Žreb kvalifikacij za ligo prvakov (2. krog) Skupina 1:

zmagovalec Žalgiris (Lit)/FC Struga (Mak) - Galatasaray (Tur)

zmagovalec Ballkani (Kos)/Ludogorec (Bol) - zmagovalec NK Olimpija/Valmiera (Lat)

Rakow (Pol)/FC Flora (Est) - zmagovalec Lincoln Red Imps (Gibraltar)/Qarabag (Aze)

Če bi zeleno-beli v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločili Valmiero, bi si s tem (podobno kot Maribor lani oziroma Mura predlani) zagotovili kar tri zaključne žoge za preboj v skupinski del evropskega tekmovanja. V 2. krogu pa bi Olimpijo čakal neprimerno težji tekmec od prvaka Latvije.

Ples kroglic na današnjem žrebu, na katerem je bila Olimpija v skupini 1 deležna statusa nenosilca, je odločil, da bi se zeleno-beli pomerili z boljšim iz dvoboja med prvakoma Bolgarije (Ludogorec) in Kosova (Ballkani). Serijski bolgarski prvak iz Razgrada, tega je še nedavno vodil Ante Šimundža, bi pomenil zelo zahtevnega tekmeca.

Ludogorec zadnje desetletje kraljuje v bolgarskem klubskem nogometu. Foto: AP / Guliverimage

Potencialni tekmec zmajev v drugem krogu je bil pred žrebom tudi turški prvak Galatasaray, katerega dres nosijo številni zvezdniki, pred leti je njegove barve branil tudi Španec Albert Riera, ki je nato v Istanbulu nabiral tudi trenerske izkušnje. Bil je pomočnik trenerja, nato pa se lani preselil v Slovenijo in z Olimpijo osvojil dvojno krono. A žreb je odločil, da se bodo Turki, ki so vajeni nastopanja med evropsko elito in so že v drugem krogu, pomerili z zmagovalcem obračuna med litovskim Žalgirisom in makedonsko FC Struga. Galatasaray je znan tudi po strastnih in glasnih navijačih. Foto: Reuters

Olimpija bi lahko naletela tudi na klub, ki jo je pred leti že izločil v kvalifikacijah za ligo prvakov, in sicer azerbajdžanski Qarabag,a bo ta v primeru zmage nad Lincoln Red Imps iz Gibraltarja, igral z zmagovalcem dvoboja med poljskim kolektivom Rakow in estonsko Floro.