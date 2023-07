Bobi zadel v 17. sekundi, sledilo še šest golov. Maribor se je rešil v 96. minuti.

V drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo igrata Maribor in Celje. Vijoličasti so se znova mučili, tokrat v Luksemburgu, kjer so aktiven rezultat 1:1 z Differdangom izvlekli šele v 96. minuti. Grofi so doma z Vitorio Guimaraes igrali 3:4. Luka Bobičanec je zadel že v 17. sekundi, še bolj dramatično pa je bilo nadaljevanje tekme, ko so Celjani še dvakrat zatresli okvir vrat in imeli še vrsto priložnosti. Najvišjo zmago tega dela tekmovanja je dosegel Fenerbahče, ki je s 5:0 premagal La Fiorito. Slovenskega reprezentanta Mihe Zajca ni bilo v kadru turške ekipe.

Arnel Jakupović Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor je v prvem predkrogu konferenčne lige s 3:2 izločil Birkirkaro, a se je pošteno namučil. Pravzaprav je bil dvoboj odločen šele v zadnjih minutah povratne tekme na Malti. So pa vijoličasti boljši obraz prikazali na tekmi prvega kroga slovenskega prvenstva, ko so v nedeljo s 4:0 premagali Radomlje. S hat-trickom je navdušil Arnel Jakupović. Differdange je v preteklem luksemburškem prvenstvu končal na petem mestu. "Na tekmah, ki se igrajo po izločilnem sistemu, je pomemben rezultat, vtis ni v ospredju. Vtis lahko ustvarjamo skozi prvenstvo, tukaj pa se je treba boriti z vsemi močmi, da smo na dveh tekmah uspešnejši," je pred tekmo poudaril trener Damir Krznar.

Maribor na začetku sezone še ni v polni postavi. Zaradi bolezni ali poškodbe manjkajo Hilal Soudani, Ignacio Guerrico, Marko Božić, Blaž Vrhovec in Josip Iličić. Zadnji bo morda pripravljen za povratno tekmo. Zadnji hip je zaradi bolezni odpadel še Luka Uskovković. V začetni enajsterici ga je zamenjal Svet Šoštarič Karić. Tekmo so bolje odprli domači, Ažbe Jug je dvakrat lepo posredoval, v 25. minuti pa vendarle klonil. Max Watson je slabo pokrival in Angolec Erico Castro se je zavrtel za 180 stopinj in zadel za 1:0.

Domači so se v nadaljevanju predvsem branili, uspešno tudi v drugem polčasu in Maribor pravih rešitev ni imel. V 71. minuti je luksemburška obramba blokirala strel Jana Repasa, nato pa je Ivan Brnić streljal prek prečke. Ob koncu so vijoličasti poskušali s streli od daleč in v 96. minuti, zadnji sodnikovega dodatka, je bil Jakupović uspešen iz prostega strela. Izid 1:1 je pred povratno tekmo v Ljudskem vrtu vendarle bolj ugoden.

Bobičanec zadel že v 17. sekundi, a veselje ni dolgo trajalo

Albert Riera Foto: Vid Ponikvar/Sportida Celjani so prvi krog kvalifikacij za konferenčno ligo preskočili in tekmovanje začeli v drugem. Samo tri dni po prihodu Alberta Riere so odigrali prvo tekmo slovenske lige in z Aluminijem igrali 2:2. Za točko je svoj prvi gol za Celje zabil Luka Bobičanec. Nasprotnik Vitoria Guimaraes, lani šesta na Portugalskem, domačega prvenstva še ni začela. Kapetan Celja Denis Popović zaradi poškodbe trenutno ni v kadru. Riera se zaveda visokega izziva: "Slovenske ekipe imajo manjše možnosti za napredovanje v evropska tekmovanja. To želimo spremeniti. Želimo, da je vsakemu nasprotniku težko igrati, ko prispe v to deželo. Že od vsega začetka moramo narediti dober vtis."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Riera je napovedal, da se ne bodo branili, in to je z napadalno postavitvijo tudi pokazal: začel je s tremi napadalci Aljošo Matkom, Charlesom Ikwuemesijem in Gregorjem Bajdetom. V postavi smo pogrešili zadnjo celjsko okrepitev Maria Kvesića (poškodba reber). Začetek tekme na stadionu Z'dežele ne bi mogel biti boljši. Bobičanec je po podaji Juliena Lamyja zadel že v prvem napadu tekme, že v 17. sekundi! Tako glasnih navijačev v Celju že dolgo nismo slišali.

V nadaljevanju je žogo vzela Vitoria, bila je nevarnejša, a se je v 18. minuti izkazal vratar Matko Obradović (streljal je Joao Silva). Slabše pa je bil postavljen šest minut pozneje, ko so imeli Portugalci prosti strel, z roba kazenskega prostora pa je nato z glavo streljal Joao Silva in zadel (1:1). Veselje je bilo v Celju res kratkotrajno, v 35. minuti so gostje vodili že 2:1. Premalo zbrani, premalo pogumni v obrambi in Brazilec Andre Silva je prišel povsem sam pred Obradovića in ga premagal. Bolje so igrali v napadu, Ikwuemesiju je zatem branil Bruno Varela. Ob polčasu bi bila prednost gostov lahko še višja, a je v sodnikovem dodatku Obradovića rešila prečka (streljal je Andre Silva).

Nogometni večer v Celju skozi fotografski objektiv (foto: Vir Ponikvar/Sportida):

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

Goli, prečke, poškodbe

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zaradi poškodbe se po glavnem odmoru na zelenico celjskega stadiona ni vrnil Vid Koderman. Zatem je moral zaradi težav z zadnjo stegensko mišico iz igre še Ikwuemesi. Le nekaj trenutkov prej so Celjani sicer prišli do izenačenja. S 25 metrov je streljal Bobičanec, vratar Vitorie je žogo odbil, a neposredno na nogo Matku, ta jo je spravil za njegov hrbet (2:2). Celjani so imeli precej težav pri prekinitvah in tako so v 71. minuti Portugalci znova povedli. Zadel je Andre Amaro.

Svojo najboljšo tekmo za Celje je odigral Bobičanec, v 75. minuti je zatresel okvir vrat. Pozneje je okvir vrat zadel še rezervist Nino Kouter. Ko se je zdelo, da so grofje enakovreden nasprotnik, pa so dobili še en prepoceni zadetek. Fliper v obrambi, premalo odločnosti in Gonçalo Nogueira je zabil za 4:2. Ob koncu tekme je imel Matko še eno izvrstno priložnost. Nato pa je še v Celju gol padel v 96. minuti, zadnji minuti sodnikovega dodatka. Brazilski rezervist Edmilson je omilil poraz domačih (3:4) in tako pravzaprav pred povratno tekmo na Portugalskem še gori upanje.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 2. krog (prve tekme):

Torek, 25. julij:

Sreda, 26. julij:

Četrtek, 27. julij: