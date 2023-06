Mladi Hrvat na preizkušnji v Celju opozoril nase

Slovenski prvoligaški nogometni klubi se pripravljajo na novo sezono. Danes so na zelenico stopili nogometaši Celja, odigrali že tretjo pripravljalno tekmo in ohranili niz neporaženosti. Tokrat so v Ljubljani premagali zagrebško Lokomotivo (1:0), strelec odločilnega zadetka pa je bil mladi Hrvat Karlo Špeljak, ki je na preizkušnji pri Celjanih. V polno je zadel še na drugi zaporedni tekmi.

Edini slovenski klub, ki je v poletnem pripravljalnem obdobju odigral že tri tekme, je Celje. Po remiju z romunskim prvoligašem iz Cluja (1:1) ter izjemno visoko zmago nad četrtoligašem Rudarjem (12:0) so izbranci Romana Pilipčuka, ki jih prihodnji mesec v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo čaka zelo zahteven tekmec, portugalski klub Vitoria Guimaraes, premagali zagrebško Lokomotivo.

Na Kodeljevem v Ljubljani so bili boljši z 1:0, zmagoviti zadetek pa je v 68. minuti prispeval Karlo Špeljak, 20-letni hrvaški krilni napadalec, ki je v knežjem mestu na preizkušnji. V prejšnji sezoni je nosil dres Šibenika, z njim prišel vse do finala hrvaškega pokala, v prvenstvu pa je osvojil zadnje mesto in izpadel.

Srečanje na Kodeljevem je v 68. minuti odločil Špeljak. 👑⚽️



V nadaljevanju so igrali še Rozman, Karničnik, Ljutić, Vuklišević, Džumhur, Zabukovnik, Vrbanec, Špeljak, Bajde in Mačak.#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/KH8HPzM61z — NK Celje (@NKCelje) June 22, 2023

Slovenski podprvaki so začeli dvoboj v postavi Obradović, Bilyi, Nemanič, Zec, Ajhmajer, Kouter, Bandaogo, Bizjak, Bobičanec, Matko in Ikwuemesi, v drugem delu pa so dobili priložnost še Rozman, Karničnik, Ljutić, Vuklišević, Džumhur, Zabukovnik, Vrbanec, Špeljak, Bajde in Mačak. Zanimivo je, da je Špeljak zatresel mrežo nekdanjega kluba, saj se je v preteklosti dokazoval v mlajših selekcijah Lokomotive. Omenjeni zagrebški klub je sicer pred dnevi v prijateljski tekmi premagal Domžale z 2:0.

Matko Obradović je zadržal mrežo nedotaknjeno, v drugem polčasu pa je bil podobno uspešen Matjaž Rozman. Foto: Nik Moder/Sportida

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija – TWL Elektra (Avt/3) 27. 6. Olimpija – Slovan Bratislava (Slk/1) 2. 7. Olimpija – Hajduk Split (Hrv/1) 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje – Makedonija GjP (SMk/1) 2. 7. Celje – Slaven Belupo (Hrv/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor - Makedonija GjP (SMk/1) 26. 6. Maribor – CSKA Sofija (Bol/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) - Domžale 28. 6. Domžale – Rijeka (Hrv/1) 30. 6. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Mura – Beltinci (Slo/2) 1. 7. Mura – Sturm Gradec (Avt/1) 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Koper – Jadran Dekani (Slo/2) 29. 6. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2. 7. Koper – Istra 1961 (Hrv/1) 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje – Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 28. 6. Radomlje – Jadran Dekani (Slo/2) 29. 6. Radomlje – Makedonija GjP (SMk/1) 3. 7. Radomlje – Mornar Bar (ČG/1) 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 7. 7. Bravo - MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška - Shkendija (SMk/1) 30. 6. Rogaška – Panathinaikos (Grč/1) 8. 7. Rogaška - Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) - Rogaška

Aluminij