Domžale v slabo voljo spravile hrvaškega velikana

Nogometaši Domžal so imeli danes opravka z najtežjim tekmecem v pripravljalnem obdobju in se še kako izkazali. V Kranjski Gori so premagali Rijeko z 1:0. Simon Rožman je tako dočakal zmago nad nekdanjim klubom, ki ga vodi stari znanec 1. SNL Sergej Jakirović. Mura je v prekmurskem obračunu po preobratu premagala Beltince s 3:2, dvakrat je v polno zadel Nikola Petković. Aluminij je v prvi pripravljalni tekmi ugnal Dravinjo z 2:1. Radomlje se v večernem terminu merijo z Jadranom.

Danes sta se na odmevni prijateljski tekmi na Gorenjskem spopadla nekdanja stratega Maribora. Aktualni strateg Domžal Simon Rožman je vodil vijolice leta 2021, leto dni prej njim pa je v Ljudskem vrtu deloval zdajšnji trener Rijeke Sergej Jakirović. Rožman pa je v svoji karieri vodil tudi Rijeko, na katero ga vežejo prijetni spomini. Z Rečani je osvojil hrvaški pokalni naslov, popeljal pa jih je tudi v atraktivno skupino evropske lige, kjer se je meril z Napolijem, Real Sociedadom in AZ Alkmaarjem.

Tokrat je z Domžalčani, ki jih pripravlja na začetek sezone, čez dobra dva tedna ga čaka prva tekma uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti malteškemu Balzanu, v pripravljalni tekmi v Kranjski Gori premagal Rijeko 1:0. Rečani so tako v svojem tretjem pripravljalnem dvoboju doživeli prvi poraz, Domžale pa proslavljale prestižno zmago, ki jim bo okrepila samozavest pred izzivi v prihodnosti.

✅ V Kranjski Gori do zmage nad Rijeko!



Prvi polčas: Tratnik, Mutavčić, Nwankwo, Đurić, Đapo, Markuš, Julardžija, Repas, Šturm, Krstovski, Kovačević



Dolgo je kazalo, da se bo dvoboj končal brez zadetkov, nato pa je v 86. minuti zmagovalca odločil Mirza Hasanbegović. Enaindvajsetletni napadalec iz BiH, rojen na Švedskem, je predlani že igral v 1. SNL. Takrat se je kot posojeni nogometaš Venezie dokazoval na začasnem delu v Novi Gorici. Na desetih tekmah je za vrtnice dosegel en zadetek. Lani je nabiral izkušnje v drugi grški ligi (Kallithea), letos pa bo nosil rumeni dres Domžal. V pripravljalnem obdobju je v dobri formi, v polno je zadel na drugi tekmi zapored.

Za Rečane je zaigral občasni slovenski reprezentant Dejan Petrović, ki se je preselil na Hrvaško po manj uspešnem obdobju v Avstriji, ko je branil barve dunajskega Rapida, a so mu načrte večkrat prekrižale zdravstvene težave.

Festival preobratov v Beltincih

Nikola Petković je z dvema zadetkoma popeljal Muro do zmage v Beltincih. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura je prišla še do druge pripravljalne zmage v tem poletju, a pot do nje ni bila nič kaj enostavna. Črno-beli so se v beltinskem Športnem parku merili s prekmurskim rivalom, drugoligašem iz Beltincev. Po prvem polčasu je Mura vodila z 1:0, zadetek je v 40. minuti prispeval Gaber Dobrovoljc, ki se je pred kratkim preselil k Grabićevi četi.

V nadaljevanju je sledil preobrat gostiteljev. Vito Štrakl in Jan Bruno Kralj sta poskrbela za vodstvo z 2:1, domače občinstvo je bilo navdušeno, a je nato na sceno stopil Srb Nikola Petković. Z dvema zadetkoma, dosegel ju je v 75. in 78. minuti je osrečil privržence Mure, ki so tako prestižni prekmurski spopad dobili s 3:2.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija – Hajduk Split (Hrv/1) 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje – Slaven Belupo (Hrv/1) 6. 7. Celje - Bačka Topola (Srb/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor – Otelul Galati (Rom/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura – Sturm Gradec (Avt/1) 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2. 7. Koper – Istra 1961 (Hrv/1) 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Radomlje – Jadran Dekani (Slo/2) 29. 6. Radomlje – Makedonija GjP (SMk/1) 3. 7. Radomlje – Mornar Bar (ČG/1) 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 7. 7. Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška – Panathinaikos (Grč/1) 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

Aluminij