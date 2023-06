Poker Olimpije v Avstriji, 11 zadetkov Domžal v prazničnem vzdušju

V soboto so nogometaši Olimpije, ki bodo v sezoni 2023/24 branili državni naslov, odigrali prvo pripravljalno tekmo v Avstrijo. S 4:0 so ugnali tretjeligaša Elektro. Še bolj so bili prepričljivi Domžalčani, ki so v Zgornjem Leskovcu domačemu nižjeligašu za 60-letnico kluba ''čestitali'' z 11 zadetki. Koprčani so odigrali prvo poletno pripravljalno tekmo in premagali sosede iz Dekanov. Edini slovenski prvoligaš, ki je v soboto izgubil dvoboj, so bile Radomlje. Mlinarji so v Radomljah ostali praznih rok proti zagrebški Lokomotivi (1:4).

Ljubljančani so v petek prispeli na priprave v Avstrijo, dan pozneje pa že odigrali prvo tekmo pri severnih sosedih. Kapetan Timi Max Elšnik je odigral prvo tekmo pod vodstvom novega trenerja Joaa Henriquesa. Mreža zmajev je ostala nedotaknjena, Matevž Vidovšek, ki je pred slabim tednom prvič branil za slovensko člansko reprezentanco, pa še ni kandidiral za dvoboj. V prvem polčasu je branil Denis Pintol, v drugem pa Žan Mauricio. Če Olimpija v uvodnih 45 minutah ni zatresla mreže avstrijskega tretjeligaša, pa je v nadaljevanju večja kakovost slovenskih prvakov le prišla do rezultatskega izraza. Med strelce so se od 54. do 87. minute vpisali Mateo Karamatić, šele 17-letni up Aldin Jakupović, Admir Bristrić in Ivan Posavec.

Olimpija prišla do druge zmage na pripravljalnih tekmah!



Za vodstvo Zmajev je v 54’ zadel Mateo Karamatić. V 60’ je po podaji Nukića prednost povišal Aldin Jakupović, za 3:0 je v 76’ zadel Admir Bristrić. Končni rezultat je v 86’ postavil Ivan Posavec.



Olimpija 4-0 Elektra pic.twitter.com/tqKoAqceNa — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 24, 2023

Za Olimpijo so v prvem polčasu zaigrali Pintol, Jakupović, Nukić, Gavrić, Motika, Fadida, Raul, Krefl, Lasickas, Karamatić in Ristić, v nadaljevanju pa Mauricio, Sualehe, Muhamedbegović, Ratnik, Janković, Doffo, Elšnik, Posavec, Rui Pedro, Sešlar, Bristrić in N. Motika. Olimpija se bo v naslednji tekmi pomerila z zelo zahtevnim tekmecem, saj se bo udarila s slovaškim prvakom Slovanom iz Bratislave.

👏🏼 V prazničnem vzdušju do visoke zmage, ki pa tokrat ni prvotnega pomena!



Leskovec 0-11 Domžale (Kovačević 3’, 9’, Koletnik 5’ ag., Šturm 7’, 15’, Husmani 24’, Hasanbegović 28’, Černe 60’, Markuš 65’, Krstovski 86’, Topalović 88’) pic.twitter.com/RJoEZXzu3V — NK Domžale (@NKDomzale) June 24, 2023

Domžalčani so imeli strelski trening v Zgornjem Leskovcu. Slovenskega nižjeligaša ŠD Leskovec, ki praznuje 60. rojstni dan, so premagali kar z 11:0. Premoč Rožmanove čete je bila izdatna, že po devetih minutah so dvakratni slovenski prvaki, ki se pripravljajo za evropski tekmi z malteškim Balzanom, vodili s 4:0. Franko Kovačević in poletni novinec Danijel Šturm sta zadela v polno dvakrat, po enkrat pa kapetan Zeni Husmani, Mirza Hasanbegović, Gašper Černe, Benjamin Markuš, Mario Krstovski, Makedonec, ki se je pridružil Domžalam šele v petek, in mladi biser domžalskega kluba Luka Topalović. Gostitelji so v 5. minuti dosegli še avtogol, Domžale pa so ostale le za en zadetek prekratke, pa bi izenačile najvišjo zmago v pripravljalnem obdobju članov 1. SNL, ki so jo dosegli Celjani proti trboveljskemu Rudarju (12:0).

Koprčani, ki želijo v tej sezoni popraviti uvrstitev in vrniti kanarček na evropski nogometni zemljevid, so odigrali prvo pripravljalno tekmo. Strateg Zoran Zeljković je vodil varovance proti drugoligašu Jadranu iz Dekanov. Koprčani so upravičili vlogo favorita. Zmagali so z 2:0. V prvem polčasu je zadel Maks Barišić, v drugem pa povratnik Nardin Mulahusejnović.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija – Slovan Bratislava (Slk/1) 2. 7. Olimpija – Hajduk Split (Hrv/1) 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje – Makedonija GjP (SMk/1) 2. 7. Celje – Slaven Belupo (Hrv/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor – CSKA Sofija (Bol/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale – Rijeka (Hrv/1) 30. 6. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Mura – Beltinci (Slo/2) 1. 7. Mura – Sturm Gradec (Avt/1) 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2. 7. Koper – Istra 1961 (Hrv/1) 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Radomlje – Jadran Dekani (Slo/2) 29. 6. Radomlje – Makedonija GjP (SMk/1) 3. 7. Radomlje – Mornar Bar (ČG/1) 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 7. 7. Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška – Shkendija (SMk/1) 30. 6. Rogaška – Panathinaikos (Grč/1) 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

