Kdo ima najboljšega? Olimpija ali Maribor? To bo znano kaj kmalu. V živo na Sportalu!

Kdo je v sezoni 2022/23 najbolj navdušil in pokazal največ izmed vseh? Sodeč po rezultatih, so izstopali nogometaši Olimpije, ki so osvojili dvojno krono. Temu pritrjujejo tudi glasovi nogometašev, trenerjev, novinarjev in navijačev, saj največ nominirancev za idealno enajsterico nosi zeleno-beli dres. Kdo pa je najboljši izmed vseh? To bo znano v ponedeljek, ko boste lahko slovesno prireditev, na kateri bodo razglašeni zmagovalci, od 18. ure ekskluzivno spremljali na Sportalu!

Kako je bilo lani?

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) je objavil nominirance za najboljše nogometaše, nogometašico in trenerja sezone 2022/2023 v Sloveniji.

Zmagovalci bodo razglašeni v ponedeljek, 15. maja 2023, ob 18. uri na prireditvi v Grand hotelu Plaza. Dogodek si boste lahko ekskluzivno ogledali v neposrednem prenosu Sportala na spletni strani Siol.net.

Za uvrstitev v idealno enajsterico kandidira 23 nominirancev. Med njimi je dobra tretjina nogometašev Olimpije (osem), Maribor je udeležen s šestimi kandidati, sledijo Celje (4), Mura (2), Koper, Domžale in Radomlje pa so zastopani z enim nominirancem. Svoje kandidate ima tako sedem klubov.

Med tri najboljše vratarje sezone so se uvrstili Ažbe Jug (Maribor), Klemen Mihelak (Mura) in Matevž Vidovšek (Olimpija). Foto: SPINS

Skupino osmih branilcev z največjim številom glasov sestavljajo David Sualehe (NK Maribor), Damjan Vuklišević (NK Celje), Gregor Sikošek (NK Maribor), Aljaž Krefl (NK Olimpija Ljubljana), Đorđe Crnomarković (NK Olimpija Ljubljana), Max Watson (NK Maribor), Marcel Ratnik (NK Olimpija Ljubljana) in David Zec (NK Celje). Foto: SPINS

Skupino šestih zveznih igralcev z največjim številom glasov sestavljajo Augustin Doffo (NK Olimpija Ljubljana), Marko Tolić (NK Maribor), Andrej Kotnik (FC Koper), Timi Max Elšnik (NK Olimpija Ljubljana), Svit Sešlar (NK Olimpija Ljubljana) in Mario Kvesić (NK Olimpija Ljubljana). Foto: SPINS

Skupino šestih napadalcev z največjim številom glasov sestavljajo Ester Sokler (NK Radomlje), Aljoša Matko (NK Celje), Franko Kovačević (NK Domžale), Mirlind Daku (NŠ Mura), Charles Ikwuemesi (NK Celje) in Žan Vipotnik (NK Maribor). Foto: SPINS

Kar zadeva najprestižnejše nagrade, priznanja SPINS XI za najboljšega nogometaša sezone (lani je bil za najboljšega razglašen takratni napadalec Maribora Ognjen Mudrinski), so v igri trije igralci, ki so prejšnjo soboto neposredno odločali o pokalni lovoriki.

V igri za priznanje, ki ga bo v ponedeljek prejel najboljši nogometaš 1. SNL v sezoni 2022/23, so ostali le še Žan Vipotnik, Timi Max Elšnik in Mario Kvesić. Foto: SPINS

Največ glasov so v izboru zbrali (po abecednem vrstnem redu) kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, tudi strelec zmagovitega zadetka za pokalno lovoriko, najboljši strelec Olimpije v tej sezoni Mario Kvesić ter najbolj vroči slovenski napadalec Žan Vipotnik, kralj prvoligaških strelcev, ki v tej sezoni osrečuje navijače Maribora.

Trije kandidati za priznanje najboljšega mladega nogometaša so Svit Sešlar in Marcel Ratnik (oba Olimpija) ter Žan Vipotnik (Maribor). Foto: SPINS

Konjičan, ki je v tej sezoni v 1. SNL zatresel kar 20 zadetkov, se je znašel tudi med tremi sklepnimi nominiranci za priznanje, ki ga bo v ponedeljek prejel najboljši mladi nogometaš. V sezoni 2022/23 sta se poleg Vipotnika izmed mlajših igralcev najbolj izkazala zmaja Svit Sešlar in Marcel Ratnik.

Riera, Krznar in Bogatinov?

Do dvojne krone ju je popeljal Španec Albert Riera, eden izmed treh kandidatov za priznanje najboljšega trenerja. Drugi je Hrvat Damir Krznar, ki je prevzel Maribor sredi jesenskega dela in ga z dna razpredelnice popeljal proti vrhu, v spomladanskem delu pa senzacionalne uspehe dosega Oliver Bogatinov. Z Radomljami je izgubil le enkrat in klub, ki je po jesenskem delu trepetal za obstanek, v veličastnem slogu popeljal do obstanka že krepko pred koncem sezone. Bogatinov je bil za najboljšega stratega 1. SNL izbran že leta 2018.

V izboru za najboljšega trenerja sezone so prejeli največ glasov Damir Krznar (Maribor), Albert Riera (Olimpija) in Oliver Bogatinov (Radomlje). Kdo jih je dobil največ? To bo znano v ponedeljek. Foto: SPINS

V ponedeljek bo tudi znano, katera je najboljša nogometašica sezone 2022/23. Za prestižno lovoriko kandidirajo Ana Milović in Sara Makovec (obe Olimpija) ter Kaja Korošec (Mura).

Katera nogometašica je najbolj navdušila v tej sezoni? Sara Makovec (ŽNK Olimpija), Ana Milović (ŽNK Olimpija) ali Kaja Korošec (ŽNK Mura)? Foto: SPINS