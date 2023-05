Vijoličasti fenomen slovenskega nogometa, ki noče živeti od spominov

Kmalu se bo končala sezona, v kateri je Žan Vipotnik, za prijatelje in soigralce Vipi, storil odločilen korak in nakazal, da je slovenska liga zanj postala premajhen izziv. Več kot očitno je nastopil trenutek za nov izziv, zato bo v prihodnjih dneh in tednih, kar zadeva njegov napovedani prestop v tujino, še kako pestro.

Kmalu se bo končala sezona, v kateri je Žan Vipotnik, za prijatelje in soigralce Vipi, storil odločilen korak in nakazal, da je slovenska liga zanj postala premajhen izziv. Več kot očitno je nastopil trenutek za nov izziv, zato bo v prihodnjih dneh in tednih, kar zadeva njegov napovedani prestop v tujino, še kako pestro. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Žan Vipotnik pri 21 letih predstavlja svetlo prihodnost slovenskega nogometa. V 1. SNL že dolgo ni bilo slovenskega napadalca, ki bi mreže tresel tako pogosto in suvereno, pri tem pa vseskozi v javnih nastopih ohranjal tolikšno skromnost. Prvi cilj v karieri je že uresničil. Nastopa za NK Maribor, zanj največji klub v Sloveniji. Navijači so lahko nanj upravičeno ponosni. Zdaj želi uresničiti še drugega. Če mu bo uspelo, bo blagajna vijolic bogatejša za kar nekaj milijonov evrov!

Prihaja iz Slovenskih Konjic. Ko je bil otrok, je proti Mariboru, ki je oddaljen okrog 30 kilometrov, vselej pogledoval s posebnim spoštovanjem. Rodil se je leta 2002, le nekaj let po prvem senzacionalnem preboju vijolic v ligo prvakov, ko je Maribor že kraljeval v 1. SNL.

"Maribor je največji klub v Sloveniji"

V tej sezoni je dosegel okroglih 20 zadetkov. Statistiko lahko še izboljša v soboto, ko se bo v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu pomeril z Bravom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ko je začel trenirati nogomet, si je Maribor po zaslugi Zlatka Zahovića in sodelavcev povrnil status najboljšega kluba v Sloveniji. V očeh Žana Vipotnika je NK Maribor ostal prvi cilj, goreča želja, da bi nekoč tudi sam zabijal v Ljudskem vrtu in odločal velike tekme.

"Kot otrok sem obiskoval Ljudski vrt in spremljal Maribor, večinoma pa gledal domače tekme Dravinje, ki je takrat nastopala v drugi ligi. Rad spremljam šport, v Sloveniji pa sem si že od nekdaj želel nastopati za Maribor. Je največji klub v Sloveniji. En cilj sem tako že izpolnil, a jih je pred menoj še veliko," nam je pojasnjeval po ponedeljkovi slovesni prireditvi, na kateri je prejel največje priznanje v slovenskem prvoligaškem nogometu, nagrado SPINS XI za igralca leta.

O tem, da pri vijolicah predstavlja nekaj več, je dokazovala že njegova fantastična statistika v mlajših kategorijah. Z njim se je lahko na sončni strani Alp kosal le še Benjamin Šeško. Slovenska javnost je tako z zanimanjem čakala, kdaj bi lahko podobna eksplozija zadetkov sledila še v članski konkurenci. In res. V sezoni 2022/23, ki se je za Maribor začela vse prej kot prijetno, saj so odmevali neuspehi tako doma kot v Evropi, se mu je posrečilo. Padel je v neverjeten ritem doseganja zadetkov in ga prenesel tudi v reprezentanco.

Zahvala Žana Vipotnika po tem, ko je prejel priznanje za najboljšega igralca 1. SNL:

Ne le da se mu nasmiha naslov najboljšega strelca 1. SNL, s svojo kakovostjo je prepričal tudi druge. Stanovske kolege, nogometaše, pa trenerje, novinarje in nenazadnje navijače. V glasovanju za najboljšega igralca sezone 2022/23 v Prvi ligi Telemach je prehitel vse tekmece in prestižno priznanje se je znašlo v njegovih rokah.

