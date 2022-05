Darilo iz Splita, ki je spravilo Maribor v delirij

Marcos Tavares je v soboto na ganljivem dogodku v Ljudskem vrtu doživljal številna presenečenja. Eno izmed njih pa se je zgodilo tudi v ponedeljek na Bonifiki, ko so Radomlje premagale Koper in poskrbele, da je Maribor v zadnjem krogu znova gospodar svoje usode.

''Z Aleksandrom Rajčevićem sva prijatelja. Želim mu vse najboljše, a prvaki bomo mi,'' je v soboto po nepozabnem dogodku, zadnji tekmi v karieri, ki jo je odigral na najljubšem stadionu Ljudskem vrtu, optimistično napovedal kapetan Maribora Marcos Tavares. Dva dni pozneje se 38-letnemu Brazilcu z vijoličastim srcem smeji kot že dolgo ne. Radomlje so mu odprle pot do sanjskega scenarija, saj se lahko v nedeljo poslovi s tistim, kar si je najbolj želel. S ''kanto'', ki jo je v rokah pred navdušenimi navijači Maribora ponosno dvignil v zrak že osemkrat! Vse skupaj pa bi mu težko uspelo brez pomoči splitskega Hajduka.

Splitski Hajduk je bil v obdobju skupne domovine Jugoslavije eden od največjih klubov z ogromno bazo privržencev in simpatizerjev. Manjkalo jih ni niti v Sloveniji, eden izmed njih je bil tako v osemdesetih letih prejšnjega stoletja tudi zdajšnji prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin. Veliko se jih je našlo tudi na Štajerskem. Pozneje, ko je postala Hrvaška samostojna država, Hajduk pa se je (vsaj v začetnih 15 letih) precej uspešno kosal z največjim tekmecem zagrebškim Dinamom, se je v belem dresu dokazoval Stipe Balajić.

Najprej upokojili dres Balajića, nato Handanovića ...

Konkurenca je bila premočna, Hajduk je ne nazadnje pred 27 leti nastopil v četrtfinalu lige prvakov, zato je poiskal srečo drugje. Našel jo je v Mariboru. Postal je ikona, nepopustljivi kapetan, simbol borbenosti in nepozabne evropske senzacije, ko so vijolice leta 1999 šokirale Evropo s prebojem v ligo prvakov. Dalmatinec se je prelevil v ljubljenca navijačev Maribora, prisotna je bila energija, s kakršno je znal očarati Viole tudi Tavares. Ko se je Balajić poslovil, se mu je mariborski klub oddolžil z ganljivo potezo ter upokojil njegov dres s številko 19.

19, 33 in 9 💜



Trije za vijol'čno večnost, z upokojenimi številkami, skupaj na mestu najlepših spominov: Jasmin Handanović, Marcos Tavares in Stipe Balajić.#MiSkupajEnoSmo #VijolčnaJeLjubezenVečna pic.twitter.com/sYAMke3vm7 — NK Maribor (@nkmaribor) May 16, 2022

Takšno čast so v mariborskem klubu prejeli le trije legendarni nogometaši. Poleg Balajića še vratar Jasmin Handanović (33), v soboto pa so pri 15-kratnih slovenskih prvakih upokojili še devetico, brez katere si ni mogoče predstavljati dresa, ki je pri številnih podvigih, tako doma kot v Evropi, spremljal Marcosa Tavaresa. Tavo. Kapetana z nalezljivo energijo in nasmehom. Večnega optimista, ki ni obupal, kar zadeva možnosti NK Maribor za osvojitev naslova tudi po tem, ko je Koper dva kroga pred koncem prehitel vijolice in se zasidral na prvem mestu.

Kako ganljivo je bilo v soboto v Ljudskem vrtu:

Kanarčki so si takrat zagotovili imenitno popotnico za osvojitev naslova, ki bi v tem primeru predstavljal še nekaj več, zgodovinsko dvojno krono! Maribor je v soboto, ravno na srečanju, ki ga je spremljalo 9.999 gledalcev, na njem pa je še zadnjič pomahal v slovo kapetan Tavares, dočakal številne slovesnosti, tudi upokojitev njegove številke na dresu, pa poimenovanje osrednje tribune, ki odslej nosi ime po strelskem rekorderju NK Maribor in 1. SNL, pa težko pričakovani trenutek, ko je lahko Tava pred očmi staršev in preostalih bližnjih sorodnikov na uradni tekmi združil moči z najstarejšim sinom Marcosom mlajšim. Bilo je čustveno, ni manjkalo solza in prijetnih spominov, Maribor pa je s preobratom nad Aluminijem (3:1), ki ga je dokončno pahnil v drugo ligo, vrgel rokavico Koprčanom.

