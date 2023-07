V Ljubljani so se na novinarski konferenci pred začetkom 33. sezone prve lige sedmi sili predstavili trenerji vseh desetih klubov. V napovedih so še previdni, saj kadrovanje še poteka, večina pa ima zelo spremenjene ekipe. Največ zanimanja je veljalo za novega trenerja Celja Alberta Riero, ki ji spomladi do naslova prvaka popeljal Olimpijo. Na vprašanje, zakaj je prelomil besede, ko je pred dvema mesecema dejal, da v Sloveniji ne bo vodil nobenega drugega kluba, še ni želel odgovoriti.

Robert Pevnik z navdušenjem čaka na prvo tekmo, nasprotnik bo Albert Riera. Foto: Vid Ponikvar Največ zanimanja bo v prvem krogu za zadnjo tekmo: Aluminij - Celje. Povratnik v ligo proti novi ekipi prvaka Alberta Riere. "Odšla sta samo dva igralca iz naše lanske prve enajsterice. Ekipo še sestavljamo. Ekipa nima veliko prvoligaških izkušenj. Jaz želim, da fantje v prvi ligi uživajo. Je pa večji psihološki stres, zato bo pomembna mentalna pripravljenost. Želim razigranost, da nismo naivni. Verjamem, da lahko napišemo lepo zgodbo," je bil odločen trener Kidričanov Robert Pevnik, ki je v minuli sezoni z Aluminjem v pokalnem tekmovanju že igral proti Rierovi Olimpiji.

Riera po prvem treningu: Prvi dan se imamo vsi radi

"Rad bi zmagal. Vsi bi radi zmagali. A ne moreš vedno zmagati. Včasih se je treba sprijazniti s porazom, kar je sicer težko sprejeti. Spoštujemo tekmece," so bile prve besede Španca Riere v majici celjskega kluba. "Prvi dan se imamo vsi radi. Navdušeni smo. A ljubezen včasih ne traja. Skušali bomo, da bo ta ljubezen trajala čim dlje. Skrivnost je, da se spoštujemo. Ne morem obljubljati zmag, naslov, lahko pa obljubim, da bo spoštovanje, način, na katerega bomo delali."

"Ljubezen, ljubezen, ki so mi jo pokazali. Spoštovanje," je razlog za sprejetje te službe na kratko pojasnil Riera. "Meni je zelo pomembno, da si te res želijo, da začutiš to ljubezen. Preprost razlog." Pravi, da še ne ve, ali bodo igrali enak nogomet kot v Olimpiji. "Ekipa je drugačna. Ne bom rekel slabša ali boljša, ampak drugačna. Trenerji moramo poskrbeti, da bodo fantje lahko pokazali svoj talent, da bodo lahko igrali svoj najboljši nogomet."

Albert Riera je v petek dopoldne že vodil prvi trening Celja:

Riera: Letos bom poskušal manj govoriti

Albert Riera Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po ne najlepšem slovesu od Olimpije je pričakovati, da bodo na prvi tekmi z ljubljansko ekipo zanj posebna čustva. Bodo res? "Sploh ne vem, kdaj bomo igrali z Olimpijo. Kdaj? Najbrž kmalu, saj nas je samo 10 ekip. Vsak trener bi odgovoril enako: tukaj sem zaradi Celja. Izkazali smo mi ljubezen in jaz jim želim vrniti z enakim spoštovanjem. Trenutno je pomembna samo naslednja tekma, torej zdaj Aluminij." Tekma bo v Stožicah konec avgusta v sklopu šestega kroga. "O drugih stvareh bomo še lahko govorili. Saj me poznate, da rad govorim. Letos bom poskušal manj govoriti. Nekaj sem se že naučil." Vseeno smo mu postavili še vprašanje, zakaj Celje, ko pa je pred dvema mesecema dejal, da bi v Sloveniji vodil samo Olimpijo. "V ponedeljek bom imel novinarsko konferenco in bom takrat odgovoril na 200 vprašanj. Brez težav, ampak v ponedeljek."

Trener Olimpije zaradi Evrope ne bo rotiral

Prva tekma prvenstva bo v soboto popoldne ob 17.30 Mura - Domžale. "Veliko odhodov, nekaj prihodov. Malo bomo prilagodili načrt, tempiranje forme. Na dolgi rok težko govorim, skušali bomo čim bolje vstopiti v sezono," je previden pred sobotno tekmo Dejan Grabić, trener Mure. Podobno stanje je v Domžalah, za katere Simon Rožman pravi: "Pričakujemo vsaj še dve okrepitvi. Še naprej bomo skušali vzgajati mlade igralce. Pred nami so izzivi, ki se jih veselimo."

Joao Henriques Foto: Ana Kovač Prvak Olimpija bo novo sezono začela v Kopru, kjer ima Zoran Zeljković zelo prevetreno ekipo: "Verjamem, da smo dobro sestavili ekipo. Smo optimistični. To je stalnica za klube, kot smo mi. Ni lahko zadržati igralcev. Pripeljali smo tudi nekaj preverjenih igralcev, velik poudarek smo dali na karakter igralcev. Upam, da smo se vsi skupaj nekaj naučili. V prvenstvo želimo vstopiti bolje, kot smo zadnje zaključili." Joao Henriques je službo pri Olimpiji začel z evropsko zmago nad Valmiero. "S Koprom bo težka tekma, vedno je to za Olimpijo težka tekma. Osredotočeni smo le na to tekmo, o naslednji evropski tekmi še ne razmišljamo. Skušali bomo zmagati." Kljub evropskim tekmam ne bo rotiral ekipe, ampak kot pravi "popolnih 11".

Tretja sobotna tekma bo Bravo - Rogaška. Aleš Arnol o ciljih Brava pravi takole: "Ekipa še ni oblikovana, pričakujemo, da bo do konca prestopnega roka. Izgubili smo veliko igralcev in želimo sestaviti novo mlado, slovensko ekipo." Prvi nasprotnik bo novinec v ligi Rogaška, ki jo vodi Oskar Drobne: "Za nas je to lahko najlažja sezona, saj smo prvi avtsajder. Imamo najmanjši ugled in zato gremo v sezono sproščeno, a to ne pomeni, da ne bomo skušali na vsaki tekmi zagreniti življenja vsakemu nasprotniku."

Krznar: Maribor ima svoj sveti cilj, to je boj za lovorike

Damir Krznar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nedeljski spored tekem prvega kroga se začne s tekme Maribor - Radomlje. Oliver Bogatinov, ki vodi Radomljane, nasprotnika seveda dobro pozna: "Mi začenjamo sezono z idejo, da obstanemo v ligi. Mariboru želimo, da v Evropi pride čim dlje. In zato bom malo spregledal to prvo kolo." Precej spremenjena je tudi štajerska ekipa, ki na prvih dveh evropskih tekmah še ni navdušila. "Maribor ima svoj sveti cilj, to je boj za lovorike. Pravite, da je to 33. sezona, zame so vse številke s trojko srečne. Bomo videli, ali to res drži. Imamo 15, 16 igralcev, ki so mi na voljo, kar je dobro zaradi evropskih tekem. Upam, da bo Evropa čim dlje trajala.