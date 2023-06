Velik evropski dan za Celjane, ki jim "grozijo" hrvaški znanci

Zgodilo se je pred slabimi osmimi leti. Celjani so na gostovanju na Poljskem ostali praznih rok pri Slasku. Takratna Rožmanova četa je v Vroclavu izgubila z 1:3, nato pa so ljubitelji nogometa v knežjem mestu morali za kar nekaj časa pozabiti na evropske tekme. Šele po osmih letih se bo v Celje vrnilo dogajanje, ki spremlja klubske dvoboje pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa). Varovanci Romana Pilipčuka, ki pred začetkom sezone 2023/24 ne skrivajo visokih ciljev in želijo na slovenskem vrhu zamenjati Olimpijo, bodo zaigrali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Ostaja le še vprašanje, s kom se bodo pomerili. To bodo izvedeli malce po 13. uri, ko bo v Nyonu žreb. Celjani v ples kroglic vstopajo kot nenosilci, zato bi lahko dobili močnega in neugodnega tekmeca.

Dejan Petrović (levo) se je poleti iz dunajskega Rapida preselil na Reko. Foto: Sportida

Kandidati so švedski Djurgardens, pri katerem je svojčas igral nekdanji slovenski reprezentant Andrej Komac, hrvaška Rijeka, pri kateri se je v preteklosti proslavilo ogromno Slovencev, daleč največji pečat pa je pustil zdajšnji slovenski selektor Matjaž Kek (zdaj Rijeko vodi nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović, njen poletni novinec pa je postal občasni slovenski reprezentant Dejan Petrović), portugalska Vitoria Guimaraes, za katero je v preteklosti nastopal Zlatko Zahović, njen trener pa je bil tudi aktualni strateg Olimpije Joao Henriques, zmagovalec dvoboja med Diddelengom (Luksemburg) in Saint Patrick's Athletic (Irska) ter boljši z obračuna med črnogorsko Sutjesko ter Cosmosom iz San Marina. Zadnja dva kandidata tako vsaj na papirju Celjanom omogočata lažjo pot do napredovanja.

Maribor proti nekdanjemu igralcu Domžal?

Nekdanji mladi slovenski reprezentant Janez Pišek nastopa za Borac, ki bi se lahko v drugem krogu kvalifikacij pomeril z Mariborom. Foto: Vid Ponikvar Svoje morebitne tekmece v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo bodo izvedeli tudi preostali trije slovenski klubi. Prvak Olimpija, če bodo neuspešni v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti latvijski Valmieri, pa Maribor in Domžale, če bosta v uvodnem letošnjem dejanju boljša od malteških tekmecev, Birkirkare oziroma Balzana.

Maribor bi bil v drugem krogu kvalifikacij, če se vanj uvrsti, nosilec. Morebitni tekmeci so Drita (Kosovo), Borac Banja Luka (BiH), za katerega nastopa nekdanji nogometaš Celja in Domžal Janez Pišek, Differange 03 (Luksemburg), boljši z dvoboja Tobol Kostanay (Kazahstan)/Honka Espoo (Finska) ter boljši z dvoboja Torshavn (Ferski otoki)/Paide Linnameeskond (Estonija).

Dvoboj najboljših prijateljev: Džeko proti Ibričiću?

Če bo Miha Zajc ostal pri Fenerbahčeju, bi se lahko v Evropi srečal z rojaki, ki nosijo dres Domžal. Foto: AP / Guliverimage Domžalčani so na drugi strani v drugem krogu nenosilci, med njihovimi morebitnimi tekmeci pa je kar nekaj znanih nogometnih imen. Najtežjo oviro bi vsekakor predstavljal turški pokalni zmagovalec Fenerbahče, za katerega nastopa tudi slovenski reprezentant Miha Zajc. Turški velikan skuša v svoje vrste privabili Edina Džeka. Tako bi se v primeru dvoboja Fenerbahče – Domžale na nasprotnih bregovih znašla najboljša prijatelja Džeko in športni direktor Domžal Senijad Ibričić.

Domžalčane bi lahko pričakal tudi solunski Paok, pri katerem se dokazuje izkušeni reprezentant Jasmin Kurtić, ki pa v zadnji sezoni nima sreče z zdravjem. Morebitni tekmeci so še ciprska Omonoia iz Nikozije ter zmagovalca dvobojev Vaduz (Liechtenstein)/Neman Brodno (Belorusija) in Hegelmann (Litva)/Shkupi (Severna Makedonija).

Prvi dvoboji drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo bodo na sporedu 27. julija, povratni pa 3. avgusta.