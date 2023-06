Olimpija dobila evropskega tekmeca in se izognila najhujšemu scenariju

Pari 1. kroga kvalifikacij lige prvakov: Olimpija Ljubljana (Slo) - Valmiera (Lat)

HJK Helsinki (Fin) - Larne (SIr)

Lincoln Red Imps (Gib) - Qarabağ (Aze) *

Raków Czestochowa (Pol) - Flora Tallinn (Est)*

Slovan Bratislava (Slk) - Swift Hesper (Luk)

BK Häcken (Šve) - The New Saints (Wal)

Ballkani (Kos) - Ludogorec Razgrad (Bol)

Shamrock Rovers (Irs) - Zmagovalec predkroga

Žalgiris Vilna (Lit) - Struga (SMk)

KÍ Klaksvík (Fer) - Ferencvaroš (Mad)

Farul Constanța (Rom) - Šerif Tiraspol (Mol)

Hamrun Spartans (Mal) - Maccabi Haifa (Izr)

Urartu (Arm) - Zrinjski Mostar (BiH)

Partizani (Alb) - BATE Borisov (Blr)

Astana (Kaz) - Dinamo Tbilisi (Gru) * poraženca omenjenih tekem ne bosta nastopila v 2., ampak 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo Prve tekme uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov bodo na sporedu 11. in 12. julija, povratne pa teden dni pozneje.

Prvič, odkar je predsednik Olimpije Adam Delius, je kroglica ljubljanskega kluba v Švici zaplesala na žrebu kvalifikacij za ligo prvakov. Zeleno-beli pred začetkom evropske sezone 2023/24 ne skrivajo velike želje, da bi Olimpija zaigrala v enem izmed skupinskih delov evropskih tekmovanj in tako na evropskih zelenicah vztrajala vsaj do zime. To bi bil največji evropski uspeh v zgodovini ljubljanskega kluba, ki je v prejšnji sezoni osvojil dvojno slovensko krono.

Do tega podviga ga je popeljal Španec Albert Riera, ki je po koncu sezone zapustil Ljubljano, na vročem trenerskem stolčku pa ga je nasledil Portugalec Joao Henriques. Portugalski strateg, ki je lahko v ponedeljek v Stožicah na delu v državnem dresu spremljal dva varovanca (Matevž Vidovšek in Timi Max Elšnik), je dan pozneje izvedel ime tekmeca v uvodnem dejanju evropske sezone.

Joao Henriques se bo navijačem Olimpije predstavil 2. julija v Stožicah na prijateljski tekmi proti splitskemu Hajduku. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Uefa je 30 udeležencev prvega kroga kvalifikacij na dan žreba razdelila v tri skupine. Olimpija, ki ima dovolj visok koeficient uspešnosti v evropskih tekmovanjih, da je bila v prvem krogu kvalifikacij upravičena do statusa nosilca, se je tako znašla v skupini 2. V njej so podobno kot Olimpija bili nosilci še prvaki Azerbajdžana (Qarabag), Slovaške (Slovan Bratislava), Finske (HJK Helsinki) in Estonije (Flora Tallinn), morebitni tekmeci pa so prihajajo iz petih držav. To so bili prvaki Poljske (Rakow Czestochowa), Latvije (Valmiera), Severne Irske (Larne), Luksemburga (Swift Hesper) in Gibraltarja (Lincoln Red Imps).

Na papirju je bil tako daleč najbolj neugoden tekmec poljski Rakow, ki je v sezoni 2022/23 prvič v klubski zgodovini postal državni prvak. Na srečo pa se je Olimpija izognila neugodnemu tekmecu, pri katerem je uspešno nastopal nekdanji up ljubljanske Olimpije David Tijanić. Ples kroglic je odločil, da se bodo slovenski prvaki za preboj v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, ta prinaša kar tri zakljjučne žogice za nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja, pomerili proti latvijskemu prvaku Valmieri.

Znanci Nika Kapuna Nik Kapun je bil vrsto let ljubljenec navijačev Olimpije. Pri zmajih je imel veliko smole z zdravjem. Foto: Urban Urbanc/Sportida Valmiero zagotovo odlično pozna nekdanji nogometaš Olimpije Nik Kapun, ki z njo tekmuje v latvijskem prvenstvu v dresu Liepaje. Valmiera je bila lani najboljša, na koncu je zbrala 85 točk, štiri več od Rige in devet več od Rigas FS, pri katerem nastopa slovenski legionar Žiga Lipušček. Kapunov klub Liepaja je osvojil četrto mesto in za Valmiero zaostal 15 točk. V letu 2023 so se razmerja moči pri vrhu prvenstvene lestvice spremenila. V tej sezoni sta razred zase kluba iz glavnega latvijskega mesta. Vodilna Riga ima po 18 krogih 45 točk, Rigas FS, ki v tej sezoni sploh še ni izgubil, zaostaja le eno točko. Valmiera bo zelo težko ubranila naslov, saj na tretjem mestu za Rigo zaostaja že 16 točk. Pri Valmieri nastopa pisana druščina tujcev, maloštevilni navijači lahko na dvobojih spremljajo tudi legionarje iz Brazilije, Francije, Senegala, Venezuele, Alžirije, Tunizije, Ukrajine in Kolumbije. Največ je Senegalcev, kar pet.

Če bodo hoteli zmaji zaigrati v enem izmed skupinskih delov evropskega tekmovanja, bodo morali v kvalifikacijah preskočiti vsaj dve oviri. Če bi ostali praznih rok že v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, bi jih nato čakal popravni izpit v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.

V sredo bodo v Nyonu žrebali še pare drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov.