Iz Rogaške Slatine naslovil resno kritiko na račun NZS

Ko je govora o Rogaški Slatini in nogometu, ni več čutiti takšnega delirija, kot je vladal pred poldrugim mesecem, ko so igralci v črno-belih dresih eno izmed prestolnic zdraviliškega turizma v Sloveniji dvignili na noge. Zmagali so v Krškem, kjer jih je bodrilo več sto navijačev, osvojili drugo ligo in se prvič v kratki zgodovini kluba, ta je dolga šele četrt stoletja, prebili med najboljše. Kako močno pa Rogaška Slatina diha za nogomet dva tedna pred začetkom 1. SNL?

Nogometaši Rogaške so se tako razveselili drugoligaškega naslova po zadnji tekmi v Krškem. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Stvari se po tisti evforiji, ko smo postali prvaki in ni manjkalo veselja, umirjajo. Čutiti je neko navijaško negotovost, željo po prvoligaških tekmah, da se čim prej začnejo, vseeno pa ostaja neka evforija. Majhna in zdrava," je Oskar Drobne, stari znanec 1. SNL, v kateri je nekoč navduševal kot napadalec, v zadnjih letih pa jo spoznava kot trener, opisal stanje nogometnega duha na Kozjanskem.

Proti Mariboru bo nepozabno

Prihodnji mesec bo Rogaška v prvi domači tekmi na prenovljenem stadionu gostila Maribor. Tako bodo v Rogaško Slatino prišle tudi Viole. Foto: Grega Valančič/Sportida V Rogaški Slatini se bo prvič po treh desetletjih igral prvoligaški nogomet. Prvič po neslavno propadlem Steklarju, ki se je ujel v nerešljive finančne zanke. Glede tega so pri klubu, zraslem na pogorišču nekdanjega prvoligaša (Steklar je igral v 1. SNL v sezonah 1991/92 in 1992/93), zelo previdni. Ne želijo postati muha enoletnica in se z elito družiti le eno leto niti zapravljati več denarja, kolikor ga imajo na voljo.

"Projekt je dobro nastavljen. V drugi ligi smo svoje delo naredili, tudi zdaj potekajo stvari tako na igrišču kot v pisarnah nemoteno. Dobro, malce nas moti nas hrup gradbenih strojev, a naj bi bila dela, tako kot je bilo dogovorjeno, gotova do 15. avgusta," nam je s svežimi informacijami iz Rogaške Slatine postregel 48-letni strateg novopečenega prvoligaša.

Privrženci Rogaške komaj čakajo na prvoligaške spektakle na Kozjanskem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Podobno kot številni ljubitelji nogometa na tem delu Slovenije komaj čaka 19. avgust, ko bo prenovljeni Športni center zaživel v prenovljeni podobi in gostil velik spektakel. V goste prihaja Maribor, najtrofejnejši slovenski klub, ki ima na Kozjanskem ogromno privržencev. "To bo res zanimivo. Nasprotnik za prvo domačo tekmo je več kot primeren. Ni kaj, tribune bodo nabito polne. Verjamem, da bomo imeli tako veliko podporo skozi celo sezono," je prepričan, da bo pozitivna energija, ki se je v zadnjem obdobju naselila v slačilnice Rogaške in pripomogla k uresničitvi dolgoletnih sanj o 1. SNL, na tribune domačega stadiona zvabila ogromno navijačev.

Le eno daljše gostovanje v Sloveniji

Nogometašev v črno-belih dresih ne čakajo daljša gostovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida Podobno velja tudi za gostovanja. Po tem, ko je prvoligaško tekmovanje po izpadu Gorice in Tabora utrpelo padec primorskih predstavnikov in se je bistveno povečala prisotnost štajerskih klubov, saj sta se Mariboru in Celju med elito pridružila še Rogaška in Aluminij, Drobnetovi varovanci ne bodo imeli pretirano napornih gostovanj. To velja tudi za Muro kot tudi klube, ki jih ne manjka v Ljubljanski kotlini (Olimpija, Bravo, Domžale in Radomlje).

"Vse je zelo blizu, do Ljubljane imamo 70 minut. Tako bomo imeli le eno daljše gostovanje. Koper," se Drobne veseli prvoligaških izzivov, na katerih njegovih varovancev ne bodo obremenjevala daljša avtobusna potovanja. "Verjamem, da nas bodo navijači radi spremljali tudi v gosteh in šli z nami na tekme. Želijo si tekem," se zelo rad spominja prizorov skupinskega slavja v Krškem in nato nepozabne večerne zabave na ulicah Rogaške Slatine.

