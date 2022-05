Legenda slovenskega nogometa opozarja NZS: Tukaj je nekaj narobe

V 1. SNL se v zadnjem krogu še enkrat več obeta razburljiva končnica. O prvaku se bo odločalo v nedeljo, ko bosta ob 17.30 začela svoji tekmi Maribor in Koper. Vodilne vijolice bodo gostovale v Fazaneriji pri Muri, kanarčki pa bodo igrali v Ljubljani pri Bravu. Primorce lahko na slovenski prestol popelje le scenarij, v katerem bi premagali Šiškarje, Mura pa bi morala ostati neporažena proti Štajercem.

To ni dobro za prihodnost slovenskega nogometa

Marinko Galić je za izbrano slovensko vrsto, v kateri je vrsto let sodeloval z Zlatkom Zahovićem, zbral 66 nastopov. Ravno toliko, kolikor je zbral točk v tej sezoni Koper. Vodilni Maribor se lahko pohvali še z eno več (67). Foto: Reuters ''Maribor je v prednosti. Tako psihološko kot tudi sicer. Ustreza mu več rezultatov kot pa Kopru, za katerega ne vem, kako se bo odzval po porazu z Radomljami. Tega ne moremo nikoli vedeti, saj je žoga okrogla. Saj ste videli, kako je Koper v finalu pokala deloval superiorno proti Bravu, igral kot bodoči prvak, nato pa jo skupil od ekipe, ki se je bojevala za obstanek, obenem pa je bila vseeno eno od največjih presenečenj in ena od najboljših ekip spomladanskega dela. Je pa malce skrb vzbujajoče, da skoraj polovico ekipe pri Radomljah sestavljajo Hrvati, ki ne morejo igrati v Hajduku, v naši ligi pa izstopajo. Zaradi tega se je treba vprašati, kaj je pri nas narobe. Nekaj očitno ni v redu. Pa od rojstva navijam za Hajduk, da ne bo kdo mislil, da imam kaj proti njemu, a da klub, ki je bil na robu izpada, podpiše pogodbo o sodelovanju s Hajdukom, nato pa pri nas igrajo številni tujci …," nam je Marinko Galić predstavil stvar, ki ga je v zadnjih mesecih zbodla, ko je spremljal nastope Radomljanov.

"Kaj to pomeni za naše klube in njihove mladinske šole? Kaj se sploh dogaja? Razen Domžal in Brava skoraj ni mladih slovenskih igralcev, preostali klubi pa bodo morali pač podpisovati sodelovanja s Hrvati in njihove igralce voziti v Slovenijo. Tiste, ki ne igrajo v svojih hrvaških klubih, a gredo na kaljenje v Slovenijo, kjer navdušujejo. To me moti, nekaj ni v redu. Klubi in Nogometna zveza Slovenije (NZS) bodo morali analizirati zadevo in najti rešitev, ker to, kar se dogaja, ni dobro za prihodnost. Zaradi tega ne bomo mogli sestaviti tudi reprezentanc. Ne bomo imeli dovolj kakovostnih igralcev,'' je legendarni slovenski nogometaš, znan po odkritosti in iskrenosti v izjavah, izrazil skrb nad povečanim številom tujcev v slovenskih nogometnih prvoligaških klubih, ki odžirajo mesta slovenskim stanovskim kolegom in redčijo selekcijo kakovostnega domačega kadra.

Nogomet ni kot košarka

Mariborčani imajo po mnenju Marinka Galića večje možnosti za osvojitev naslova od Kopra. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kar zadeva razplet prvenstva, je nekdanji branilec slovenske reprezentance, s katero je zaigral na obeh največjih tekmovanjih (EP 2000 in SP 2002), bližje ugotovitvi, da bi lahko Maribor ubranil prednost ene točke in postal prvak.

''Dajem mu večje možnosti, a je vse mogoče. Nismo kot v Angliji, kjer bi lahko napovedali, kako bo Manchester City prvak. Mogoča so presenečenja, ekipe padejo pod pritisk. Lahko se ti zgodi katastrofalen dan, ko streljaš 40-krat na gol, zadeneš nekaj vratnic, vratar dobro brani in se že zgodi presenečenje. Nogomet ni kot košarka, kjer favoriti večinoma zmagujejo, le redko pa avtsajderji. V nogometu je drugače, presenečenja so mogoča in znajo spremeniti vso sliko prvenstva,'' bo z veseljem spremljal nedeljski finiš prvenstva, v katerem sta ostala do zadnjega v boju za naslov le še Maribor in Koper.