Po tekmi v Novi Gorici je bilo vse drugače

Na zadnjih 18 tekmah v prvi ligi je dosegel kar 19 zadetkov. Foto: SPINS Nikoli ne bo pozabil usodnega preklopa v karieri, ko se je njegovo življenje zasukalo v lepše smernice. Zgodilo se je drugega oktobra 2022. To je datum, ki si ga bo Vipotnik zapomnil do konca življenja. "Takrat sem na tekmi v Novi Gorici dosegel prvi zadetek v prvi ligi za Maribor. Prejel sem dokaz, da lahko zabijam gole tudi v prvi ligi. Nato so sledile tri tekme, ki niso bile najboljše, naprej pa je šlo sanjsko. Vsaj zame," je padel v ritem doseganja zadetkov, kakršnemu Slovenija ni bila priča že nekaj časa. Na naslednjih 18 prvoligaških tekmah je namreč dosegel kar 19 golov, obenem pa polnil mreže tudi v pokalu in celo državnem dresu.

Se čuti pripravljenega za naslednje poglavje v karieri, vse bolj opevan prestop v tujino, ki se napoveduje že dalj časa, tako da skoraj ni dneva, ko o njem ne bi poročali tako slovenski kot tuji mediji? "Mislim, da sem pripravljen. Trdo sem delal. Vem, da mi ne bo lahko, če bom šel v tujino. To mi je jasno. V Sloveniji si le doma, imaš poleg sebe prijatelje in družino, ki ti lahko pomagajo, v tujini pa bi bil sam in bi name gledali drugače kot v Sloveniji," se zaveda, kakšne pasti in težavnosti prinaša odhod v tujino. Ne glede na vse je prepričan, da bi jim bil vseeno kos. Čuti se pripravljenega za novo poglavje v karieri. "Bomo videli, kaj bo prineslo poletje," tudi njega zanima, kaj se bo izcimilo iz vsega.

Priznanje SPINS XI mu je v ponedeljek podelil predsednik sindikata SPINS Dejan Stefanović. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ne vem, kje je takrat škripalo"

Lani je prvič nastopal v Evropi, a z Mariborom pogrešal zadetke in zapravil kar tri zaključne žoge za nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida Žal mu je, da v prvi resnejši sezoni, odkar v članski karieri brani barve Maribora, ni osvojil nobene lovorike. V prvenstvu je krepko zaostal za Olimpijo, zmaji so bili zanj usodni tudi v finalu pokala. Tako priznanje SPINS XI, ki ga je prejel pred največjima tekmecema, nogometašema Olimpije Timijem Maxom Elšnikom in Mariom Kvesićem, predstavlja svojevrstno tolažilno nagrado za NK Maribor, saj lahko izbor, ki je s prvim mestom nagradil nogometaša Maribora, vsaj malce zaboli Olimpijo.

"To je res, a ne smemo pozabiti, da je nogomet vendarle ekipni šport. Štejejo ekipne lovorike. Po drugi strani pa je lepo dobiti tako nagrado. Čutim ponos. Je pa dosti grenkega priokusa, zlasti zato, ker smo v finalu pokala izgubili v zadnjih minutah, prvenstvo pa začeli tako slabo, da se nam potem ni več uspelo priključiti boju za naslov," nam je v Ljubljani potožil Vipotnik, ki se lahko podobno kot privrženci Maribora sprašuje, kaj bi bilo v tej sezoni, če bi vijolice že od začetka vodil Damir Krznar.