Predsednik Rogaške Bojan Jeršečič je zelo zadovoljen z delom trenerja Oskarja Drobneta in njegovih sodelavcev. Foto: R. P.

"Ne smemo zaspati na lovorikah" Predsednik Rogaške Bojan Jeršečič v nedavnem intervjuju za Sportal ni skrival navdušenja nad delom Oskarja Drobneta, strogega, a še kako marljivega in doslednega trenerja, ki ga nogometaši v črno-belih dresih obožujejo. Dejal je, kako si Oskar zasluži oskarja. "Lepo je slišati takšne pohvale. Res je, opravili smo lepo delo, a ne smemo zaspati na lovorikah. S polno paro delamo naprej," se trudi, da bi Rogaška osrečila srca navijačev tudi v prvi ligi.

Kolikor denarja imaš v vreči, toliko ...

Oskar Drobne na ramenih nogometašev po drugoligaškem naslovu. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem, kako veliko razliko predstavljata prva in druga liga, pričajo številne spremembe. Močno se bo povečal zaslužek s področja prodaje televizijskih in tržnih pravic. Večji bo za več kot 20-krat! Rogaška bo podvojila klubski proračun, ta po novem sega do okrog 700 tisoč evrov. Še vedno je odločno manjši od večine preostalih klubov, s katerimi se bo potegovala za prvoligaške točke, a Drobne verjame, da to ne sme predstavljati nepremostljive ovire do uresničitve zadanega cilja. Obstanka.

"Budžet je takšen, kakršen je. Kolikor denarja imaš v vreči, toliko ga lahko tudi vzameš ven. S tem, kakšne pogodbe imajo igralci, se ne obremenjujem. Bi pa seveda radi sestavili dobro ekipo, ki bi bila konkurenčna v ligi."

Rok Vodišek se v Italiji ni naigral. Foto: Guliverimage Zaveda se, da Rogaška v očeh morebitnih poletnih okrepitev ne predstavlja tolikšnega magneta, kot ga morda nekateri drugi klubi v Sloveniji, zato je še bolj zadovoljen s tem, kar že ima na voljo. Z okostjem zasedbe. "Prestopni rok bo še dolg. Neko jedro ekipe že imamo, a se zavedamo, da nismo ravno tista ekipa, ki bi imela že vse urejeno. Večina tekmecev bo to rešila pred nami. Vendarle imajo boljši rating, večji ugled, tako da težje pridemo do želenih okrepitev."

Za zdaj je drugoligaški prvak predstavil tri okrepitve. To so vratar Rok Vodišek ter branilca Roko Kurtović in Žan Flis. Na papirju predstavlja največjo zgodbo nekdanji čuvaj mreže Olimpije in Genoe. "Veseli me, da smo se uspeli zmeniti z Rokom. Imamo še nekaj imen v ognju, a je treba na določene igralce še malce počakati," je pojasnil, kako se dogajanje, kar se tiče sklepanja dogovorov z novinci, pričakovano odvija počasi.

NZS se grobo vtika v delovanje klubov

Pa bo prag kluba do konca prestopnega roka prestopilo več slovenskih ali tujih novincev? "Sem zagovornik slovenskih igralcev, nisem pa zagovornik tega, da se NZS grobo vtika v delovanje klubov," je na krovno zvezo naslovil kritiko. Nanaša se na nova pravila Nogometne zveze Slovenije, ki bodo prvič zaživela v praksi v sezoni 2023/24.

Novo pravilo NZS veleva:



Ekipe 1. SNL bodo morale v prvo enajsterico uvrstiti vsaj enega slovenskega nogometaša, starega do 21 let. Drugoligaške ekipe bodo morale uvrstiti najmanj dva. Za tekmo bo moralo kandidirati vsaj osem doma vzgojenih igralcev, ki so med 15. in 21. letom starosti tri leta preživeli v enem od slovenskih klubov, v 2. SNL mora biti v zapisniku igralcev najmanj deset takšnih nogometašev.

"Po mojem mnenju NZS ne bi smela sprejeti tako ostrih pravil. Vsak ima svoj pogled na določeno stvar. A tako pač je, pravila moramo spoštovati in jih tudi bomo. Zagotovili bomo zahtevano kvoto. To pri Rogaški ne bo ovira. Večjo oviro to predstavlja za drugoligaške klube, ki so zdaj prisiljeni v "poslovenjenje". Bojim se, da bo kakovostna raven druge lige zaradi tega v dveh ali treh letih padla na raven 3. SNL," je izrazil resno skrb.

