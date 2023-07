Za Muro znova usodni graški klub

Nogometaši Mure so odigrali peto pripravljalno tekmo. V petek so premagali Bistrico s 3:1, dan pozneje pa v avstrijskem Frauentalu s takšnim rezultatom izgubili proti drugoligašu Gaku (3:1). To je drugi poraz Grabićeve čete v pripravljalnem obdobju, oba je doživela proti tekmecu iz Gradca. Po Sturmu je bil usoden še GAK.

Prvi polčas se je končal z 1:1, za Muro, ki je začel dvoboj v postavi Mihelak, Kuzmić, Cipot, Morris, Kurtović, Maruško, Brkić, Jovićević, Kous, Klepač in Petković, je zadel v polno Timotej Brkić, v nadaljevanju srečanja pa je zaigrala pomlajena zasedba. Priložnost za nastop so dočakali še Proleta, Sadriu, Ščernjavič, Jelovica, Graj, Saitoski, Zličić, Šarić, Turudija in Brdik. Tekmeci so še dvakrat zadeli in zmagali s 3:1.

Kidričani so se izkazali in proti Vojvodini, ki spada med močnejše srbske prvoligaške klube, ostali neporaženi. Oba zadetka sta padla že v uvodni tretjini srečanja, za Aluminij je v 24. minuti zadel Marko Brest in izenačil na končnih 1:1. Nad njim je bil storjen že prekršek za najstrožjo kazen, nato je bil natančne z bele točke.

Oskar Drobne pripravlja Rogaško na krstno sezono v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Z remijem 1:1 se je končal tudi dvoboj v Brežicah med Rogaško in Istro 1961. Trener drugoligaškega prvaka Oskar Drobne se je odločil za začetno postavo Baždarić, Kurtović, Mihelić, Pirtovšek, Flis, Kantužar, Korošec, Braut, Marcius, Vinogradac in Gradišar. Ravno slednji, 20-letni napadalec Nejc Gradišar, je v izdihljajih prvega polčasa poskrbel za vodstvo Rogaške. Hrvaški prvoligaš je izenačil v drugem delu, ko so pr Rogaški dočakali priložnost še Vodišek, Majcenović, Lampret, Sim, Thalisson, Benedičič, Majcen, Križan, Haljeta, Satchwell, Lorber in Pavlović.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija : Hajduk Split (Hrv/1) 1:0 Ne. Motika 5. 7. Olimpija : Primorje (Slo/2) 4:2 Posavec 2, Bristrić, Ne. Motika 5. 7. Olimpija : Rudar Velenje (Slo/2) 4:1 Nukić 2, Rui Pedro, Jakupović

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje : Slaven Belupo (Hrv/1) 2:2 Matko 2 6. 7. Celje : TSC Bačka Topola (Srb/1) 1:2 Bobičanec 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor : Otelul Galati (Rom/1) 0:0 / 4. 7. Maribor : Slaven Belipo (Hrv/1) 2:0 Pihler, Skuka 6. 7. Maribor : Varaždin (Hrv/1) 6:2 Jakupović 3, Banić 2, Urada

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale : Varaždin (Hrv/1) 2:3 Topalović, Duranović 7. 7. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 1:1 Černe

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 0:3 / 7. 7. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Jelovica, Zličić, Shabanhaxhaj 8. 7. GAK Gradec (Avt/2) : Mura 3:1 Brkić 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:2 Krajinović, Kočar 2. 7. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:4 Nkada, Kebba Suso 7. 7. Rijeka (Hrv/1) : Koper 3:0 / 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Radomlje 0:3 Malenšek 2, Vrhovac 29. 6. Radomlje : Makedonija GjP (SMk/1) 3:3 Kukovec 2, Malenšek 3. 7. Radomlje : Mornar Bar (ČG/1) 5:2 Davidović in Kukovec 2, Malenšek 7. 7. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Kukovec 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 7. 7. Bravo : MTK Budimpešta (Mad/1) 2:0 Stanković, Poplatnik 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška : Panathinaikos (Grč/1) 1:3 Zdunić 4. 7. Dravinja (Slo/2) : Rogaška 2:5 Haljeta, Marcius, Gradišar, Pavlović, Thallison 8. 7. Rogaška : Istra 1961 (Hrv/1) 1:1 Gradišar 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

Aluminij