Negotova usoda zvezdnika Olimpije, ki bo vedno hvaležen Rieri

V taboru Olimpije se po koncu sezone obetajo spremembe. Albert Riera bo zapustil položaj trenerja. Mario Kvesić, eden najboljših nogometašev 1. SNL, ga bo zelo pogrešal. Zahvaljuje se mu za vse, kar je storil, v pogovoru za Sportal pa je razkril vrline Španca, s katerimi je igralce preporodil do te mere, da so osvojili dvojno krono. Ostaja pa vprašanje, ali bo pri zmajih ostal bosanski Hrvat. Olimpijo obožuje, v Ljubljano se je zaljubila njegova družina, a z vodstvom še ni dosegel dogovora. Ker mu pogodba poteče konec junija, je 31-letni zvezni igralec iz BiH upravičeno zaskrbljen.

Zmaji so v tej sezoni osvojili obe lovoriki, na poti do njiju pa jim je še kako pomagal Mario Kvesić. Predstavljal je eno osrednjih moči v zvezni vrsti in, tako se je izrazil sam, ko smo se z njim v ponedeljek pogovarjali po podelitvi priznanj SPINS XI, odigral najboljšo sezono v karieri. Kaj pa je razlog, da mu je to uspelo pri 31 letih?

Kar zadeva to, po mnenju izkušenega nogometaša iz Hercegovine, ki se lahko pohvali tako z državljanstvom BiH kot tudi Hrvaške, ni pretiranega dvoma. Za njegov preporod je najbolj zaslužen Albert Riera. Španski strateg ga bo v soboto vodil še zadnjič, Olimpija bo šampionsko sezono sklenila proti Celju, v Stožicah prejela "kanto", nato pa bo Riera zapustil zmajevo gnezdo.

Albert Riera, ki bo po koncu sezone zapustil Olimpijo, je bil izbran za najboljšega trenerja 1. SNL. V idealno enajsterico se je uvrstilo kar šest njegovih varovancev (na fotografiji manjka Đorđe Crnomarković), med njimi je tudi Mario Kvesić. Foto: Vid Ponikvar

"To, da odhaja Riera, me ne navdaja s srečo. Zelo sem mu hvaležen, saj mi je izkazal toliko zaupanja. Pod njegovim vodstvom sem odigral najboljšo sezono v karieri. Tudi kar zadeva statistiko, pa vsi vemo, koliko je danes pomembna v nogometu," je ponosen, da je Olimpiji pomagal do dvojne krone, pri tem pa pustil neizbrisen pečat. Samo v prvi ligi je prispeval 12 zadetkov in osem asistenc. Tako je najboljši strelec najboljšega slovenskega kluba, pri katerem uživa veliko zaupanje in podporo trenerja. Tako je bilo tudi v obdobju, ko mu ni šlo vse po načrtih. Na primer takrat, ko je zapravljal najstrožje kazni kot po tekočem traku. A Riera mu je zvesto stal ob strani, ga podprl v najtežjih trenutkih, v nadaljevanju sezone pa se je v 31-letnega zveznega igralca znova naselila mirnost.

Pod vodstvom Riere napredoval kot še nikoli

Mario Kvesić je prispeval pomemben delež k obema lovorikama Olimpije. Foto: Vid Ponikvar "Riera je oseba, ki mi je dala privilegij, da vsak dan odidem srečen na trening in se z njega vrnem nasmejan. Da uživam v nogometu in pri tem napredujem. V tej sezoni sem napredoval kot še nikoli. Naučil sem se veliko novih stvari, ne le o nogometu, ampak tudi življenju. Hvala trenerju," se je zahvalil Špancu, ki je igralce o tem, da zapušča Olimpijo, obvestil nekaj dni pred tem, ko je o tem javno spregovoril na podelitvi SPINS XI. Na njej je bil okronan s priznanjem za najboljšega trenerja.

"Za vse, ki spremljajo nogomet in Olimpijo, je odločitev, da se po tako uspešni sezoni sploh razmišlja o prihodu novega trenerja, malce čudna in nelogična. A nisem del vodstva kluba. Sem le igralec, tako da spoštujem vsako odločitev vodstva. Moje delo je na zelenici, v odločitve kluba pa se nočem spuščati. Lahko le zagotovim, da bom dal vse od sebe tudi pod vodstvom naslednjega trenerja. Če bom seveda ostal pri Olimpiji. Moj cilj je vedno, da bi spadal med najboljše," želi biti tako uspešen, kot je v tej sezoni, tudi v prihodnje.

Mario Kvesić ne skriva želje, da bi nadaljeval kariero pri Olimpiji, ki jo bodo že čez dva meseca čakale preizkušnje v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Rieri želi, da bi vodil največje evropske klube Alberta Riero v prihodnosti vidi kot trenerja v vrhu evropskega nogometa. Foto: Vid Ponikvar Kaj pa je skrivnost uspeha Alberta Riere, ki je prišel k ljubljanskemu klubu v kaotičnih razmerah, nato pa poskrbel, da je bila Olimpija razred zase v Sloveniji? "Na ekipo je ogromno vplival zlasti s psihološkega vidika. Do vseh je odprt in iskren, vse igralce tretira enako. Ekipa je to prepoznala, držali in spoštovali smo pravila, ki so veljala za vse. Medsebojno se spoštujemo. Na tem področju je, če to primerjam s prejšnjimi trenerji pri Olimpiji, naredil največji korak naprej. Združil je slačilnico. Tu pa seveda ne smem pozabiti njegovih trenerskih kakovosti. Zaradi njih ga nekega dne vidim v vrhu evropskega nogometa, kjer bi lahko treniral najboljše klube. Od srca mu želim, tako v osebnem življenju kot tudi poslovno, da mu to uspe. Veliko mi je pomagal, tako da mu bom večno hvaležen," trenerju, ki je zmaje popeljal do obeh slovenskih lovorik, želi veliko sreče v nadaljevanju kariere. Sportal Novi trener Olimpije potrdil, da bo nasledil Riero. V Sloveniji se mu bodo uresničile sanje.