Oskar Drobne ima bogato nogometno zgodovino. Kot napadalec je v 1. SNL zaigral na 185 tekmah in dosegel 87 zadektov. Zaigral je skoraj za vse večje slovenske klube, nikoli, čeprav je bil blizu sklenitvi sodelovanja z ljubljanskim klubom, ni zaigral le za Olimpijo in Muro. Dokazoval se je tudi v tujini, okusil nogomet v Nemčiji, na Hrvaškem in na Cipru. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na tezo, kako želi NZS prek druge lige ustvariti poligon, kjer bi mladi slovenski nogometaši dobivali več priložnosti za razvoj in napredek, je podal pomenljiv komentar: "Pa naj potem NZS še ustrezno financira drugo ligo, ne pa da zdaj diktira klubsko politiko. NZS s tem pravilom usmerja klubsko politiko, kar ni prav. Če ima kdo tekmovalno željo, ji bo s tem pravilom težko ustregel," opozarja krovno zvezo, kako s tem pravilom, zlasti kar se tiče druge lige, posega v klubsko strukturo.

Tudi zaradi tega je še toliko bolj vesel, da v tej sezoni ne bo imel več opravka z 2. SNL. "Ne vem, kam to pelje. Strokovni svet bi se lahko o tem kaj posvetoval tudi s klubi, ne pa da samo gledajo s fotelja. Nimajo pogleda v klubsko strukturo. Tudi jaz bi rad kako rekel politikom iz svoje dnevne sobe, a vem, da ne bom uslišan. No, tudi klubi pri tem sprejetju pravila nismo bili uslišani," je pogrešal sodelovanje strokovnega sveta NZS in nogometnih klubov.

Osnoven cilj: postati stabilni prvoligaš

Rogaška noče biti v 1 SNL zgolj muha enoletnica. Foto: Grega Valančič/Sportida Kar se tiče njegovega sodelovanja z vodstvom Rogaške in športnim direktorjem Ninom Ivačičem, ta poteka na visoki in složni ravni. Enotne so tudi želje o tem, kaj želijo doseči pri NK Rogaška.

"Lani smo bili kar glasni z napovedjo, da želimo iti v prvo ligo. Nato nam je uspelo. Zdaj glasno napovedujemo, kako si želimo postati stabilni prvoligaš. Ne razmišljamo o devetem mestu ali dodatnih kvalifikacijah, razmišljamo le o tem, da bi ostali v ligi in se stabilizirali. Za daljše obdobje," je spregovoril o prihodnosti Rogaške, nogometnega kluba, ki ga zaradi podobnosti lastniške strukture spominja na Radomlje. Na klub, kjer je deloval v preteklosti in ga popeljal do polfinala pokalnega tekmovanja.

V pripravljalnem obdobju imajo nogometaši Rogaške opravka z zelo močnimi tekmeci. Začeli so proti serijskemu madžarskemu prvaku Ferencvarošu (0:0), nato pa se spoprijeli tudi z grškim velikanom Panathinaikosom (1:3). "Iskali smo močne tekmece, saj se moramo čimprej pripraviti na težje tekme od tistih, ki smo igrali v drugi ligi. S prikazanim na prijateljskih tekmah sem zadovoljen. Če bo pristop takšen, kot je zdaj, potem imamo veliko razlogov za optimizem."

Drugoligaški slovenski prvaki so se v uvodni pripravljalni tekmi proti Ferencvarošu razšli brez zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Napad Rogaške je začel končno zadevati v nizu, ko se je novopečeni prvoligaš pomeril proti Dravinji. Črno-beli so v Slovenskih Konjicah, kjer slavijo preboj v drugo ligo, zmagali s 5:2. V drugem delu so bili strelsko zelo razigrani. "To je bila prva tekma, na kateri smo vedeli, da lahko dosežemo več zadetkov. In smo tudi jih. Zadovoljni smo."

Do začetka prvoligaške sezone ga čakata še dva pomembna izpita proti hrvaškim prvoligašem. Najprej proti Istri, nato pa še Rijeki. Po tem bo sledil še zaključni teden priprav, 22. julija pa sledi težko pričakovana uvertura v 1. SNL. Rogaška jo bo dočakala v Spodnji Šiški proti Bravu.