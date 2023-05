Po slavju na stadionu Stožice, kjer so prejeli pokal za prvaka Slovenije, se je zabava nogometašev NK Olimpija in njenih navijačev preselila na ljubljanski Kongresni trg, kjer je mestna občina pripravila sprejem, na katerem so nastopili Big Foot Mama. Kapetan Timi Max Elšnik in trener Albert Riera sta prejela najglasnejše vzklike. Skupaj so peli navijaške pesmi in z eno od njih dregnili tudi v NK Maribor.

Olimpija je v zadnjem krogu prve slovenske nogometne lige sicer izgubila proti Celju (0:2), a je imela že pred tem neulovljivo prednost. Novi prvak Slovenje je postala s šestimi točkami pred Celjem in devetimi pred lanskim prvakom Mariborom. Pokal je njen prvič po petih letih. Veliko slavje se je začelo na stadionu in nadaljevalo v središču Ljubljane.

Iz Stožic so na Kongresni trg prišli tudi nogometaši Olimpije in njihov trener Albert Riera ter ponosno dvigali pokal za prvaka Slovenije. "Najlepša hvala vsem, da ste se zbrali v centru mesta v takšnem številu," se je navijačem zahvalil kapetan Timi Max Elšnik, ki pa so mu ves čas skandirali, da je težko prišel do besede. Tako je raje z njimi prepeval navijaške pesmi Green Dragonsov: "Dajmo, vsi. Dvignimo roke gore ..." In množica mu je sledila: "Umrl je Maribor, nikoli ne bo šampion."

"Prvaka imamo, pokalne prvake imamo, Ljubljana se veseli. Živela, Olimpija, srečno," je na velikem slavju dejal ljubljanski župan Zoran Janković in segel v roke trenerju Rieri, ki ga je po koncu uradnega dela prijateljsko objel. Prav Elšniku in Rieri je bilo namenjeno najglasnejše skandiranje večtisočglave množice v središču Ljubljane.

Vidno ganjeni Riera se je ljubljanskemu županu zahvalil za podporo, a kot vedno poudaril, da so najzaslužnejši za obe lovoriki nogometaši. "Hvala, Zoran, ampak niste najbolj pomembni! Šele drugi ste. Ta skupina, ti fantje so naše noge, naše roke. Ti dve lovoriki pripadata njim. Hvala, fantje!" Nato pa se je obrnil še k navijačem. "To je tudi za vas. Nogomet je šov, spektakel. Brez vas to ne bi bilo mogoče. Hvala, navijači, to je tudi za vas."

Pred nogometaši Olimpije so kratke počitnice, nato se začnejo priprave na evropske kvalifikacije. Očitno z novim trenerjem, saj naj bi se Riera poslovil. Več bo jasnega na ponedeljkovi novinarski konferenci vodstva kluba.