Nogometaši, trenerji, novinarji in navijači so mu namenili največ glasov. Na seznamu najboljših igralcev 1. SNL je nasledil nekdanjega napadalca Maribora Ognjena Mudrinskega. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vijolice so v sezono vstopile kot branilci naslova, vodil jih je Radovan Karanović, a so nizali neuspehe. Zmag ni bilo ne v domačih tekmovanjih ne Evropi, neprepričljive predstave je v napadu nizal tudi Vipotnik. Zakaj? "Iskreno povedano, ne vem, kje je takrat škripalo. Za to so odgovorni drugi. Meni je po tisti tekmi z Gorico končno steklo. Dobili smo idejo v igri, se veliko odkrivali, šprintali, delali eden za drugega. Ko delaš eden za drugega, delaš za ekipo. Tako je tudi treba. Potem se ti vse povrne," je vesel za 20 doseženih zadetkov, pri katerih sta mu kot asistenta največkrat pomagala hrvaška soigralca Marko Tolić in Ivan Brnić.

Napadalcem je lažje kot branilcem

Benjamin Šeško je podobno kot Žan Vipotnik dosegal neverjetne številke v mlajših konkurencah v Sloveniji, zdaj pa mlada napadalca sodelujeta v članski izbrani vrsti. Foto: Guliverimage V zadnjih mesecih Vipotnik igra kot v transu. Po skoraj vsakem njegovem dotiku žoge v kazenskem prostoru zadiši po zadetku. Mreže se tresejo z izjemno učinkovitostjo in lahkoto, čeprav so to vse prej kot enostavni streli. "Zakaj mi to uspeva? Zaradi dela, pa tudi instinkta. Zagotovo. Napadalec živi od instinkta. Moraš vedeti, kam bo padla žoga, kje jo lahko pričakaš, da boš v najboljšem položaju za zadetek. Napadalec potrebuje nezbranost obrambnega igralca. Branilec mora biti stoodstotno zbran vso tekmo in si ne sme privoščiti napake. Zato je nam napadalcem na tekmah nekoliko lažje. Moramo le iskati tisti odstotek nezbranosti branilca, najti svojo priložnost. Pozna se tudi trdo delo na treningih, tako v mladinskem kot tudi članskem pogonu. Trenerji so dobro delali z nami, zato se jim iskreno zahvaljujem," se je zahvalil vsem strategom, od katerih je nabiral znanje v karieri.

Ko je bil star 15 let in ga je pri Mariboru vodil Danijel Širec, je v sezoni 2016/17 v vzhodni skupini državnega prvenstva do 15 let na 26 tekmah dosegel rekordnih 58 zadetkov. V prihodnji sezoni 2017/18 je Benjamin Šeško, ki je od Vipotnika mlajši za dobro leto dni, v dresu Krškega v istem tekmovanju na 23 tekmah dal 59 zadetkov. Tako sta Vipotnik in Šeško pisala zgodovino ter bila ne le za razred, ampak kar dva boljša od preostalih. "Lahko bi tako rekli. Zelo sva izstopala. Lepo je bilo tekmovati z njim, zdaj pa sva soigralca v reprezentanci. Zdaj moramo združiti moči in Slovenijo popeljati na Euro," pogleduje tudi na prihodnji mesec, ko Kekovo četo v kvalifikacijah za Euro 2024 čakata dve zelo zahtevni tekmi. Najprej gostovanje na Finskem, nato pa še domača tekma na najverjetneje razprodanih Stožicah proti prvemu favoritu skupine Danski.

Na krstnem nastopu v dresu članske reprezentance je dosegel zadetek za zmago z 2:1 na gostovanju v Kazahstanu. Foto: Reuters

"Navijači si ponavadi zapomnijo zadnje tekme"