Rad bi ostal v Sloveniji, pogovarja se tudi z drugimi klubi

Zahvaljuje se Sloveniji, da mu je dala priložnost za dokazovanje v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida Izkušeni zvezni igralec, ki prihaja iz Hercegovine, je v tej sezoni izstopal s svojimi predstavami. Pri Olimpiji je bil igralec z dodano vrednostjo, s potezo več, česar ni prepoznal le njegov trener, ampak tudi tekmeci. V glasovanju za najboljšega igralca sezone se je namreč uvrstil med najboljše tri v 1. SNL.

"To je veliko priznanje in čast. Ponovil bi besede svojega trenerja in se zahvalil Sloveniji, prelepi državi, da mi je omogočila priložnost za takšen uspeh. Hvala soigralcem in tekmecem, da so mi dali toliko glasov, da sem prišel v ožji izbor za najboljšega. To je velika motivacija za naprej, da bom v prihodnji sezoni, če bom ostal v Sloveniji, znova med najboljšimi," nam je povedal legionar, rojen v Širokem Brijegu, eden izmed šestih nogometašev Olimpije, ki se je uvrstil v idealno enajsterico sezone.

Pri Olimpiji je bil že v sezoni 2020/21, a se nato odločil za ponudbo iz Južne Koreje. "To je bil zelo zahteven trenutek za družino, saj je bila prisotna pandemija covid-19, zato sem se želel vrniti bližje domu. Ko se je s svojo ponudbo znova oglasila Olimpija, sem jo sprejel brez večjega razmišljanja. Zadal sem si za cilj, da bom med najboljšimi v tej ligi." In očitno mu je uspelo. Foto: Vid Ponikvar

Pa bo Kvesić resnično ostal v Sloveniji? Pogodba z Olimpijo mu poteče konec junija, po koncu sezone 2022/23, v kateri je osvojil dvojno krono in bil najboljši strelec zmajev. "V Sloveniji sem srečen. Rad bi ostal tu. Z vodstvom kluba se še dogovarjamo, a je v našem poslu težko presoditi, kako blizu dogovora smo. Moram pa biti iskren in priznati, da se pogovarjam tudi z drugimi klubi. Najbolj si želim, da bi se vse skupaj rešilo čim prej. Da bi lahko odšel na počitnice s čisto glavo in jasno sliko, kje bom nadaljeval kariero in kdaj se bodo začele priprave. Žal ni tako, bom pa poskušal sprejeti najboljšo odločitev zase in za družino," ga čakajo še naporni dnevi v bližji prihodnosti.

Ljubljana mu je tako prirasla k srcu, da razmišlja celo o tem, da bi v njej živel po koncu kariere. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sam bi najraje ostal v Ljubljani, kjer se njegova družina počuti odlično. Življenje v glavnem mestu Slovenije mu je tako všeč, da razmišlja celo o tem, da bi se po koncu kariere preselil sem. A do takrat je še daleč, na nogometnih igriščih želi preživeti še veliko let. Morda mu to uspe prav v Stožicah.

Če ne bo nemoralne ponudbe, bo dal vedno prednost Olimpiji

Ni skrivnost, da se za 31-letnega Hercegovca zanima NK Celje, zadnji tekmec Olimpije v tej sezoni, ki ga podobno kot zmaje čakajo poleti nastopi v Evropi. Foto: Vid Ponikvar V zadnjem obdobju se je v njegovi zgodbi omenjalo tudi zanimanje Celja, ravno kluba, proti kateremu bo Olimpija v soboto v Stožicah sklenila nepozabno sezono, ki se bo v zgodovino kluba zapisala z zlatimi črkami. "Stik s Celjem obstaja. Lagal bi, če bi rekel, da ne. Vodstvo Celja je korektno in odprto do mene. Zame so pokazali veliko zanimanje, to pa je nekaj, kar prija vsakemu igralcu. To, da se počutiš zaželenega," ne skriva, da ga vabijo v knežje mesto, a bi sam, če bi imel to možnost, najraje ostal pri Olimpiji.

"Če ne bi dobil nemoralne ponudbe, ki je ne bi mogel zavrniti, bi dal vedno prednost Olimpiji. Dala mi je ogromno, zato se ji zahvaljujem in se ji čutim dolžnega. Vem, kako je biti tujec v nogometnem klubu. Čutiš določen pritisk, ker moraš ustvarjati razliko. A s to sezono sem lahko zelo zadovoljen," je ponovil, da ima opravka z najboljšo sezono v karieri.

Pred leti je v dresu kluba Erzgebirge Aue okušal moč nemške druge lige. Foto: Guliverimage

Čeprav je nogomet igral v številnih državah, v Južni Koreji (2021) je s Pohang Steelers zaigral celo v finalu azijske lige prvakov, dejaven pa je bil tudi v Nemčiji (Erzgebirge Aue in Magdeburg) ter na Hrvaškem (Split), je mnenja, da tako dobro, kot je zaigral pod vodstvom Riere, še ni igral. Zato bi rad nadaljeval na podobni ravni, a še ne ve, v katerem dresu. Obstaja tudi možnost, da bo v soboto odigral zadnjo tekmo v dresu Olimpije.