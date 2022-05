Zgodovinski dosežek Srba in prevlada NK Maribor, kot je že dolgo ni bilo

Zmagovalci izbora SPINS XI za sezono 2021/22 so Ognjen Mudrinski, Zoran Zeljković in Tomi Horvat.

Zmagovalci izbora SPINS XI za sezono 2021/22 so Ognjen Mudrinski, Zoran Zeljković in Tomi Horvat. Foto: SPINS

Napadalec Maribora Ognjen Mudrinski je stanovske kolege, trenerje, novinarje, navijače in ljubitelje nogometa s svojimi predstavami (in zadetki) v sezoni 2021/22 prepričal do te mere, da so mu v izboru za najboljšega nogometaša namenili največ glasov. Najboljši strelec 1. SNL, ki se bo v nedeljo proti Muri potegoval za naslov državnega prvaka, se je zapisal v zgodovino kot prvi Srb s prestižnim priznanjem SPINS XI.

Kdo se je najbolj izkazal v prvoligaški sezoni 2021/22, ki se bo razpletla konec tedna, pri čemer v boju za naslov prvaka vztrajata Maribor in Koper? Sodeč po glasovih, ki so mu jih namenili nogometaši, trenerji, novinarji in navijači, je sezono 2021/22 najbolj zaznamoval Ognjen Mudrinski. Izkušeni srbski napadalec, ki v tej sezoni nastopa za Maribor kot posojen igralec poljskega kluba Jagiellonia Bialystok, je s tem osvojil prestižno priznanje in na seznamu zmagovalcev nasledil naslednjega športnega direktorja Domžal Senijada Ibričića. 30-letni Mudrinski, s 16 zadetki najboljši strelec Prve lige Telemach, je postal prvi srbski nogometaš z omenjeno nagrado.

Napadalec Maribora Ognjen Mudrinski je postal prvi Srb, ki je prejel priznanje za najboljšega igralca 1. SNL. Foto: SPINS

Sindikat SPINS izbira najboljše nogometaše (in trenerje) od leta 2005, za zdaj je največ lovorik končalo v slovenskih rokah, od tujcev so se na najvišjo stopničko na zmagovalnem odru povzpeli tudi nogometaši iz Brazilije (Marcos Tavares - dvakrat), BiH (Senijad Ibričić – dvakrat), Italije (Massimo Coda) in Severne Makedonije (Agim Ibraimi). Zdaj se jim je pridružil še napadalec, ki prisega na igralno številko 91, veliko čast je v mestu ob Dravi doživel že s tem, ko so mu navijači namenili priznanje Vijol'čni bojevnik leta.

Maribor jih ima več kot vsi ostali skupaj

Največ glasov so zbrali nogometaši Maribora, ki imajo vse v svojih rokah, saj v zadnji krog vstopajo kot vodilni klub. V idealno enajsterico 1. SNL se jih je uvrstilo kar šest. Mariborčanov, izbrancev Radovana Karanovića, je torej v najmočnejši zasedbi prvenstva več kot nogometašev iz vseh drugih klubov skupaj (pet).

V najboljši enajsterici prevladujejo nogometaši Maribora. Foto: SPINS

Poleg vijolic izstopajo še kanarčki, saj so se med idealnih 11 uvrstili trije nogometaši Kopra, po enega imata Olimpija in Mura. Najboljšo enajsterico, tako je pač odločilo glasovanje, sestavljalo le igralci iz klubov, ki bodo v prihodnji sezoni zastopali slovenske barve v evropskih tekmovanjih.

Med kandidati za trenerja sezone je največ točk prejel Zoran Zeljković. V prejšnji sezoni je v drugi ligi popeljal Krko do drugega mesta, v tej sezoni je s Koprom že osvojil pokal. Foto: SPINS

Najboljši mladi nogometaš je postal novopečeni članski reprezentant Slovenije Tomi Horvat, 23-letni zvezni igralec Mure, najboljši trener pa je postal 42-letni Zoran Zeljković, ki je Koprčane že popeljal do pokalnega naslova, še vedno pa je v igri za dvojno krono, saj lahko v nedeljo v primeru, če bo (znova) premagal Bravo, tokrat na gostovanju v Ljubljani, obenem pa bo Maribor ostal brez zmage na derbiju 36. kroga v Murski Soboti, poskoči na prvo mesto.

Zvezni igralec Mure Tomi Horvat, ki zaradi kazni rumenih kartonov v nedeljo ne bo mogel pomagati črno-belim proti Mariboru, je najboljši mladi igralec sezone. Foto: SPINS

Nagrade bodo v dogovoru z Nogometno zvezo Slovenije najboljšim podeljene v terminu žreba za novo tekmovalno sezono (Prva liga in 2. SNL), ki bo predvidoma v mesecu juniju na Brdu pri Kranju.

Vsi dozdajšnji zmagovalci v izboru SPINS: 2005 Saša Ranić (Gorica)

2006 Ermin Rakovič (Domžale)

2007/08 Amer Jukan (Interblock)

2008/09 Marcos Tavares (Maribor)

2009/10 Miran Pavlin (Koper)

2010/11 Marcos Tavares (Maribor)

2011/12 Dare Vršič (Olimpija)

2012/13 Agim Ibraimi (Maribor)

2013/14 Massimo Coda (Gorica)

2014/15 Benjamin Verbič (Celje)

2015/16 Rok Kronaveter (Olimpija)

2016/17 Dare Vršič (Maribor)

2017/18 Senijad Ibričić (Domžale)

2018/19 Rudi Požeg Vancaš (Celje)

2019/20 Mitja Lotrič (Celje)

2020/21 Senijad Ibičić (Domžale)

2021/22 Ognjen Murdinski (Maribor)

V 18. izboru najboljših nogometašev in trenerja sezone, ki ga izvaja Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, so bili prek spletne aplikacije vključeni vsi nogometaši 1. SNL, več kot 800 nogometnih trenerjev, članov ZNTS, 12 športnih redakcij medijskih hiš (SiOL Sportal, MMC Šport, RTVSLO, VAL 202, POP TV, Planet TV, STA, Delo, Večer, Ekipa24, Dnevnik in Sportklub TV) in več kot 3600 navijačev. Za najboljše je bilo skupaj oddanih kar 3921 glasov.