Koper je bil vladar svoje usode, a ...

Možnosti Zorana Zeljkovića, da bi postal šele četrti strateg v zgodovini 1. SNL z dvojno krono (po Bojanu Prašnikarju, Darku Milaniču in Igorju Bišćanu), so se po porazu Kopra proti Radomljam bistveno zmanjšale. Foto: Vid Ponikvar Primorci so pod težo pritiska v ponedeljek storili podobno napako, kot so si jo teden dni pred tem privoščili Mariborčani v Spodnji Šiški, ko so ostali praznih rok proti Bravu (1:3). Z enakim rezultatom so kanarčki klonili proti zelo motiviranim Radomljam, ki igrajo v vse boljši formi, hkrati pa plenijo pozornost z odprtim in všečnim nogometom. Tokrat so spravile v slabo voljo Koprčane in jim pošteno pokvarile vnaprej pripravljeno zabavo, ki jo je na Bonifiki spremljalo več tisoč evforičnih navijačev.

Izbranci Zorana Zeljkovića so imeli vse v svojih rokah, bili vladarji svoje usode, nato pa doživeli nepričakovan šok. Radomljani so jih na Bonifiki premagali s 3:1, pokvarili sprejem pokalnih zmagovalcev in slovo kapetana Ivice Guberca od koprskega stadiona, hkrati pa poskrbeli za silno veselje Mariborčanov. Zdaj so v prednosti vijolice, ki vodijo za točko!

Odkar sodelujejo s Hajdukom, dosegajo le uspehe

Radomljane so do zmage ponesli trije zadetki. Dosegli so jih Mario Čuić, Ivan Ćalušić in Gedeon Guzina. Zanimivo je, da sta prva dva Dalmatinca, posojena nogometaša splitskega Hajduka. In nista osamljena v Radomljah, saj je takšnih igralcev več, klub, ki je doma v okolici Domžal, pa je od trenutka, ko je v začetku leta sklenil sodelovanje z enim od največjih klubov iz tega dela Evrope, doživljal najlepše trenutke v svoji zgodovini.

Prvi zadetek za Radomlje na Bonifiki je dosegel Mario Čuić:

Začeli so se rekordni prestopi igralcev, ki jih je nova klubska garnitura, tej je na pomoč priskočilo kar nekaj predstavnikov Hajduka, prodala za bistveno višje številke, kot bi jih sezono ali več poprej. Trener Nermin Bašić je prejel iz Splita vredno pošiljko posojenih igralcev Hajduka, ti so mu ob pomoči še nekaterih odmevnih pridobitev, največ jih je prišlo iz Hrvaške (Tomislav Mrkonjić izstopa z osmimi spomladanskimi zadetki), pomagali do zgodovinskega dosežka, prvega zagotovljenega obstanka v prvi ligi, v slačilnici Radomelj pa sta zrasli tako raven samozavesti kot tudi zmagovalna miselnost.

Drugi zadetek na gostovanju v Kopru je dosegel Ivan Ćalušić:

Radomlje, ki doživljajo skokovit napredek tudi na področju organizacije, infrastrukture in medijske pojavnosti, so jo torej zagodle Kopru z dvema zadetkoma posojenih nogometašev Hajduka in napadalca iz BiH. Čuić in Ćalušić sta tako v trenutku postala najbolj priljubljena nogometaša Hajduka v mestu ob Dravi po legendarnem Balajiću. Mariboru sta namreč odprla pot do tako želenega naslova, s katerim bi vijolice prekinile triletno sušo osvajanja lovorik.

Tavaresu se ponuja imenitna priložnost, saj bi lahko prihodnji konec tedna, ko bo Maribor gostoval v Fazaneriji, z zmago nad Muro, ta bi obveljala kot posebno maščevanje za lanski poraz na odločilni tekmi za naslov prvaka proti črno-belim v Ljudskem vrtu (1:3), postal prvak. To je tudi njegova največja želja. Da bi se v Murski Soboti poslovil kot najboljši v Sloveniji. Kot prvak. Že devetič v karieri. Da je takšen scenarij sploh mogoč, se lahko zahvali marsikomu. Zlasti Radomljam kot tudi Hajduku.