Pogodba do konca junija 2026

NK Celje je potrdil, da se je okrepil z Mariem Kvesićem. Enaintridesetletni nogometaš, ki je v lanski sezoni z Olimpijo osvojil dvojno krono in bil pri tem eden ključnih igralcev, in klub sta se dogovorila za sodelovanje do konca junija 2026. To je že sedma okrepitev aktualnih slovenskih podprvakov.

Mario Kvesić je nogometno pot začel pri Širokem Brijegu, iz katerega se je nato preselil v Split. V Nemčiji je nato igral za Erzgebirge Aue ter Magdeburg. Novembra 2020 se je preselil k Olimpiji, nato med marcem 2021 in januarjem lani igral za korejski Pohang Steelers. Po vrnitvi k zeleno-belim je v zadnjih dveh sezonah dosegel 20 zadetkov. V zadnjem tekmovalnem obdobju se je podpisal pod 12 zadetkov in dodal osem asistenc ter bil ključni nogometaš državnega prvaka in pokalnega zmagovalca Slovenije.

Ofenzivni vezist, ki se najbolje znajde na sredini igrišča ali na položaju krilnega napadalca, in Celjani so se dogovorili za triletno sodelovanje, so knezi zapisali na uradni spletni strani.

Mario Kvesić Foto: Vid Ponikvar

Celjani so v torek uradno potrdili, da Roman Pilipčuk ni več glavni trener, novega imena pa še niso obelodanili. V zadnjih dneh so se pojavile govorice, da bi lahko vodenje celjske ekipe prevzel lanski strateg Olimpije Albert Riera, ki je za Ekipo SN potrdil, da je bil s taborom državnih podprvakov v stiku.

Celjani bodo novo sezono domačega prvenstva začeli v nedeljo zvečer na gostovanju v Kidričevem, prihodnji četrtek pa jih na domačem terenu čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Napredovanje bodo lovili proti portugalski Vitorii Guimares.