se lahko uvrstimo v Evropo. Če se mene vpraša, morajo Stožice pokati, morajo biti nabito polne. Jaz bi povabil navijače. Mislim, da smo se jim pokazali v dobri luči, da bodo verjeli v našo zmago, da ne bodo prišli brez veze. Več jih bo, lažje nam bo. Če nam uspe, bo to zgodovinski trenutek v Ljubljani." Tekma bo naslednji torek prvega avgusta ob 20. uri.