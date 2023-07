Celjani imajo novega predsednika: Stopam v velike čevlje

Celjski nogometni klub ima novega prvega moža. Pokojnega Miloša Rovšnika je nasledil Valerij Kolotilo. Moskovčan, ki je v življenju razpet med Ukrajino in Rusijo , je do zdaj v klubu opravljal vlogo generalnega direktorja, ob izvolitvi na odgovoren položaj pa sporoča, da je počaščen in prepričan o svetli prihodnosti NK Celje.

Celjani imajo novega predsednika. Miloša Rovšnika, ki je bil prvi mož celjskega kluba od aprila 2017 do junija 2023, nato pa v 64. letu umrl, je nasledil njegov donedavni tesni sodelavec Valerij Kolotilo. "Izvolitev na mesto predsednika NK Celje je zame izjemna čast. Zaupanje, ki mi ga je s popolno podporo izkazal upravni odbor, imam za veliko pohvalo za do zdaj opravljeno delo. Stopam v velike čevlje, saj je bil Miloš Rovšnik srce in duša nogometnega kluba. Njegovo poslanstvo bomo nadaljevali tudi v prihodnje," je 53-letni Moskovčan, ki je v življenju razpet med Ukrajino in Rusijo, domovinah svojih staršev, podal prvo predsedniško izjavo za javnost, odkar ga je upravni odbor NK Celje soglasno imenoval za novega predsednika.

Pokojnega Miloša Rovšnika je na predsedniškem položaju NK Celje nasledil nekdanji tesni sodelavec. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vlogo prvega moža celjskega kluba bo opravljal dve leti. Do zdaj je bil v klubu sicer generalni direktor. "Želim si, da bi Celje kot mesto in fantastično športno okolje dihalo kot eno in bi se povezanost čutila na vsakem koraku. V zadnjih dveh sezonah smo opravili veliko pozitivnega dela, tako na športni kot organizacijski ravni, in to zgodbo želimo še nadgraditi. Prepričan sem, da NK Celje čaka svetla prihodnost," bi rad Kolotilo pomagal celjskemu klubu, ki ga konec meseca čaka evropska premiera.

Valerij Kolotilo bo v tej sezoni prvič, odkar sodeluje s slovenskim prvoligašem, spremljal tudi nastope Celja v evropskem tekmovanju. Foto: Grega Valančič/Sportida

V knežje mesto prihaja portugalska Vitoria Guimaraes, Celjane pa ob vstopu v novo sezono spremljajo tudi ambiciozni cilji v domačem prvenstvu, kjer se želijo vmešati v boj za naslov prvaka. Za zdaj so bili najboljši v Sloveniji le enkrat. Zgodilo se je leta 2020, ravno v obdobju, ko je bil predsednik kluba Miloš Rovšnik, velik prijatelj celjskega športa.