Šeško je že kar nekaj časa legionar, v tej sezoni mu gre vedno bolje pri Salzburgu, s katerim je vse bližje naslovu prvaka. Kdaj pa se bo v tujino odpravil Vipotnik? Koliko se sploh obremenjuje s tem vprašanjem, tako on kot tudi njegova družina, saj je star komaj 21 let? "Ne veliko. Odprt sem za vse. Nisem specifično naravnan na eno ligo, kar mi bo pomagalo pri izbiri za naprej, niti ne bom potem razočaran, če bi si nekaj želel, pa ne bi prišel tja. Je pa o tem še prehitro govoriti, saj nas čaka še ena tekma z Mariborom. Navijačem se želimo v soboto proti Bravu zahvaliti za podporo. Da nam tako zvesto stojijo ob strani. Moramo se pokazati v najboljši luči. To bo zadnja tekma, navijači pa si ponavadi zapomnijo zadnje tekme. Ne moreš živeti od spominov, ampak štejejo zadnje tekme," bo v sobotni dvoboj vstopil z ogromno motivacije. Nenazadnje bi se lahko tudi izkazalo, da bo to njegova zadnja tekma v vijoličastem dresu v Ljudskem vrtu, saj bi ga lahko pot ponesla v tujino.

"V Slovenskih Konjicah je veliko pristašev NK Maribor, zdaj pa se je njihovo število še povečalo. Imamo krasne navijače. So naš 12. igralec, daleč najboljši v Sloveniji, to se vidi tudi po tem, koliko jih prihaja na tekme. Podpirajo nas na vsaki tekmi. Vedno so z nami, takrat, ko nam gre, a tudi takrat, ko nam ne gre. Lahko rečem, da so popolni," pravi Žan Vipotnik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Glede tega bo pri izboru zelo previden, pretehtal bo marsikateri podatek. "Kaj bo ključno? Nedvomno to, da si me ekipa želi. Tako trener kot direktor. Če bom videl, da ponujajo priložnost mladim, mi bo lažje. Težko je igrati v tujini, če nimaš njihovega zaupanja. Gledal bom tudi na to, kakšno je mesto, kjer bi igral. Ali je urejeno za življenje. Vse je pomembno, zbrati je treba pozitivne in negativne lastnosti, jih preleteti in se odločiti. Ne moreš pa vedeti, kako bo tam. Lahko le predvidevaš," verjame, da se bo odločil najbolje.

Kronavetru hvaležen za marsikaj, o Bišćanu ga še ni spraševal

Rok Kronaveter je Žanu Vipotniku pomagal s številnimi nasveti. Po njegovi asistenci je Konjičan tudi dosegel prvi zadetek v 1. SNL za vijolice. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Mariboru goji veliko prijateljstvo z Rokom Kronavetrom, enim najbolj izkušenih igralcev 1. SNL, ki je v karieri preživel že marsikaj. "Hvaležen sem mu za vse. Ko sem prišel k članom, je sedel poleg mene in mi dal veliko pametnih in uporabnih nasvetov. Lahko se pohvali z lepo kariero. Ni mu bilo lahko, a mu je uspelo. Zahvaljujem se mu za pomoč in vsakodnevne nasvete, dal mi je tudi prvo asistenco za prvi gol za Maribor," se zahvaljuje Kronavetru, ki je v Sloveniji osvajal naslove tako v dresu Olimpije kot tudi Maribora. Pri zmajih ga je vodil tudi Igor Bišćan, ki je pred kratkim prevzel zagrebški Dinamo in ga popeljal do naslova hrvaškega prvaka.

Je Vipotnik Kronavetra že kaj spraševal o Bišćanu, saj se Zagrebčani resno zanimajo za prihod najboljšega igralca 1. SNL? "Ne, o tem se nisva pogovarjala. Bomo videli, kaj bo. Pustimo se presenetiti," ni želel veliko govoriti o Dinamu, je pa dal vedeti, da ga zanimajo tudi ponudbe iz tega dela Evrope. "Odprt sem za vse predloge. Ko bomo dali na list pozitivne in negativne lastnosti klubov in mest, se bomo odločili."

