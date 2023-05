Olimpija v rdečih številkah, tudi Celjani v minusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslovni izidi slovenskih nogometnih klubov v prvi slovenski ligi, ki so jih pripravili zaradi pravilnika o licenciranju nogometnih klubov, kažejo, da so leta 2022 najbolje poslovali pri Mariboru. Tako pri državnih prvakih Olimpiji kot Celju pa so se znašli v rdečih številkah, poroča portal Planet nogomet.

Mariborčani, trenutno tretjeuvrščena ekipa slovenskega prvenstva, so leto 2022 sklenili z dobičkom pri poslovanju. Ekipa je namreč vpisala prihodke v višini 9,4 milijonov evrov, kar je najvišja številka v slovenskem prvenstvu, odhodki pa so znašali malce več kot 8,9 milijonov evrov. Skupaj razlika med prihodki in odhodki tako znaša nekaj več kot 490.000 evrov.

Po poročanju portala Planet nogomet je prvouvrščena Olimpija, ki je osvojila tako naslov državnih kot pokalnih prvakov, zabeležila poslovno izgubo v višini 4,5 milijona evrov.

Drugouvrščena zasedba na prvenstveni lestvici Celje pa v višini 3,63 milijona evrov. Tudi Koper, peti na lestvici, je pridelal izgubo, ki znaša nekaj manj kot 520.000 evrov.

Šestouvrščena Mura je na svoji spletni strani objavila revidiran izkaz poslovnega izida za obdobje med 1. januarjem in 31. decembrom 2022.

Klub iz Murske Sobote je ob 4.610.721,57 evrov prihodkov in 4.322.599,71 evrov odhodkov izkazal pozitiven poslovni izid v višini 288.121,86 evrov. Prekmurci tako nadaljujejo z dobrimi poslovnimi izidi, leto poprej je čisti dobiček kluba znašal 141.477,00 evrov. Končno stanje denarnih sredstev je bilo 1.026.409,30 evra.

Olimpija je že leta 2021 zabeležila izgubo v višini 3,7 milijona evrov, še navaja portal planetnogomet.si.

Maribor je razkril tudi, da je za provizije agentom odštel 379.392 evrov. Celjani so za provizije agentom ob prestopih plačali 236.174 evrov. Pri Olimpiji so agentom plačali 56.600 evrov, za provizije pri prestopih igralcev so Muraši lani plačali 70.360 evrov.

Domžalčani so v skladu s podatki, objavljenimi na klubski spletni strani, za provizije agentom in drugim osebam, udeleženim pri prestopih, plačali kar 303.054 evrov.

Četrtouvrščeni Domžalčani so sicer imeli lani za 4,47 milijona evrov prihodkov ter za 4,46 milijona evrov odhodkov, kar jim je prineslo pozitiven poslovni izid.