V koprskem klubu ima zgolj prijatelje

Koprčani so si prejšnj teden zagotovili pokalno lovoriko, nato pa si v prvenstvu privoščili velik spodrsljaj, saj so doma ostali brez točk proti Radomljam (1:3). Ravno na zadnji domači tekmi kapetana Ivice Guberca. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvi lovi svoj prvi naslov po letu 2019, drugi po letu 2010, oba pa sta globoko zasidrana v srcu nekdanjega slovenskega reprezentanta.

''Moje srce je pri obeh. V vsakem primeru bom zadovoljen. Če Maribor osvoji naslov, bosta oba moja kluba pobrala lovoriki, saj je Koper pred tem osvojil pokal, če pa bo Koper osvojil dvojno krono, bom tudi seveda zadovoljen. Je vendarle moj klub otroštva, mladosti. Koper je kot mesto še vedno v mojem srcu. V koprskem klubu so vsi, od prvega do zadnjega, moji ljudje. Moji prijatelji. Verjamem, da me zaradi tega ne bo nihče gledal jezno v Mariboru. Če bom pač zadovoljen, da Koper osvoji naslov. Jasno pa je, da želim enako tudi Mariboru. Dal sem mu svoja najboljša leta, tako da imam rad oba kluba. Niti ne morem reči, da bi navijal za koga. Oba sta mi pri srcu,'' se je diplomatsko izrazil, da so njegove želje pred sklepnim dejanjem 1. SNL izražene s 50:50.

Ne želi si tretjih polčasov zaradi nezadovoljstva nad sojenjem

Marinko Galić je v bogati karieri branil tako barve Mure kot tudi Maribora, s katerim se je pred 23 leti senzacionalno prebil v ligo prvakov. Zelo dobro pozna energijo, ki jo izžareva polna Fazanerija. Foto: Reuters V nedeljo pričakuje spektakularno tekmo v Murski Soboti. ''Maribor je najbolj nogometno mesto v Sloveniji, Murska Sobota pa takoj za njim. Ravno ta dva kluba se bosta sestala v nedeljo. Stadion bo poln do zadnjega, vzdušje bo fenomenalno, tudi tekma bo odprta, dobra. To bo paša za oči. Želim si le, da ne bi bilo znova kakšnega vpliva sodniških odločitev na končni razplet in bi se potem o tej zadevi govorilo še dolgo časa, ne pa o nogometu, ki bi si to bolj zaslužil. Naj bo to nogometna poslastica, praznik. Prav tako v Ljubljani, čeprav tega ne moremo primerjati, saj Bravo trenutno nima množičnega števila navijačev. Je mladi klub, ki ni dolgo na prizorišču, a s svojim izjemnim delom predvsem v mlajših kategorijah obira dobre plodove, igra prepoznaven nogomet in je zame zelo simpatična ekipa,'' je prepričan, da bo imel Koper v Spodnji Šiški vse prej kot preprosto nalogo.

Tudi zaradi tega, ker je Bravo po njegovih besedah v finalu pokala prejel nogometno lekcijo Koprčanov in ima toliko ponosa, da ne bo dovolil komurkoli, da bi po prvenstvu govoril, kako so morda na igrišču kaj pustili Kopru. ''Ne, tako Bravo kot tudi Mura bosta igrala na vso moč. Kar pa zadeva mojo napoved, se mi zdi, da je Maribor bližje proslavljanju naslova. Prvem po treh letih, kdo bi si mislil,'' je še dodal gostobesedni Primorec, ki že dolgo živi v mestu ob Dravi.

"Bravo igra prepoznaven nogomet in je po mojem mnenju zelo simpatična ekipa,'' je prepričan, da bo imel Koper vse prej kot preprosto nalogo na nedeljskem gostovanju v Spodnji Šiški, kjer je Marinko Galić pred poldrugim desetletjem za kratek čas igral za Interblock. Foto: Vid Ponikvar

Je eden od številnih nogometašev, ki so v karieri ponosno nosili tako barve Kopra kot tudi Maribora. V Sloveniji jih ne manjka. ''Mariboru brez Koprčanov nikoli ni šlo dobro. Nimaš kaj, Maribor ne more brez Primorcev,'' se je za konec pošalil Galić in ponovil, da bo v nedeljo zadovoljen. Ob vsakršnem razpletu.