Maribor je po prihodu Damirja Krznarja dosegal boljše rezultate in se v prvenstvu vključil v boj za drugo mesto. Naslov prvaka je osvojila Olimpija, to ji je po zmagi nad vijolicami v Stožicah uspelo že pet krogov pred koncem. Foto: Sportida

O Dinamu bi mu lahko marsikaj povedal tudi trener Damir Krznar, ki je podaljšal sodelovanje z Mariborom do leta 2026, s čimer je navdušil tudi Alberta Riero. "Krznar je zelo dober trener. O njem lahko povem le dobre stvari. Zna motivirati ekipo, ves čas deli nasvete, pomaga. Na vsakem treningu ti pove, kaj bi lahko delal bolje. Hvaležni smo, da ga imamo v Mariboru. Takoj, ko je prišel, se je opazila sprememba. Uvedel je red, lepo je delati z njim," obožuje delo s hrvaškim strategom, ki mu pomaga Mihael Mikić, svojčas napadalec. "Mikić je drugačna različica Krznarja. Je bolj dinamičen, medtem ko je Krznar bolj miren," uživa tudi v družbi gostobesednega Mikića, ki ga polni s takšnimi in drugačnimi nasveti.

Pri Olimpiji ga je najbolj navdušil Kvesić

Žan Vipotnik v vrstah Olimpije najbolj ceni Maria Kvesića. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kot nogometaš Maribora je sodeloval v izboru najboljšega igralca 1. SNL. Za koga je glasoval? ''Glede na to, da nisem mogel glasovati za soigralce, sem izbral Maria Kvesića. V prvi ligi je kar nekaj fantov z zelo dobro statistiko, pa tudi z dobrimi igrami. Ne gleda se samo statistika," je Vipotnik potrdil, da v vrstah Olimpije zelo ceni Maria Kvesića. V sezoni je imel veliko opravka tudi z njegovim soigralcem med vratnicama, Matevžem Vidovškom.

"Za njim je resnično dobra sezona, neverjetno je branil zlasti v prvi polovici sezone. Ne vem, koliko zadetkov je sploh prejel? Dva, tri? Če sem rekel preveč, se opravičujem," se je zasmejal Konjičan. Prvi vratar Olimpije, ki je bil na prireditvi SPINS XI izbran tudi za najboljšega vratarja lige, je v jesenskem delu dejansko prejel le en zadetek. "Imel je res super sezono. Tudi v prihodnje mu želim, da tako nadaljuje. Ne le proti Mariboru. Proti drugim pa lahko," je reprezentančnemu soigralcu zaželel dobre predstave v prihodnji sezoni.

V reprezentanci so vsi za enega

Naslednja reprezentančna tekma ga čaka 16. junija na Finskem, tri dni pozneje sledi poslastica v Ljubljani. V Stožice prihaja Danska, polfinalist zadnjega evropskega prvenstva. Foto: Grega Valančič/Sportida Z njim se veliko druži na reprezentančnih akcijah. Podobno velja tudi za Timija Maxa Elšnika. Nogometaši iz 1. SNL držijo skupaj. "Veliko se družimo, ko smo v reprezentanci. Tam ne igra vloge, za kateri klub igraš. Tam smo vsi za enega. Imamo enak cilj. To je Euro. Slovenija že dolgo ni bila na kakem velikem tekmovanju. Začeli smo zelo dobro, naslednje tekme pa bodo zelo pomembne. Motivacija bo popolna. Moramo biti zbrani in izkoristiti vse priložnosti," že nestrpno čaka nadaljevanje sezone, ko se bo po koncu 1. SNL osredotočil na reprezentančno nadaljevanje.

Če ga bo Matjaž Kek vpoklical v reprezentanco, o čemer pa glede na formo in spoznanje, da v tej sezoni v domačem prvenstvu od njega ni boljšega nogometaša, ne gre dvomiti, ga čaka še naporen junijski spored. Do takrat pa bi lahko postalo že marsikaj bolj znanega glede nadaljevanja klubske kariere. Bo resnično pristal v Zagrebu ali se odpravil kam drugam? Prihodnji dnevi in tedni bodo še kako razburljivi.