Sprememba v Stožicah: "Ne moremo zadovoljiti njegovih finančnih apetitov"

Slovenski nogometni prvak Olimpija ima tudi uradno novega trenerja. Direktor Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa sta potrdila, da se bo na vroči stolček, na katerem je v nedavno končani sezoni sedel Albert Riera in popeljal zmaje do dvojne krone, prvega junija podal Portugalec Joao Henriques. Podpisal je dveletno pogodbo. ''Z Riero nismo našli skupne besede o filozofiji dela, tudi finančno mu nismo mogli ustreči,'' pojasnjujejo pri Olimpijo. Spregovorili so tako o novem trenerju, igralskem kadru kot tudi bližajočem se prestopnem roku.

Zdaj ni več neznank. Olimpijo, najboljši slovenski klub, ki je v sezoni 2022/23 osvojila dvojno krono, bo v prihodnji sezoni vodil Joao Henriques. Španca Alberta Riero bo tako nasledil 50-letni Portugalec, ki je nazadnje deloval pri Maritimu, pri katerem pa je pogrešal zmage. Na enajstih tekmah je njeno slast okusil le enkrat.

Joao Henriques je v svoji trenerski karieri vodil klube na Portugalskem in na Bližnjem vzhodu. Foto: Guliverimage "Albert Riera od 30. 5. ne bo več trener. Novi trener Joao Henriques bo uradno predstavljen pred začetkom priprav, 11. ali 12. junija," je uradno prihod portugalskega trenerja potrdil športni direktor Goran Boromisa. Na pripravah za prvo ligo in evropske kvalifikacije bodo odigrali pet ali šest prijateljskih tekem, med temi bo drugega julija tekma proti Hajduku v Stožicah. ''Nismo našli skupnega jezika, okrog filozofije kluba. Zadnji resen pogovor smo imeli aprila. Z njim smo imeli daljši sestanek. Videli smo tudi, da ne moremo zadovlijti njegovih finančnih apetitov. In zato smo se obrnili k drugi rešitvi,'' je pojasnil razloge, zakaj španski strateg zapušča Stožice.

Portugalec Henriques je z Olimpijo sklenil dvoletno pogodbo.

"Trener je že 20 let. Šel je čez Sportingovo akademijo, kjer je bil glavni trener. V prvi ligi je vodil manjše klube. Razmišlja o uveljavljanju mladih igralcev. Dokazal je že, da zna vzgojiti 'no name' igralce,'' pričakuje, da bo novi trener nadaljeval poslanstvo Riere, ki je mlajšim igralcem zaupal do te mere, da so pri njem, če je bila temu primerna kakovost, uživali redno minutažo. Henriques se želi boriti za naslove, zato si želi na klop Olimpije. Nekaj dni je v Ljubljani že bil in si ogledal ekipo.

Kar se tiče igralskega kadra, ki ga bo imel novi trener na voljo v sezoni 2023/24, po besedah Barišića še vedno potekajo pogajanja z Mariom Kvesićem. Najboljši strelec zmajev je nedavno v pogovoru za Sportal poudaril, kako bi želel ostati v Ljubljani, da pa je na njegov naslov prispelo kar nekaj ponudb, tudi tista iz vrst Celja.

Novi prvaki Slovenije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Znan je prvi odhod. Šampionsko zasedbo zapušča Đorđe Crnomarković, izkušeni srbski branilec, ki se vrača v domovino. "Mi smo mu dali zelo dobro ponudbo, to je priznal tudi sam, a se želi vrniti v Srbijo, da bo bližje domu. Tudi od tam je dobil dobro ponudbo." Tako bo zadnja vrsta zmajev ostala brez igralca, ki si je s svojimi predstavami priigral uvrstitev v idealno enajsterico tekmovanja. Športni direktor Olimpije ne izključuje možnosti, da bi prišlo do prodaje nekaterih (naj)boljših igralcev, a obenem zagotavlja, da bo ekipa sestavljena do začetka nove sezone 1. SNL. ''Uradno nismo prejeli še nobene ponudbe,'' je postregel s podatkom.

Ko se bo začel poletni prestopni rok, bo verjetno drugače, nenazadnje ima Slovenija v svojih vrstah tudi dva članska slovenska reprezentanta, kapetana Timija Maxa Elšnika in najboljšega vratarja tekmovanja Matevža Vidovška.

"Olimpija bo pripravljena tudi, če koga prodamo. Ne bo se ponavljajo, da ne vemo, kdo pije in kdo plača. Do 20. šestega bomo imeli popolnjeno ekipo,"" zatrjuje Boromisa. Če so imeli v minuli sezoni 20 igralcev in tri vratarje, želijo novo začeti s 23 igralci in tremi vratarji, ker bodo poleti igrali na dveh frontah, po dve tekmi na teden.

"Negativa je povsem nepotrebna"

Zanimanje za Olimpijo je vse večje, novinarska soba je bila skoraj polna. Foto: Vid Ponikvar Direktor kluba Barišić se je v daljšem uvodnem monologu obregnil ob negativne zapise v nekaterih slovenskih medijih, ki so se pojavljali o Olimpiji od takrat, ko je Adam Delius postal novi predsednik, češ da niso na mestu. "Negativa je povsem nepotrebna. Mi smo tukaj leto in pol. Potrebovali smo čas, precej potrpljenja. In zdaj smo prvaki Slovenije, osvojili smo pokal, akademija je za malo zgrešila cilj, druga je. Mislim, da smo pošteno, odgovorno delali. In tako bomo tudi naprej. Delamo samo za uspeh kluba in ne za osebne interese."

Trdi, da so rešili težave, ki so nastale v obdobju predsedovanja Milana Mandarića. "Vse dolgove smo plačali. Bili so veliko večji, kot so nam bili prikazani ob prevzemu. Dejstvo je, da je bil klub pred bankrotom. In dejstvo je, da smo mi prišli kot investitorji iz Nemčije in dvignili klub do dvojne krone. To so dejstva. Naše odločitve so bile v 95 odstotkih pravilne." Podal je število 220.000 evrov dolgov do nekdanjih igralcev, rešili so tudi dolg do nekdanjega trenerja Save Miloševića. "Bili smo tiho in delali. Plačali smo dolgove in registrirali igralce. Plačali smo stare dolgove, dolgove Milana Mandarića." Pravi, da si uprava zato zasluži več spoštovanja.

Barišić: Pred letom dni ste se nam vsi smejali

Igor Barišić je spomnil javnost na to, kakšni so bili odzivi po odhodu Roberta Prosinečkega. Foto: Vid Ponikvar Na višjo so raven so dvignili tudi samo organizacijo kluba, še trdi Barišić. Spomnil je, kako so na uvodni novinarski konferenci zaradi nezadovoljstva s predsednikom kluba navijači skušali spoditi novega trenerja Riero. Da so bili proti menjavi Roberta Prosinečkega tudi nekateri novinarji. "Pred letom dni ste se nam vsi smejali. Mislili ste, kakšne neumnosti govorijo ti Nemci. Spomnite se, kako je bilo, ko je prišel Albert Riera. Ko smo ga najavili, kakšni so bili komentarji novinarjev! Mi smo z Riero osvojili dve lovoriki. Kje pa je zdaj Robert Prosinečki? Kje so zdaj prejšnji športni direktorji? Dejstvo je, da nimajo kluba."