Tako ambiciozen, da včasih pozabi na spanec, hrano, celo na družino

"Dober dan. Hvaležen sem, da sem tukaj v Sloveniji, v Ljubljani, da sem trener Olimpije." S temi besedami v slovenskem jeziku je na predstavitvi novi trener NK Olimpije, 50-letni Portugalec Joao Henriques, nagovoril sedmo silo in si prislužil aplavz. Ambiciozen in organiziran. Ti dve besedi ga najbolje opisujeta. Tako je predan nogometu, da včasih pozabi na spanec, hrano, celo na družino.

Joao Henriques Foto: Bor Slana/STA Pred letom dni drama ob predstavitvi Alberta Riera, ko so zaradi nezadovoljstva z vodstvom kluba na novinarsko konferenco udrli zamaskirani člani navijaške skupine Green Dragons, danes pa povsem drugače: novi trener Joao Henriques je v enem od ljubljanskih hotelov mirno in z izbranimi besedami predstavil sebe, svoj pogled na nogometno igro in Olimpijine cilje v prihajajočem evropskem poletju. Pogovor s 50-letnim portugalskim strategom, ki je v zadnjih letih vodil klube iz spodnje polovice portugalskega prvenstva, je vodila nogometašica ŽNK Ljubljana Nika Koprivnikar, ki je v minuli sezoni na 18 tekmah prve slovenske ženske nogometne lige dosegla šest golov.

"Prišel sem do točke, ko želim osvajati lovorike"

Rad zmaguje. Foto: NK Olimpija Ljubljana "Ko mi je športni direktor predstavil projekt, sem postal zelo zainteresiran za prihod v Olimpijo. Sem zelo ambiciozen trener. Iskal sem priložnost, da bi lahko osvajal lovorike. Na začetku kariere sem to lahko počel, v zadnjih petih letih pa je bilo v prvi portugalski ligi drugače. Prišel sem do točke, ko želim osvajati lovorike. Rad zmagujem. Zadnjih pet let sem veliko delal, dobro smo delali, a s klubi, kot je Santa Clara, v portugalski ligi ne moreš višje od sedmega, šestega mesta. Nisem imel priložnosti, da bi delal za največje portugalske klube, s katerimi bi se lahko boril za naslove. In ta izziv sem potreboval. Olimpija je zato prava pot za mojo prihodnost," je odločitev za aktualnega slovenskega prvaka pojasnil Henriques. V prvi portugalski ligi je vodil pet klubov, najuspešneje Santa Claro z Azorov, ki nikoli prej ni bila med najboljšimi desetimi na Portugalskem.

Kako bi se sam opisal

"Zelo ambiciozen, zelo organiziran. Zame je sekunda sekunda. Ne maram zamujanja. Moja strast je nogomet. Sem preprost, sproščen človek. Običajno sem zelo miren. Najprej rad prisluhnem, nato pa hitro reagiram. To zrelost so mi dala leta. Ambiciozen in organiziran, ti dve močni besedi me najbolje opišeta. Rad gledam zelo dober nogomet." Dodaja, da je povsem predan službi, delu. "Včasih pozabimo na spanec, na hrano. Včasih celo pozabimo na družino, kar ni dobro. Imam hčerki in ženo, ki zaradi moje službe trpijo. Sem sem prišel, da bi dobro opravil delo, in zato sem jih moral pustiti doma. Ambiciozen sem. Zdaj sem v velikem klubu. S pravo strastjo bomo dosegli zastavljene cilje."

"Želimo, da bi se naši navijači poistovetili z ekipo"

Čas je za delo. Foto: NK Olimpija Ljubljana Mnogi so se bali, da v Olimpijo prinaša bolj obrambni sistem igre, a sam pravi, da ne bo tako in da je dobil dovolj talentirano ekipo za napadalen slog nogometa. "V velikih klubih moraš dominirati na zelenici. Radi držimo žogo, radi igramo agresivno in si ustvarjamo veliko priložnosti za igro. Želimo, da bi se naši navijači poistovetili z ekipo. Želim ekipo, ki bo na vsako tekmo prišla, da bi zmagala. Torej: atraktiven, pozitiven nogomet, tak je moj slog nogometa. V velikih klubih, kot je ta, je to lažje. Na vsaki tekmi je obveza zmaga. Vsak dan, vsak teden bomo delali, da dosežemo ta cilj," obljublja 50-letnik, ki je nekoliko prevetreno ekipo državnih prvakov prvič na treningu vodil ta ponedeljek.

