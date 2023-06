Nekdanji čudežni najstnik Olimpije se je vrnil v Slovenijo

''Malo mesto, veliko srce,'' se glasi slogan NK Rogaška, ki bo v tej sezoni prvič odmeval v prvoligaškem tekmovanju. Črno-beli so v sredo sklenili sodelovanje z dvema poletnima novincema, ki sta pred leti pisala pomembni zgodbi pri Olimpiji oziroma Rijeki.

Elsner mu je ponudil priložnost, Bišćan preselil na klop

Rok Vodišek je pri Olimpiji nosil "Oblakovo" številko 13. Foto: Vid Ponikvar Vratar Rok Vodišek je pred leti veljal za čudežnega najstnika Olimpije. Pri rosnih 17 letih ga je takratni trener zmajev Luka Elsner postavil med vratnici ljubljanskega kluba, mladi čuvaj mreže pa se ni ustrašil priložnosti, ampak navduševal z izjemno statistiko, s katero je za trenutek spomnil na zgodbo o Janu Oblaku. Vratar, ki prihaja iz Vnanjih Goric, ni dolgo užival v svojih petih minutah slave. Čeprav je ogromno obetal in redno branil za mlajše slovenske izbrane vrste, Srečko Katanec pa ga je celo povabil v reprezentanco B, je pri Olimpiji izgubil status prvega vratarja.

Ko je vodenje zeleno-belih prevzel Igor Bišćan in podal priložnost Aljažu Ivačiču, se je obetavni Vodišek preselil na klop za rezervne igralce in se nato z manj pompa, kot bi ga slovenska nogometna javnost po njegovih odmevnih nastopih za zmaje pričakovala, še kot najstnik preselil v Italijo.

V Genovi se mu niso uresničile sanje

Rok Vodišek je za Genoo branil le na prijateljskih tekmah ali pa v primaveri. Foto: Guliverimage Izbral je ponudbo Genoe, kjer je zaman čakal na tisto, kar si je želel najbolj. Nikoli ni branil za člansko ekipo v serie A, tekmovalni ritem deloma ohranjal le v primaveri, v sezoni 2020/21 pa se je za kratek čas vrnil v domovino in branil v drugi ligi za kranjski Triglav.

Sloviti italijanski klub, ki je nato izgubil stik z elito, tako ni Vodišku zaupal priložnosti niti na eni članski tekmi. Nekoč eden najbolj obetavnih evropskih vratarjev se tako pri 24 letih ne more pohvaliti z veliko izkušnjami. Sklenil je odločitev, da se bo po šestih letih preizkusil v najvišjem slovenskem klubskem razredu.

Sprejel je ponudbo Rogaške, ki se pripravlja na krstno sezono v 1. SNL. Prepričan je, da bo lahko klubu iz Rogaške Slatine pomagal do uresničenja osnovnega cilja, obstanka med najboljšimi. Klub, ki je po osvojitvi drugoligaškega naslova podvojil proračun, slednji zdaj znaša 700 tisoč evrov, je z Vodiškom sklenil dveletno pogodbo.

Podobno velja tudi za 21-letnega Hrvata Filipa Brauta, ki je okrepil konkurenco v obrambni vrsti. Prihaja iz Rijeke, kjer je za prvo ekipo zbral 32 nastopov. Na Hrvaškem se je zapisal v zgodovino, saj je za klub, s katerim je leta 2017 Matjaž Kek osvojil zgodovinsko dvojno krono, nastopil kot najmlajši v zgodovini hrvaškega prvenstva. Še pred zloglasno pandemijo covid-19 − bilo je proti koncu maja 2019 − je debitiral v dresu Rijeke v hrvaški prvi ligi pri 16 letih, 11 mesecih in 20 dneh.

To se je zgodilo na gostovanju v Koprivnici, njegov trener pa je bil Igor Bišćan. Ravno tisti strateg, ki je pred petimi leti popeljal Olimpijo do dvojne slovenske krone, a je tudi preselil Vodiška na klop za rezervne igralce, pozneje pa postal trener Rijeke (osvojeni hrvaški pokal), selektor hrvaške reprezentance do 21 let (četrtfinale na EP) in strateg zagrebškega Dinama, s katerim je postal prvak in bo v tej sezoni napadal preboj v skupinski del lige prvakov. Braut nastopa na položaju desnega bočnega branilca in je tudi občasni mladi hrvaški reprezentant do 21 let.

Rogaška bo v uvodnem krogu prvoligaške sezone 22. julija gostovala v Ljubljani pri Bravu. Foto: Grega Valančič/Sportida

V petek se bo Rogaška pomerila z zelo močnim tekmecem, grškim podprvakom Panathinaikosom, za katerega nastopajo kar trije slovenski reprezentanti (Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič). V tem pripravljalnem obdobju je odigrala dve tekmi. Najprej se je brez zadetkov razšla proti serijskemu madžarskemu prvaku Ferencvarošu, nato pa je tesno (0:1) izgubila proti enemu najboljših klubov iz Severne Makedonije, Shkendiji.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL:

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija – Hajduk Split (Hrv/1) 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje – Slaven Belupo (Hrv/1) 6. 7. Celje - Bačka Topola (Srb/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor – Otelul Galati (Rom/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura – Sturm Gradec (Avt/1) 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2. 7. Koper – Istra 1961 (Hrv/1) 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Radomlje 0:3 Malenšek 2, Vrhovac 29. 6. Radomlje – Makedonija GjP (SMk/1) 3. 7. Radomlje – Mornar Bar (ČG/1) 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 7. 7. Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška – Panathinaikos (Grč/1) 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

Aluminij