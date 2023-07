V Celju že šesta okrepitev, Mura potrdila odhod Dakuja

Spremljamo dogajanje na nogometni tržnici. Paul Pogba ne želi sprejeti donosne, večmilijonske ponudbe iz Savdske Arabije, ampak 30-letnik svojo prihodnost vidi še naprej le v Juventusu. Deset dni pred začetkom prve slovenske nogometne lige klubi še naprej sestavljajo igralski mozaik. Novo okrpeitev imata Celje in Bravo. Iz Fazanerije pa so potrdili, da se Mirlind Daku ne bo vrnil v Muro.

Dva dni po novici, da se napadalec Amadej Maroša vrača v Muro, so iz prvoligaša sporočili, da njihov najboljši strelec minule sezone Mirlind Daku res zapušča Fazanerijo. Z 19 goli je bil drugi strelec minulega slovenskega prvenstva. Sezono je sklenil s hat-trickom in že takrat dejal, da je bila to najverjetneje njegova zadnja tekma za Muro. Zanjo je igral s statusom posojenega nogometaša Osijeka. "V Murski Soboti sem se počutil kot doma, Muro bom vedno nosil v srcu. Zdaj je pred menoj novo poglavje v karieri, nekega dne pa bi se rad vrnil, da dokončam začeto delo in z Muro osvojim lovoriko," pa je dejal zdaj ob uradnem slovesu od Fazanerije in Mure. Osijek je medtem sporočil, da bo Daku kariero nadaljeval v Rubinu iz Kazana.

𝐌𝐢𝐫𝐥𝐢𝐧𝐝, 𝐟𝐚𝐥𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐫𝐞𝐜̌𝐧𝐨!



»V Murski Soboti sem se počutil kot doma, Muro bom vedno nosil v srcu. Zdaj je pred menoj novo poglavje v karieri, nekega dne pa bi se rad vrnil, da dokončam začeto delo in z Muro osvojim lovoriko.«#čarnobejli #mismomura #samomura pic.twitter.com/n4Mda0UePQ — NŠ Mura (@nsmura_ms) July 11, 2023

Pogba zavrnil milijone iz Savdske Arabije

Paul Pogba Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Francoski nogometni zvezdnik Paul Pogba je v svoji karieri igral le za dve ekipi, Juventus in Manchester United, s tem da je bil prvič v torinskem klubu od leta 2012 do 2016, drugič pa se je k stari dami vrnil lani. Pogbajeva zadnja sezona je minila v znamenju poškodb, zaradi katerih je izpustil vse klubske izzive, pa tudi svetovno prvenstvo v Katarju.

Kot poroča L'Equipe, je Pogba poln motivacije za čim boljše dosežke z italijanskim velikanom Juventusom, a tudi za vrnitev v francosko reprezentanco. Njegov cilj je, da v dresu les bleus naslednje leto zaigra na evropskem prvenstvu, potem ko je moral SP 2022 v Katarju izpustiti zaradi operacije kolena. Pogba je v svoji karieri za Francijo, s katero je na munidalu leta 2018 osvojil tudi naslov prvaka, odigral 91 tekem in dosegel 11 golov.

Celjani pripeljali že šesto okrepitev

Julien Lamy je nova okrepitev Celja. Triindvajsetletnik bo zaostril konkurenco na krilnih položajih, s klubom iz knežjega mesta pa je podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25. Francoz s kamerunskimi koreninami je kariero začel v domačem Brestu. V Franciji je Lamy igral še za nižjeligaša Stade Plabennecois, nato pa se podal na Otok, kjer je nosil drese West Bromwich Albiona, Rotherhama, Wimbledona in Grimsby Towna ter zanje skupaj odigral 16 tekem v članski konkurenci.

Bienvenue à Celje, Julien! 🇨🇵⚽️



Šesti poletni novinec v Celju je Julien Lamy. Krilni napadalec z izkušnjami iz Francije, Anglije in Cipra je s klubom sklenil pogodbo do 30.6.2025. ✍️👑#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/CHl3ayakkz — NK Celje (@NKCelje) July 11, 2023

V sezoni 2021/22 je Anglijo zamenjal za Ciper in podpisal za Enosis Neon Paralimniou. V dveh sezonah je za ciprskega prvoligaša skupno nastopil na 36 tekmah in dosegel osem zadetkov. "Presrečen in ponosen sem, da sem postal del tega kluba. Celje je izjemno ambiciozno moštvo. Po odhodu s Cipra sem želel najti sredino, ki bo v igri za naslov, saj te takšno okolje prisili, da napreduješ. Če tega ne storiš, se hitro lahko zgodi, da izgubiš priložnost za igro. Pripravljen sem dati vse, da se dokažem klubu, trenerjem in navijačem," je dejal Lamy..

Gurlica okrepil obrambo Brava

Slovenski nogometni prvoligaš je sporočil, da se mu je kot posojen igralec do konca sezone 23/24 pridružil nogometaš zagrebškega Dinama, Jakov Gurlica. Komaj 19-letni hrvaški branilec bo v Ljubljani združil moči z rojakom Marom Katinićem.

Dobrodošel v Ljubljani Jakov. pic.twitter.com/EO2NhIUmFh — NK Bravo (@NKBravo) July 11, 2023

"Prvič sem v Sloveniji, a hvaležen za priložnost. O klubu sem govoril z Marom, s katerim se poznava iz mlajših selekcij Dinama, in o Bravu mi je povedal same dobre stvari. Želim igrati, želim napredovati in ekipi pomagati do čim boljših rezultatov," je za klubsko spletno stran povedal mladi branilec.