"Olimpija ima veliko obvezo, saj predstavlja Slovenijo"

Državni prvaki evropsko poletje začenjajo v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Konec tega tedna bodo dobili prvega evropskega tekmeca, kvalifikacije za ligo prvakov se začnejo že na začetku julija. "Olimpija ima veliko obvezo, saj predstavlja klub, Ljubljano, Slovenijo. Zelo pomembno je, da bomo pripravljeni in osredotočeni na te kvalifikacije. Želimo priti čim dlje. Da bomo klub, mesto in državo čim bolje predstavljali. Vemo pa, da bo težko, saj je liga prvakov najtežje tekmovanje na svetu. Upamo na nekaj sreče pri žrebu, saj so v teoriji močnejši in šibkejši klubi. Želimo si nasprotnika, s katerim bomo lahko igrali. Mi šele začenjamo priprave, določene ekipe pa imajo za sabo že deset, 12 tekem. To za nas ni dobro, a se nikogar ne bojimo. Ne glede na nasprotnika želimo zmagati prvo uradno tekmo sezone." Že po koncu minule sezone sta prva operativca kluba direktor Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa povedala, da se želijo uvrstiti vsaj v konferenčno ligo.

S športnim direktorjem skupaj izbrala poletne okrepitve

Goran Boromisa Foto: Bor Slana/STA Henriques je v zadnjih krogih že gledal tekme Olimpije. Ob sprejetju službe pa si je za nazaj ogledal vse tekme minule sezone. "Presenetila me je raven talenta. Videl sem, da ima Olimpija veliko mladih talentiranih igralcev. Imamo dva igralca v članski reprezentanci, v prihodnosti jih bo še več, saj jih imamo veliko v mlajših reprezentančnih selekcijah. Kar se tiče talenta, je Olimpija na pravi poti in bo v prihodnje bolje zastopana tudi v članski reprezentanci," je prepričan Portugalec.

Po šampionski sezoni je od pomembnejših igralcev Olimpijo prvi zapustil Đorđe Crnomarković, prav v času predstavitvene novinarske konference trenerja Henriquesa pa so potrdili še odhod Maria Kvesića (v dveh sezonah je zbral 68 nastopov in dal 22 golov) in Anesa Krdžalića. Novinci v Stožicah pa so avstrijski osrednji branilec, 24-letni Ahmet Muhamedbegović, 26-letni vezist iz Izraela Saar Fadida, 22-letni napadalec Raul Alexander Florucz iz Avstrije ter 20-letni krilni napadalec Nemanja Motika, nekdanji član Crvene zvezde in Bayerna iz Münchna. Te štiri igralce sta športni direktor Boromisa in novi trener Henriques izbrala po skupnem dogovoru in glede na potrebe ekipe. "Dialog med nama je zelo dober. Dobro delava. Ko se sezona uradno začne, upamo, da bomo imeli čim boljšo ekipo." Nekaj fantov pa so priključili še iz mladinske ekipe.

Elšnika in Vidovška ne bodo prodali pod ceno, poudarjajo v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar V naslednjih tednih lahko pričakujemo še dve ali tri okrepitve. Odvisno tudi od prodaj igralcev. Kakršnihkoli novih informacij o morebitnih odhodih najboljših posameznikov, ki še imajo veljavno pogodbo, a jih snubijo tuji klubi (kot sta Timi Max Elšnik in Matevž Vidovšek), za zdaj ni. Stališče kluba je jasno: pod ceno jih ne bodo prodali, zanje želijo milijon, dva, tri.