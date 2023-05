Otroški vrtec prigaral Evropo, na zadnji tekmi padla klofuta

Radomlje so še drugič spomladi premagale Domžale, a so te ostale na četrtem mestu in gredo v evropske kvalifikacije. Otroškemu vrtcu je uspelo, je dejal trener Simon Rožman. V sodnikovem dodatku tekme se je zgodil incident med športnim direktorjem Domžal Senijadom Ibričićem in trenerjem Radomelj Oliverjem Bogatinovim. Veselijo se še v Celju, razočarani so v Mariboru, Murski Soboti in Kopru. Zbrali smo nekaj odzivov po zadnjem krogu prve nogometne lige.

Oliver Bogatinov Foto: Nik Moder/Sportida "Velika napetost, lokalni derbi. Na koncu smo oboji zadovoljni," je po zmagi v zadnjem krogu povedal trener Radomelj Oliver Bogatinov, ki so ligo končale na sedmem mestu, potem ko so na zadnjih 11 tekmah sedemkrat zmagale in štirikrat remizirale. Na stadionu ob Kamniški Bistrici je bilo res vroče, še posebej ob koncu tekme, ko je športni direktor Domžal Senijad Ibričić nekaj zabrusil trenerju Radomelj, ta pa mu je primazal rahlo klofuto. Bogatinov je dobil rdeči karton in bil tako v sodnikovem dodatku izključen. Sledilo je še prerivanje med nogometaši, a so se strasti hitro umirile. Tudi Ibričić in Bogatinov sta se po zaključku tekme nato normalno pogovorila.

Bogatinov je za Ekipo dejal, da se je zavestno odzval na Ibričećevo provokacijo: "To, da sem miren, ne pomeni, da lahko po tebi skačejo, te žalijo in te teptajo." Bogatinova namreč poznamo kot zelo mirnega človeka. "Če je to vzgojno za mlade fante, mislim, da ni. Lahko se opravičim, bi pa še enkrat naredil isto, ko bi mi nekdo vse to povedal v obraz." Sprejel bo kazen, če mu jo bo dodelila NZS.

Domžale: Otroški vrtec pripeljali do Evrope

Simon Rožman Foto: Nik Moder/Sportida Domžale, ki so bile večji del sezone na šestem ali petem mestu, so si v zaključku priborile četrto in zadnjo evropsko vozovnico. Na zadnjih desetih tekmah so sicer samo dvakrat zmagale, a vpisale štiri remije. Pomagal jim je tudi padec zdesetkanega Kopra (štirje porazi na zadnjih šestih tekmah). "Otroški vrtec smo z garaškim delom od prvega kroga pripeljali do Evrope. To je fantastičen rezultat," je bil nad končnim četrtim mestom v prvi izjavi za televizijski prenos na Sportklubu zadovoljen trener Domžal Simon Rožman. "Boj vseh ekip do zadnje sekunde. Mislim, da je to zanimivo, mislim, da je to pošteno."

Galerija z zadnje tekme sezone v Domžalah (foto: Nik Moder/Sportida):

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

Razočarani v Murski Soboti in Kopru

Dejan Grabić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Domžale so na koncu osvojile 52 točk, prav toliko peta Mura, ki je v zadnjem krogu premagala Koper z 2:1. "Zmaga z grenkim priokusom, saj smo sezono zaključili z enako točkami kot Domžale, ki gredo v Evropo. Čestitamo jim, ker so si to zaslužili," je po zadnji tekmi sezone povedal Dejan Grabić, ki je prekmurskega prvoligaša prevzel sredi sezone. Koper je s 50 točkami na koncu padel na šesto mesto, čeprav je bil po polovici prvenstva na drugem. "Na koncu si, kjer si zaslužiš. Več kot to si na žalost nismo zaslužili," je bil odkrit trener Kopra Zoran Zeljković.

Celje: Zaslužili smo si

Aljoša Matko je sezono končal s 14 goli. Samo na zadnjih petih tekmah jih je zabil osem! Več sta jih to sezono dala samo Mirlind Daku (19) in Žan Vipotnik (20). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tesen je bil tudi razplet v boju za drugo mesto, Celjani so z boljšim zaključkom prvenstva s petimi zaporednimi zmagami prehiteli Maribor, ki je na zadnjih šestih tekmah po dvakrat remiziral, zmagal in izgubil. Na koncu je štajerska kluba ločilo pet točk. "Poveselili se bomo osvojenega drugega mesta. Mislim, da smo si vsi skupaj to zaslužili," je po zmagi v zadnjem krogu nad Olimpijo dejal trener Celja Roman Pilipčuk. Kapetan Denis Popović pa napoveduje, da bodo naslednjo sezono samo še boljši: "Zbrali smo se šele letos in potrebovali smo nekaj časa, da se uigramo in navadimo eden na drugega. Mislim, da imamo vrhunsko ekipo. Če ji dodamo kakšnega zanimivega igralca, verjamem, da naslednjo sezono lahko napademo prvo mesto."

Celjani so premagali državne prvake (foto: Matic Klanšek/Sportida):

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

Maribor: Prikazano ne ustreza našim merilom

Damir Krznar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Ljudskem vrtu je medtem trener Damir Krznar govoril o sezoni vzponov in padcev. "Odkrito smo se pogovorili in rekli, da prikazano ne ustreza merilom Maribora. Igralci bodo morali vložiti in prikazati več. Situacija je takšna, da z nekaterimi smo, z nekaterimi nismo zadovoljni. Treba se bo zelo potruditi, da občutno spremenimo DNK ekipe. Seveda pa ne moreš v enem prestopnem roku zamenjati 15, 20 igralcev. Moramo se obnašati racionalno in upoštevati tudi finančno vzdržnost kluba pri iskanju novih rešitev," je analiziral trener tretjeuvrščene ekipe. "Seveda pa s tem ne iščemo izgovora. Ko barka ne pluje v želeni smeri, stopim v ospredje. Nisem izključni, sem pa nedvomno prvi krivec jaz, ko imaš igralca, ki ne zmore maksimuma."

Maribor se je od navijačev poslovil z remijem( foto: Vid Ponikar/Sportida):